Пустые трибуны и вакцинация спортсменов: как пройдет Олимпиада-2020

Новости о перспективах проведения Олимпиады летом 2021 года сообщило The Times. Издание со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве утверждает, что негласное решение по поводу отказа от Игр приняла Япония — в стране якобы уверены, что проведение турнира при нынешней эпидемиологической ситуации невозможно.

«Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что сейчас это слишком сложно. Лично я не думаю, что это произойдет», — утверждает собеседник The Times.

Источник также уточнил, что теперь главная цель правящей коалицией заключается в нахождении способа объявить об отмене Олимпиады «без потери лица». Японское правительство рассчитывает, что в будущем все-таки сможет принять Игры, и уже якобы работает над подачей заявки на доступный 2032 год — также свою заинтересованность проявляют Джакарта, Мумбаи, Доха, Мадрид, Квинсленд.

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Публично слухи о новом переносе Игр-2020 японские организаторы не подтвердили.

«Я хочу категорически опровергнуть это, так как это не соответствует действительности», — цитирует генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи «Р-Спорт».

В Международном олимпийском комитете и Паралимпийском комитете в свою очередь также сообщили, что им неизвестно о предполагаемом желании Японии отказаться от Игр в частном порядке. На текущий момент, как сказано в заявлении, все участвующие партнеры сосредоточены на обеспечении безопасных условий для проведения Олимпиады в намеченные сроки. Глава МОК Томас Бах добавил, что организация не рассматривает никакие другие варианты, кроме старта Игр в Токио 23 июля 2021 года.

«На данный момент у нас нет никаких оснований полагать, что Олимпийские игры в Токио не откроются в этот день. «Плана Б» нет, мы полностью нацелены на то, чтобы сделать эти Игры безопасными и успешными», – сказал Бах в интервью агентству Kyodo, уточнив, что теперь мир «лучше оснащен для борьбы с COVID-19».

В то же время противоречивая информация об Играх продолжает появляться, учитывая обострившуюся ситуацию с пандемией. С ноября в стране наблюдается прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом резкое увеличение количества больных COVID-19 зафиксировали в начале января. С тех пор Япония ввела чрезвычайное положение — изменения коснулись работы баров и ресторанов, сокращения рабочего дня и дедлайна продажи алкогольсодержащей продукции.

При этом в Японии выявлено значительно меньше летальных исходов от опасной болезни по сравнению с другими странами.

Однако планы организаторов провести Игры со зрителями, судя по всему, придется пока отложить. В Токио ранее говорили, что, помимо допуска болельщиков на трибуны, правительство готово освободить приезжающих на соревнования иностранцев от обязательного карантина. Тем не менее, по словам Баха, число зрителей на Олимпиаде действительно могут существенно сократить в целях безопасности. Допустимая заполняемость — либо не более 50%, либо полное закрытие объектов для болельщиков.

«Количество спортивных делегаций огромно само по себе. Мы не можем позволить себе принимать иностранных зрителей, когда медицинская система находится под постоянной нагрузкой», – отметил президент Ассоциации медиков Японии Тосио Накагава.

Кроме прочего, в МОК не исключают, что проведение Игр не будет возможно, если организаторы откажутся от проведения вакцинации для всех участников соревнований. Сейчас Комитет совместно со Всемирной ассоциацией здравоохранения работает с проектом COVAX, обеспечивающим равный доступ к вакцинам. В начале февраля планируется начать распространение препаратов.

«Перспективы хорошие, мы усердно работаем, для этих Игр главным приоритетом будет безопасность всех участников. Рассматриваем все сценарии. У нас огромный инструментарий необходимых мер. От иммиграционных и карантинных правил до социального десантирования в олимпийской деревне, вопросов экспресс-тестирования, вакцинации и вопроса зрителей — сколько их будет, будут ли они допущены в принципе?» — приводит слова Баха Reuters.

Ожидается, что окончательное решение по поводу зрителей и вакцинации Япония примет уже непосредственно перед турниром.