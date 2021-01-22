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В двух промахах от медали: стрельба подвела Миронову

Симон выиграла масс-старт в Антхольце, Миронова — шестая

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Российская биатлонистка Светлана Миронова Российская биатлонистка Светлана Миронова
Российская биатлонистка Светлана Миронова

Российская биатлонистка Светлана Миронова

РИА Новости
На 7-м этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце женщины соревновались в масс-старте на 12,5 км. Победу в гонке одержала француженка Жулия Симон, а лучший результат из россиянок показала Светлана Миронова, финишировавшая шестой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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15:55

Что ж, подведем итоги. Продуктивной гонка получилась для Миронова, которая перед заключительным рубежом была лидером с огромным преимуществом, но два последних промаха все решили. У победительницы Симон, для сравнения, даже три промаха за всю гонку. Не разочаровала и Павлова, которая вровень с Мироновой шла, опять-таки, до четвертой стрельбы. Если бы не промахи, то однозначно были бы на подиуме, наверняка еще и с золотом.

15:50

Кайшева только 22-я. Почти две(!) минуты уступила Ульяна.

15:49

Павлова и Куклина 11-я и 12-я соответственно. Обе проиграли чуть больше минуты.

15:48

Миронова проиграла почти 30 секунд и финишировала шестой. Это расширенный подиум.

15:47

Невероятный финиш! Жулия Симон и Ханна Эберг лыжня в лыжню на финише были, но не дотерпела шведка, и золото уходит к француженке. Хаузер третья.

15:44

Увы, не сумели нагнать Миронова лидирующую группу. Давидова и Хаузер — главные претендентки на золото.

15:42

Куклина чисто закрыла все мишени и поднимается на девятое место.

15:41

А вот Хаузер и Давидова шикарно отстрелялись и теперь вырываются в борьбу за медаль.

15:40

Какой ужас! Миронова и Павлова по два промаха на четвертом рубеже.

15:39

Украинка Джима без единого промаха отлично шла в первой десятке, но обидно упала.

15:38

Миронова очень солидно увеличила преимущество перед заключительным рубежом. В хорошей форме Светлана.

15:36

Куклина тоже один раз промазала на первой «стойке» и стала 12-й. Кайшева, увы, с двумя промахами.

15:35

Огромный просвет между лидирующей четверкой и остальными участниками. Миронова и Павлова борются с немками Хинц и Пройс.

15:34

У Эберг один промах, а вот Экхофф аж дважды мажет. Рёйселанд остается в игре.

15:32

И снова чисто стреляют Миронова и Павлова и теперь уже выходят в лидеры! Пройсс следом за ней.

15:27

Вирер, которая до второго рубежа лидировала, теперь вообще почти 50 секунд проигрывает.

15:27

У Куклиной и Кайшевой снова по одному промаху.

15:25

Миронова и Павлова каковы! А вот у лидеров проблемы — Шевалье, Экхофф и Рейселанд по промаху допустили. Эберг, Перссон и Хаузер в лидирующей тройке теперь.

15:24

Куклина и Кайшева проигрывают по скорости серьезно.

15:24

Экхофф после штрафного круга только 18-я. Проигрывает 14 секунд.

15:20

Довольно большой эшелон следом за Вирер и Эберг. Россиянки помаленьку сокращают отставание, но пока ничего существенного.

15:19

Вирер выходит в лидеры, в пяти секундах от нее Миронова. А вот Экхофф промазала и ушла на круг.

15:17

Павлова и Миронова чисто отстрелялись на первом рубеже, у Кайшевой и Куклиной по одному промаху.

15:14

Довольно спокойное начало, все бегут за друг другом в порядке стартовых номеров. Лидирующая группа спешит потихоньку.

15:10

Гонка началась!

15:05

Тройку лидеров общего зачета Кубка мира составляют Марте Рёйселанд (Норвегия), Тириль Экхофф (Норвегия) и Ханна Эберг (Швеция).

15:00

От сборной России гонку бегут Светлана Миронова (19-й стартовый номер), Евгения Павлова (26-я), Ульяна Кайшева (27-я) и Лариса Куклина (30-я).

14:50

Начало гонки — в 15.10 мск.

14:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

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