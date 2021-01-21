Сели на карантин: у Овечкина нашли антитела, у Самсонова — COVID-19

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о том, какие санкции от НХЛ ждут его подопечных Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова.

По словам специалиста, все игроки пропустят четыре ближайшие игры «столичных» в регулярном чемпионате.

В ночь на 21 января по московскому времени стало известно, что Национальная хоккейная лига поместила в специальный COVID-протокол четырех российских легионеров «Вашингтона», а сам клуб оштрафовала на $100 тыс. за несоблюдение его игроками принятых правил.

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По информации СМИ, четверо россиян нарушили коронавирусный протокол во время выездной серии матчей команды на старте сезона. «Вашингтон» сначала провел две встречи в Баффало против местных «Сейбрз» (6:4, 2:1), а затем еще дважды сыграл в Питтсбурге против «Пингвинз» (3:4 Б, 4:5 ОТ).

По действующим в нынешнем сезоне строгим правилам во время выездных серий хоккеисты не имеют права покидать свои номера в отелях и пускать кого-либо к себе.

А вот российская четверка собралась целиком в одном номере и вместе посмотрела фильм, причем все игроки при этом были без масок.

Клуб раскритиковал действия своих хоккеистов, в официальном коммюнике заявив, что разочарован их поведением. Из провинившихся слово взял капитан команды Овечкин, отметивший, что «правила необходимо соблюдать, а он усвоит этот урок».

Интересно, что буквально несколько дней назад Кузнецов давал интервью российскому журналисту, в котором также рассуждал о необходимости соблюдения правил, а также, на вопрос об их чрезмерной жесткости, сказал, что никто не заставляет игроков жить так, это их выбор, за работу платят хорошие деньги, так что нужно вести себя в соответствии с принятыми нормами.

Причем для Кузнецова это уже второй «залет» за последние годы. Не так давно он был дисквалифицирован на четыре года Международной хоккейной федерацией (ИИХФ) из-за положительного теста на кокаин во время чемпионата мира, и теперь точно не сыграет на ближайших Олимпийских играх.

В НХЛ он отделался дисквалификацией на несколько матчей, получил штраф и выволочку от клубного руководства и обещал исправиться.

Не с лучшей стороны себя показал и Самсонов, который еще в прошлом сезоне был новичком лиги.

Летом, пока НХЛ стояла на паузе из-за пандемии, он, катаясь на квадроцикле, так упал, что повредил мышцы спины и шеи. От клубных докторов он скрыл травму, надеясь, что все заживет к возобновлению сезона.

Но к рестарту травма не прошла, и в итоге «Кэпс» остались без россиянина, который был нужен команде, особенно с учетом неубедительной игры номинально основного на тот момент вратаря Брэйдена Холтби.

«Конечно только русские игроки «Вашингтона» находились вместе в номере. Конечно все игроки НХЛ во время выездных игр сидят по номерам. Конечно вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке, обнимаются во время празднования гола, находятся в раздевалке и в лаундже для игроков, — прокомментировала ситуацию жена Александра Овечкина Анастасия Шубская.

— Также они не могут заразиться, когда ходят в рестораны, магазины, супермаркеты. Вирус действует сугубо в номере отеля. Конечно, тот, кто придумал это правило, дружит с логикой.

Ах да, еще тот факт, что у Александра Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела, не может не радовать. Но, к сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител».

Изначально сообщалось, что выведена российская четверка из отстранения от игр и тренировок может быть в любой момент, но для этого отрицательный результат должны дать тесты на коронавирус.

Ситуация же совсем усложнилась, потому что выяснилось, что положительный анализ на COVID-19 сдал все тот же Самсонов.

Теперь Овечкина, Орлова и Кузнецова ждет десятидневный карантин, по окончании которого они смогут играть, а вот вратарю придется сначала вылечить болезнь, после чего можно будет говорить о его возвращении на лед.

В условиях сокращенного, 56-матчевого сезона, когда команды играют исключительно внутри своих дивизионов, из которых в плей-офф выходит по четыре лучших клуба, каждая встреча имеет несколько более важное значение, нежели в обычной ситуации.

Пропуск четырех игр двумя нападающими топ-6 и защитником топ-4 может обернуться для «Кэпиталз» локальной катастрофой.

В отсутствие же Самсонова команда остается на последнем рубеже только с чехом-новичком Витеком Ванечеком и опытным, но уже давно прошедшим пик 39-летним Крейгом Андерсоном, который был подписан, когда из-за проблем с сердцем вынужден был объявить о пропуске сезона только что пришедший в команду другой ветеран Хенрик Лундквист.

«Вашингтон» в целом хорошо начал сезон и занимает в данный момент второе место после «Филадельфия Флайерз» в Восточном дивизионе, набрав те же шесть очков за четыре матча.

Теперь команду ждут домашние игры. По два раза «Кэпс» в отсутствие россиян сыграют с «Баффало» и «Нью-Йорк Айлендерс». А ведь именно «островитяне» осенью без шансов выбили Овечкина и Ко в первом раунде плей-офф...