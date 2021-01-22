«Не буду радоваться его победе»: иностранцы припомнили Логинову допинг

Александр Логинов сенсационно завоевал золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце — месте, где всего год назад к нему в номер врывалась итальянская полиция в 6 утра и проводила обыски по подозрению в употреблении допинга (ничего не нашли).

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Но сенсационной победу Логинова можно назвать не только потому, что с этим местом у него связаны крайне неприятные воспоминания.

Совсем недавно — на предыдущем этапе КМ в Оберхофе — он регулярно ошибался на стрельбе, а ходом серьезно проигрывал даже своему напарнику по сборной Эдуарду Латыпову. Теперь же за все четыре огневых рубежа Логинов не допустил ни одной осечки — и это настоящее чудо.

При этом скорость у россиянина, к сожалению, не сильно улучшилась по сравнению с прошлым этапом: лидеру по этому показателю — норвежцу Йоханнесу Бё — он проиграл 2 минуты 9 секунд. Для профессионального биатлона это целая вечность. Из всего пелотона Логинов стал по скорости лишь 19-м.

С одной стороны, удивительно, что за 20 км гонки никто не смог его обойти с такой скоростью. С другой стороны, понятно, что при идеальной стрельбе, которую показал Логинов, шансы на победу стали довольно высоки, поскольку по правилам за каждый промах в индивидуальной гонке начисляется целая штрафная минута. И, конечно, здесь россиянину крупно повезло, что все его основные соперники ошибались на стрельбе — особенно Йоханнес Бё, допустивший аж четыре промаха.

«Произошло ли качественное преображение у российских биатлонистов? Какое? У того же Логинова единственное, что можно назвать преображением — это его стрельбу, в стрельбе он преобразился,

— заявил тренер сборной России Юрий Каминский в интервью «СЭ». — Гонку Александр пробежал даже чуть хуже ходом, чем, наверное, мог. Но, вероятно, пожертвовав немного лыжным ходом, он повысил свою точность, нашел баланс в себе, который нашли сегодня считанные единицы. Это и позволило ему победить».

Действительно в этот день сошлось много факторов для того, чтобы еще не вышедший на свой пик Логинов смог занять верхнюю ступень пьедестала почета. Однако его победа все равно вызвала неоднозначную реакцию у иностранных биатлонистов, которые по традиции вспомнили старую дисквалификацию Александра за допинг, которую он отбывал с 2014 по 2016 год.

«Логинов не мой любимчик. Было бы веселее, если бы победил кто-то другой»,

— заявил изданию Expressen олимпийский чемпион в составе сборной Швеции Себастьян Самуэльссон, который финишировал 46-м.

Его поддержала и трехкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Хелена Экхольм.

«Впечатляющая гонка, но я никогда не буду радоваться за того, кто был отстранен из-за употребления эритропоэтина.

Это невозможно сделать по ошибке. Если тебе делают инъекцию, ты понимаешь, что происходит», — подчеркнула Экхольм.

Напомним, эритропоэтин — это гормон почек, который вводится внутривенно и улучшает доставку кислорода к мышцам, а значит, серьезно повышает выносливость. Это запрещенное вещество было обнаружено в пробе Логинова, взятой в ноябре 2013 года. Любопытно, что нашли его только в 2014 году, когда Международный союз биатлонистов (IBU) решил устроить перепроверку анализов.

Сам Логинов всегда утверждал, что был честен, однако упрямо отказывался объяснять, как тогда запрещенный стимулятор попал в его пробу.

«Я не могу дать полный ответ на этот вопрос. Я говорил уже это раньше и могу повторить снова: если бы я был виновен, то никогда бы не вернулся в биатлон. Я не настолько глуп.

Я сделал много ошибок в жизни. Но когда дело доходит до спорта… я не совершал ошибок в биатлоне и не собираюсь их допускать в будущем», — цитировал Логинова норвежский портал NRK.

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова даже заявляла, что спортсмен якобы «прикрыл других», согласившись на незаслуженную дисквалификацию.

«Саша — отличный парень, мужественный и скромный. Он прикрывает собой всех: нынешнее руководство результатами, прежний состав сборной — своей несправедливой дисквалификацией. Парень отсидел за других, которых нельзя было сдавать. А вот его сдали», — говорила Резцова в 2019 году.

Как бы там ни было, любая победа Логинова до сих пор вызывает взрыв возмущения у ведущих иностранных биатлонистов. Свежие комментарии Самуэльссона и Экхольм буквально повторяют высказывания, сделанные год назад, — тогда Логинов одержал свою предыдущую победу, взяв золото в спринте на чемпионате мира в Антхольце. В той гонке он не допустил ни одной осечки и показал отличную скорость, чем удивил соперников, поскольку на предыдущих соревнованиях в такой отличной форме не находился.

«Ни за что не поздравлю Логинова с победой, — говорил тогда Самуэльссон. — То, что он выступает на мировом первенстве, — просто формальность. Все это очень грустно для мирового биатлона.

У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать эритропоэтин и потом спокойно приезжать и выигрывать».

Еще более развернуто тогда высказались братья Бё.

«Я считаю, что Логинов не достоин быть на чемпионате мира. Его ведь раньше дисквалифицировали за употребление эритропоэтина, — говорил старший брат Тарьей. — Конечно, нелегко смириться со своим четвертым местом, когда на вершине пьедестала — атлет, которого до этого ловили на допинге. Думаю, это нечестно по отношению к нам, ведь мы бежим с соблюдением всех правил.

Думаю, что сейчас Логинов сейчас «чистый». Но ведь раньше он употреблял допинг. Так что он обманщик, а у меня нет уважения к людям, которые лгут».

«Если брать во внимание его прошлые ошибки и то, что на лыжне в этом сезоне он до этого был слаб, то победа Логинова действительно выглядит немного странно», — предполагал Йоханнес.

Возможно, норвежцы высказались бы и на этот раз, однако младший брат пребывал в таком дурном настроении после провала (десятое место), что отказался общаться с журналистами. Старший же дал лишь короткий комментарий.

«Разговаривал с Йоханнесом: он очень разочарован. Думал, что золото уже у него в кармане, поэтому промахнулся. Ему не нравится, когда его обыгрывают мальчишки из нашей сборной», — приводит слова Тарьея Dagbladet.

Напомним, второе место в гонке занял 23-летний норвежец Стурла Холм Легрейд, только в этом сезоне вошедший во взрослую сборную, а третье — француз Кентен Фийон Майе.

Возвращаясь к теме Логинова, приходится констатировать, что, несмотря на то, что его дисквалификация закончилась четыре года назад, клеймо допингера будет преследовать россиянина до конца жизни. А тот факт, что его победы случаются довольно редко и сильно выбиваются из привычной череды средних выступлений, вызывает у конкурентов еще больше желания съязвить.

Пожалуй, единственное решение этой проблемы — набрать к чемпионату мира свои лучшие кондиции и начать показывать класс в каждой гонке. Может, хотя бы тогда соперникам надоест повторять одни и те же обвинения после каждой медали Логинова.