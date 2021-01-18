Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Все соревнования
«Встретились не в то время»: 20-летняя фигуристка Сотскова разводится

Фигуристка Сотскова решила развестись через несколько месяцев после свадьбы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Фигуристка Мария Сотскова Фигуристка Мария Сотскова
Фигуристка Мария Сотскова

Фигуристка Мария Сотскова

ТАСС
Дисквалифицированная на десять лет из-за употребления запрещенного вещества и подделку медицинской справки участница Олимпийских игр — 2018 Мария Сотскова разводится с музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком. Брак фигуристки просуществовал всего несколько месяцев.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Российская фигуристка, участница Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Мария Сотскова разводится с музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком. Их брак просуществовал всего несколько месяцев. Три дня назад Сотскова опубликовала фотографии, оставив лишь смайлик в виде разбитого сердца. А теперь новость о расставании подтвердил Омельчук, сделав соответствующий пост в своем Instagram.

«Дорогая моя Машенька, я тебя очень сильно люблю!

К сожалению, в жизни действительно происходит все не просто так. Банально говорить, что у каждого человека есть своя судьба, но это проверено временем. На мне. На нас.

Для меня всегда семья была самым главным, что только может быть в жизни. Я всегда мечтал и хотел семью. Все, что я делал — во имя нашей̆ семьи. Наверное, мы встретились не в то время, не в том месте, не при тех обстоятельствах», — так начал он свою публикацию.

Омельчук отметил, что они оба совершали много недопустимых в семейной жизни ошибок, которые в итоге оказали сильное влияние на брак. При этом он заявил, что всегда хранил верность спортсменке. Даже после развода он готов оказывать Сотсковой всю посильную помощь.

«Возможно, в силу возраста, возможно, из-за других обстоятельств у нас не получилось создать семью навсегда. Эмоции взяли верх. Я искренне благодарю тебя за все, что было у нас. За все хорошее и не очень, за все радостные моменты и за все обиды. Видимо, в одной семье не могут быть два творческих человека.

Не растеряй в себе все добро, которое в тебе есть. И не поддавайся соблазнам, выстроенными повсеместными стереотипами. Не всегда все ценится материальным. Будь умницей и всегда слушай свое сердце! Ты — замечательная. Все в твоей жизни будет наполнено светом и любовью. Потому что ты умеешь любить», — добавил Омельчук.

В конце своего поста музыкальный продюсер принес свои извинения за то, что не смог дать своей супруге то, что она искала.

О том, что спортсменка выходит замуж, стало известно в июле 2020 года — сразу после того, как фигуристка объявила о завершении профессиональной карьеры. Тогда тайну личной жизни своей воспитанницы приоткрыла тренер Светлана Соколовская.

«Я знала о завершении карьеры еще в ноябре 2019 года. И, естественно, поддержала. Машка мне очень симпатична. Я знаю, что все, что у нее в жизни творилось, утихнет. Время лечит. Она честный человечек, а сейчас готовится к свадьбе. Впереди у Маши длинный и счастливый путь! Вперед, Машуля!» — говорила наставница.

В сентябре 2020 года стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило Сотскову на десять лет за употребление запрещенного вещества — фуросемида — и подделку справки о том, что препарат она принимала по медицинским показаниям.

Как утверждала сама фигуристка, она приняла решение о завершении карьеры в ноябре 2019 года, однако официально это не оформила и считалась действующей спортсменкой. В период с 2019 по 2020 год Мария пропустила три допинг-теста, а когда к ней пришли офицеры РУСАДА, пыталась объяснить, что уже закончила со спортом, однако ей все равно пришлось сдать анализы, которые и показали наличие запрещенного вещества.

Сотскова предоставила справку, однако клиника, которая выдала документ, не имела лицензии, что привело к тому, что спортсменку дисквалифицировали на десять лет.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку