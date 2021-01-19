Чемпионские амбиции: вернет ли ЦСКА себе титул

Изменения в тренерском штабе ЦСКА

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29 декабря 2020 года ЦСКА объявил, что в связи с истечением срока контрактов клуб покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

Уход Овчинникова и Онопко из армейской команды для многих стал неожиданностью и вызвал массу дискуссий в российской футбольной общественности. В СМИ начались разговоры о внутренних конфликтах в стане красно-синих. Сообщалось, что особенно болезненно уход Овчинникова воспринял вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

Назначение Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей ЦСКА.

Однако уже 17 января ЦСКА объявил о назначении на пост тренера вратарей Дмитрия Крамаренко.

Напомним, что Крамаренко был вратарем московского клуба в период с 2002 по 2003 год.

В тот же день армейцы вылетели в Аликанте (Испания). Зимние тренировочные сборы, которые завершатся 19 февраля, красно-синие традиционно проведут в Кампоаморе.

Трансферные слухи.

Хорошей новостью для болельщиков ЦСКА стал тот факт, что команда отправилась в Испанию практически в полном составе.

Единственный, кто отсутствовал в списке отправившихся в Аликанте игроков, был хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.

Пресс-служба московского клуба сообщила о том, что полузащитник не полетел в Кампоамор в связи с переговорами о возможном переходе в другой клуб на правах аренды.

Состав ЦСКА на зимних тренировочных сборах в Испании:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Никита Котин, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.

Нападающие: Адольфо Гайч, Федор Чалов, Илья Шкурин, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

Возможный уход Бистровича вновь указал на проблемы ЦСКА в полузащите.

Московский клуб так и не смог найти полноценную замену Понтусу Вернблуму, который играл ключевую роль в команде не только на футбольном поле, но и вне его.

Как следствие – огромное количество трансферных слухов об интересе к различным полузащитникам.

Активнее всего в СМИ писали о переговорах московского ЦСКА с французской «Ниццей» о переходе бразильского полузащитника Данило Барбозы.

Сообщалось, что ЦСКА уже договорился с Данило о личном контракте и улаживает с «Ниццей» последние детали перехода.

Также говорилось об интересе московского клуба к боснийскому полузащитнику «Милана» Раде Круничу.

Кроме трансферов на вход, шли разговоры о потенциальных трансферах на выход.

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч так и не смог проявить себя в первой части сезона. Несмотря на это, список клубов, которые заинтересованы в нападающем московского клуба растет с каждым днем. Интерес к Гайчу проявляют итальянский «Дженоа», немецкий «Унион», бельгийский «Генк» и турецкий «Бешикташ».

Новый тренер ЦСКА по физподготовке.

Помимо ухода Овчинникова и Онопко, назначения Крамаренко, потенциальных трансферов Бистровича и Гайча, а также возможного прихода полузащитника, зимние тренировочные сборы ЦСКА в 2021 году таят в себе еще одну интригу.

Кадровые изменения в тренерском штабе московского клуба начали происходить еще осенью прошлого года, но для некоторых остались незаметными.

16 октября 2020 года армейцы объявили о назначении английского специалиста Райланда Морганса на пост тренера по физической подготовке.

Отметим, что до прихода в стан красно-синих Морганс работал в тренерском штабе Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

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В последний раз ЦСКА выигрывал чемпионат России в 2016 году. Изменения в клубе сейчас свидетельствуют об амбициях вернуть себе титул — руководство ищет оптимальное сочетание тренеров и игроков.