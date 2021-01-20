Россиянки сражаются за медаль в Италии. LIVE

Рёйселанд тоже продемонстрировала точную стрельбу. Лидирует норвежка, Павлова проигрывает ей 10 секунд, Куклина — 15.
Павлова быстро справилась с первым огневым рубежом, закрыв все 5 мишеней без промахов.
Еще одна россиянка вступила в гонку. Ульяна Кайшева стартовала под 24-м номером.
Усилился снегопад, но Куклина на «лежке» отстрелялась без промахов.
Подходит к первому огневому рубежу Лариса.
На отметке 2,7 км Куклина ходом уже опережает Татидзаки на почти 4 секунды.
Быстрее всех же пока что норвежка Марте Рёйселанд, которая стартовала сразу за Павловой.
Павлова те же 1,4 км пробежала примерно за то же время, что и Куклина. Одним ходом бегут первые две россиянки.
Куклина преодолела отметку 1,4 км на 1,9 секунды медленнее, чем Татидзаки.
Под седьмым стартовым номером вышла еще одна представительница женской сборной России - Евгения Павлова.
После нее в гонку вступила Мари Эдер из Финляндии, а затем и россиянка Лариса Куклина.
Итак, гонка стартовала! Первой на трассу вышла японка Фуюко Татидзаки.
Немного увеличился снегопад перед началом гонки. Не идеальные погодные условия на трассе, но и не сказать что сложные, ветра нет.
Женской индивидуалкой открывается седьмой этап Кубка мира. Соревнования в Антхольце станут заключительными перед чемпионатом мира, который в феврале примет Словения.
Из россиянок в гонке участвуют Лариса Куклина (3-й стартовый номер), Евгения Павлова (7-й), Ульяна Кайшева (24-й), Светлана Миронова (41-й) Ирина Казакевич (65-й) и Татьяна Акимова (83-й).
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце.
Биатлонистка Евгения ПавловаРИА Новости