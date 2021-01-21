Федора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом

21 января стало известно, что российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко госпитализирован в столичную клиническую больницу №52, специализирующуюся на лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

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Агентство «Р-Спорт» сообщило, что

информацию о госпитализации знаменитого спортсмена подтвердила одна из сотрудниц больницы, отказавшись при этом сообщить подробности о том, в каком состоянии находится боец.

«Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд»,

— написал Емельяненко.

Более подробных данных о том, насколько тяжело протекает заболевание Емельяненко-старшего, в данный момент в широком доступе нет.

За последние сутки в России выявили 21 887 случаев COVID-19, 612 человек умерли, при этом почти 27 тысяч выздоровели. С марта прошлого года в стране зарегистрировали 3 655 839 заразившихся коронавирусом, из них свыше 67,8 тысячи скончались, 3,05 миллиона вылечились.

В то же время столичные власти сообщают, что в последние дни ситуация с распространением инфекции в Москве внушает сдержанный оптимизм. В последние недели ежедневно выявляют 2-4 тысячи заболевших, но снизилось количество госпитализированных, что в мэрии департаменте здравоохранения связывают с проводящийся вакцинацией.

Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира по MMA. Свои титулы он выиграл в тяжелом весе в промоушене Pride FC, а до того дважды завоевывал титул чемпиона мира по версии RINGS. Также на его счету два титула мирового чемпиона WAMMA. Причем второй, выигранный в 2008 году, остается за россиянином и сейчас, поскольку турниры под эгидой данной федерации больше не проводятся.

Федор стоял у истоков вида спорта, придя в него из боевого самбо, в котором является девятикратным чемпионом России и четырехкратным чемпионом мира.

Именно Последнему Императору, как прозвали Емельяненко-старшего сначала в Японии, где он выступал чаще всего на протяжении своей карьеры, а потом и по всему миру.

Долгое время именно Федор считался сильнейшим бойцом смешанного стиля, и многие известные чемпионы ММА в UFC и Bellator рассказывали, что восхищались и вдохновлялись выступлениями российского Последнего Императора. При этом немало известных бойцов и специалистов до сих пор считают праймового Емельяненко лучшим тяжеловесом в истории ММА.

Россиянин за время своих выступлений дважды побеждал бразильца Антонио Ногейру, выигрывал у будущего чемпиона UFC хорвата Мирко «Крокопа» Филиповича, американцев Кевина Рендлмена и Тима Сильвии. Одним из самых знаменитых боев Федора является его победа над белорусом Андреем Орловским, который доминировал в октагоне и собирался финишировать российского бойца, но раскрылся и пропустил нокаутирующий удар, когда всем казалось, что Емельяненко уже ничто не спасет.

Умение переворачивать фактически проигранные бои вкупе с навыками борьбы и ударной техникой восхищало мировую общественность больше всего.

На спад карьера Емельяненко-старшего пошла в 2010 году, когда он уступил трижды подряд: бразильцам Фабрисио Вердуму, Антонио Силве и американцу Дэну Хендерсону.

Однако и после этого Федор смог вернуться на победные рельсы и провел еще десять боев, из которых взял верх в восьми.

В сезоне-2018-19 Емельяненко-старший участвовал в Гран-при Bellator в тяжелом весе и добрался до финала, одолев Фрэнка Мира и Чейла Соннена, однако в решающем поединке был за 35 секунд нокаутирован Райаном Бейдером. Но даже после этого россиянин продолжил карьеру. Было объявлено, что завершит он ее в так называемом «Прощальном турне». Первый поединок в нем состоялся 29 декабря 2019 года в японской Сайтаме и стал последним для Императора в Стране восходящего солнца.

В нем Емельяненко-старший не оставил никаких шансов находившемуся не в лучшей форме американцу Куинтону Джексону, отправив того в нокаут в третьем раунде. Ту победу спортсмен посвятил своей дочери.

Второй бой турне должен был пройти в конце 2020 года, но не состоялся из-за ситуации с распространением коронавируса. Пока неизвестно, когда теперь Федор выйдет в октагон в следующий раз, и останутся ли планы бойца прежними.