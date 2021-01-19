Контракт на четыре года: «Реал» ждет защитника «Баварии»

Мадридский «Реал» намерен усилиться в летнее трансферное окно. По информации Marca, в испанский клуб из мюнхенской «Баварии» может перейти австрийский защитник Давид Алаба, соглашение с которым уже согласовано. Сообщается, что игрок уже прошел медицинское обследование и летом присоединится к «сливочным» на правах свободного агента.

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Контракт будет заключен на четыре года, Алаба будет получать в мадридской команде €11 млн в год. Причем обсуждать детали сделки «Королевский» клуб начал уже 1 января, а при переговорах присутствовал медицинской работник «Реала», который и провел необходимое обследование.

Алаба начал свою карьеру в венской «Аустрии», откуда в 2009 перешел в мюнхенскую академию, а за основную команду «Баварии» защитник дебютировал в 2010 году. В составе мюнхенского клуба он девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз – Кубок страны и пять раз – Суперкубок. Также дважды Алаба брал вместе с командой Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в 2013 году стал победителем клубного чемпионата мира.

На поле австрийский футболист может располагаться на нескольких позициях: играть как центрального, так и левого защитника, а также может смещаться на место центрального полузащитника.

При этом проблемы в линии защиты у «Реала» могут возникнуть в том случае, если команда не сможет договориться о продлении контракта с капитаном Серхио Рамосом. Переговоры по новому соглашению идут уже достаточно долгое время, однако прийти к компромиссу стороны пока что не смогли. Сообщается, что ради сохранения в составе защитника «сливочные» готовы нарушить свое негласное правило, согласно которому контракт с футболистом старше 30 лет продлевается только на год, и предложить защитнику двухлетнее соглашение, однако с понижением заработной платы на десять процентов. Сам Рамос, который выступает за команду из Мадрида с 2005 года, готов рассмотреть вариант с переходом в другую команду.

По информации El Chiringuito TV, об этом защитник сообщил при личной беседе с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, а также добавил, что чувствует себя покинутым.

Также мадридский клуб в ближайшее время также планирует усилить позицию центрального нападающего после того, как сербский форвард Лука Йович отправился в «Айнтрахт» на правах аренды до конца сезона-2020/21. Игрок выступал за немецкую команду в период с 2017 по 2019 год, после чего перешел в «Реал» за €63 млн. Однако в основном составе «сливочных» сербский игрок не смог закрепиться, провел 32 матча, в которых оформил всего лишь два гола.

По информации издания As, мадридский клуб пока рассматривает на замену Йовичу следующих футболистов — форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, нападающего «Челси» Оливье Жиру, игрока «Наполи» Аркадиуша Милика, а также воспитанника «Реала» Рауля де Томаса, выступающего за «Эспаньол».

При этом укреплять атакующую позицию «Реалу» действительно необходимо: на сегодняшний момент в распоряжении наставника «сливочных» Зинедина Зидана всего лишь два форварда — Карим Бензема и Мариано Диас.

Если говорить о нападающих, то СМИ давно пишут о том, что «Реал» заинтересован в подписании футболиста парижского «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, однако на сегодняшний момент такая сделка не выглядит реальной. Все дело в сумме трансфера, которую может выставить действующий французский чемпион. В мадридской команде считают, что за форварда могут потребовать порядка €150 млн, однако «сливочные» не смогут потянуть такую сумму на фоне финансовых проблем, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.