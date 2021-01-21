Еще один преемник Хабиба: Умар Нурмагомедов ворвался в UFC

Спустя год после подписания в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) российский боец Умар Нурмагомедов наконец дебютировал в заокеанской организации. На сей раз успешному дебюту не смогли помешать ни пандемия COVID-19, ни стафилококк, с которым бойца госпитализировали осенью. Поединок Умара стал одним из самых ярких на турнире UFC Fight Island 8, а сам спортсмен взял бонус в $50 тыс. за «Выступление вечера».

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Нурмагомедов был действительно очень хорош на «Бойцовском острове». Бой против Сергея Морозова не продлился и двух раундов: в дебюте второй пятиминутки россиянин потряс оппонента точным хайкиком, но добить уроженца Актобе не получилось — пришлось снова переводить казахстанца в партер. Там Умар забрал спину соперника и в итоге задушил Морозова, который несколько секунд после остановки схватки не мог «проснуться».

Удивительный факт: не знающий поражений Умар Нурмагомедов одержал дебютную победу в UFC 20 января 2021 года, а Хабиб — в тот же день, но в 2012-м. И тем же удушающим приемом! Орел тогда удосрочил 39-летнего ветерана Камала Шалоруса и начал непростое восхождение не только к титулу, но и к званию лучшего бойца промоушена вне зависимости от весовых категорий.%

«Я счастлив! Девять лет назад этот парень зашел в ринг и точно так же закончил свой дебютный поединок. Рад, что смог повторить этот прием», — сказал Умар в октагон-интервью после триумфа над Морозовым.

Хабиб поработал в качестве переводчика: «Девять лет назад, в январе 2012-го я победил своего соперника тем же приемом. Сегодня он сделал то же самое. Правда, я победил в третьем раунде, а он во втором».

И Даниэль Кормье, экс-чемпион в двух дивизионах, а ныне комментатор, не был бы собой, если бы не подколол бывших тренировочных партнеров по Американской академии кикбоксинга (АКА): «Поздравляю, Умар! Ты сделал это лучше Хабиба».

Позднее, когда эмоции улеглись, 25-летний триумфатор проанализировал успешное противостояние и признал, что дебют не обошелся без ошибок.

«Поразило, что Морозов постоянно вставал! Пожалуй, самый сложный соперник в моей карьере. Критиковал ли за что-то Хабиб? Сразу! И еще будет критика обязательно. Он сказал, что заметил много ошибок — будем работать над этим. Впереди новый бой: Дана Уайт устроит поединок в марте, если будет вариант. Мне все равно, с кем драться. Возможно, это будет на каком-то из турниров в Лас-Вегасе, где будут Зубайра Тухугов или Ислам Махачев», — приводит слова Умара Sport24.

А как был доволен дебютом брата Хабиб!

Все еще чемпион UFC в легком весе категорически не хочет возвращаться в октагон — Орел шикарно раздает подсказки своим братьям и товарищам из угла, а также неплохо продвигает своих близких через соцсети.

«Очень рад, очень! Груз с плеч упал — это очень важная победа не только для нашей команды, а для всей нашей семьи. Будем работать — Умару всего 25 лет. Если еще два раза подеремся в 2021-м, будет хорошо. Дебютировал ли брат успешнее меня? Девять лет прошло. Девять лет назад UFC и смешанные единоборства были на совсем другом уровне. Тогда мне хватило колхозных навыков, чтобы закончить поединок.

Теперь Умар будет расти в эмоциональном и психологическом плане. С каждым выходом в октагон ты становишься другим зверем, другим бойцом. То, что он сегодня сделал — потряс соперника и отбежал — через десять боев он уже не повторит. Умар подождет и отработает как снайпер, а не как пулеметчик», — похвалил и пожурил брата Нурмагомедов.

Как итог, в UFC появился еще один преемник непобежденного чемпиона. Раньше столь почетное звание получил Ислам Махачев, который по замыслу Хабиба совсем скоро должен забрать титул в легком весе. Теперь им наградили еще и примерившего знаменитую папаху Умара Нурмагомедова, благодаря которому и без того интересный легчайший дивизион заиграл еще более яркими красками. Берегись, Петр Ян! На подходе голодный до чемпионства соотечественник.

«Просыпайтесь все, бои идут! Еще один непобежденный Нурмагомедов сделал 13-0», — написал в своем Twitter президент UFC Дана Уайт.

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Что же касается других громких противостояний турнира на «Бойцовском острове», то россиянин Омари Ахмедов во втором раунде поймал на удушающий Тома Бриза, тогда как в главном событии вечера топовый полусредневес Майкл Кьеза заборол Нила Магни, одержав уверенную победу единогласным решением судей.