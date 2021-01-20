Миллионный иск: новый виток в деле Макгрегора об изнасиловании

Не самые приятные известия настигают Конора Макгрегора в Абу-Даби (ОАЭ). За четыре дня до второй схватки против Дастина Порье на UFC 257 Печально Известный получил многомиллионный иск от двух женщин, обвиняющих ирландца в нанесении им телесных повреждений.

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Как пишет зарубежная пресса, иск связан с резонансными событиями трехлетней давности.

В 2018 году Макгрегора обвиняли в изнасиловании, но тогда до суда дело так и не дошло.

Что же касается нынешнего разбирательства, то, по информации ESPN, иск был подан все той же девушкой и ее матерью, интересы которых представляет ирландская юридическая фирма Coleman Legal Partners.

«Разбирательство завершено. Никаких комментариев, поскольку дело находится на рассмотрении суда», — приводит слова главы юридической фирмы Дэйва Коулмана Independent.

Как итог, пострадавшая требует от Конора компенсацию в размере от $1,8-2,1 млн за потерянный заработок, вынужденную продажу своего дома в столице Ирландии и покупку нового жилья, а также медицинские расходы.

Представители Макгрегора уже отреагировали на старые-новые проблемы звезды UFC.

«После исчерпывающего расследования, которое, помимо допросов истца, включало разговоры с многочисленными источниками, получение показаний свидетелей, изучение видеозаписей и сотрудничество с Конором, эти обвинения были категорически отвергнуты. Истец прекрасно понимает, что факты противоречат утверждениям в иске. Макгрегор будет оспаривать любые претензии. Он уверен, что справедливость восторжествует», — цитирует представителя ирландца MMA Fighting.

Напомним, что о подозрении бойца в изнасиловании стало известно в конце 2019 года. The New York Times написал о том, что в отношении Макгрегора на протяжении нескольких месяцев велось уголовное расследование. По данным источника, в декабре 2018 года в полицию обратилась девушка, чье имя не разглашается. Потерпевшая сообщила, что боец применил к ней сексуальное насилие в одном из отелей Дублина. Американский таблоид добавлял, что перед тем как якобы изнасиловать девушку, Макгрегор обхватил руками ее шею и трижды поднял.

После этого Макгрегор был задержан правоохранительными органами, но вскоре отпущен из-за отсутствия доказательств.

Уже спустя месяца все то же издание сообщило, что Макгрегор снова проходит по новому делу об изнасиловании. Спортсмена подозревали в том, что он изнасиловал 20-летнюю девушку на парковке возле одного из пабов столицы Ирландии. Официальное обвинение, впрочем, в его адрес не было выдвинуто.

Представители звезды UFC, естественно, отвергали все обвинения. Менеджер Оди Аттар категорически утверждал, что подобные подозрения вызваны повышенным вниманием к бойцу и обусловлены в том числе и прошлыми ошибками ирландца (речь шла об избиение пожилого мужчины в баре — «Газета.Ru»).

«Со мной происходили ужасные вещи. Но то, что не убивает, делает тебя только сильнее! Я был на краю, но меня поддержали мои родные и моя команда», — комментировал инциденты сам Макгрегор.

В последний же раз Печально Известный попадал в криминальные сводки в сентябре 2020 года. Тогда ирландец был арестован на Корсике за непристойное поведение: будучи в нетрезвом состоянии, Макгрегор показал половой орган незнакомой женщине. Однако уже на следующий день бывший чемпион UFC был отпущен без предъявления обвинений.

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257-й номерной турнир главного ММА-промоушена мира с участием Конора Макгрегора состоится в ночь на 24 января по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента.