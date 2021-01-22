В двух промахах от медали: стрельба подвела Миронову

Что ж, подведем итоги. Продуктивной гонка получилась для Миронова, которая перед заключительным рубежом была лидером с огромным преимуществом, но два последних промаха все решили. У победительницы Симон, для сравнения, даже три промаха за всю гонку. Не разочаровала и Павлова, которая вровень с Мироновой шла, опять-таки, до четвертой стрельбы. Если бы не промахи, то однозначно были бы на подиуме, наверняка еще и с золотом.
Кайшева только 22-я. Почти две(!) минуты уступила Ульяна.
Павлова и Куклина 11-я и 12-я соответственно. Обе проиграли чуть больше минуты.
Миронова проиграла почти 30 секунд и финишировала шестой. Это расширенный подиум.
Невероятный финиш! Жулия Симон и Ханна Эберг лыжня в лыжню на финише были, но не дотерпела шведка, и золото уходит к француженке. Хаузер третья.
Увы, не сумели нагнать Миронова лидирующую группу. Давидова и Хаузер — главные претендентки на золото.
Куклина чисто закрыла все мишени и поднимается на девятое место.
А вот Хаузер и Давидова шикарно отстрелялись и теперь вырываются в борьбу за медаль.
Какой ужас! Миронова и Павлова по два промаха на четвертом рубеже.
Украинка Джима без единого промаха отлично шла в первой десятке, но обидно упала.
Миронова очень солидно увеличила преимущество перед заключительным рубежом. В хорошей форме Светлана.
Куклина тоже один раз промазала на первой «стойке» и стала 12-й. Кайшева, увы, с двумя промахами.
Огромный просвет между лидирующей четверкой и остальными участниками. Миронова и Павлова борются с немками Хинц и Пройс.
У Эберг один промах, а вот Экхофф аж дважды мажет. Рёйселанд остается в игре.
И снова чисто стреляют Миронова и Павлова и теперь уже выходят в лидеры! Пройсс следом за ней.
Вирер, которая до второго рубежа лидировала, теперь вообще почти 50 секунд проигрывает.
У Куклиной и Кайшевой снова по одному промаху.
Миронова и Павлова каковы! А вот у лидеров проблемы — Шевалье, Экхофф и Рейселанд по промаху допустили. Эберг, Перссон и Хаузер в лидирующей тройке теперь.
Куклина и Кайшева проигрывают по скорости серьезно.
Экхофф после штрафного круга только 18-я. Проигрывает 14 секунд.
Довольно большой эшелон следом за Вирер и Эберг. Россиянки помаленьку сокращают отставание, но пока ничего существенного.
Вирер выходит в лидеры, в пяти секундах от нее Миронова. А вот Экхофф промазала и ушла на круг.
Павлова и Миронова чисто отстрелялись на первом рубеже, у Кайшевой и Куклиной по одному промаху.
Довольно спокойное начало, все бегут за друг другом в порядке стартовых номеров. Лидирующая группа спешит потихоньку.
Гонка началась!
Тройку лидеров общего зачета Кубка мира составляют Марте Рёйселанд (Норвегия), Тириль Экхофф (Норвегия) и Ханна Эберг (Швеция).
От сборной России гонку бегут Светлана Миронова (19-й стартовый номер), Евгения Павлова (26-я), Ульяна Кайшева (27-я) и Лариса Куклина (30-я).
Начало гонки — в 15.10 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.
Российская биатлонистка Светлана МироноваРИА Новости