«Невозможно обеспечить безопасность»: у Минска отобрали ЧМ-2021

Минск официально лишился права проведения чемпионата мира по хоккею — 2021. Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение перенести статусный турнир в другую страну из-за неспокойной политической ситуации в Белоруссии.

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«Из-за проблем с безопасностью, которые ИИХФ не в силах контролировать, совет федерации пришел к выводу, что перенос чемпионата мира из Минска неизбежен, — говорится в заявлении на официальном сайте организации. — ИИХФ обязана заботиться обо всех участниках мирового форума. Наши правила позволяют переносить чемпионат мира в другое место, если возникают опасения в том, что получится обеспечить благополучие и безопасность свободного передвижения игроков, официальных лиц, фанатов и представителей прессы.

Совет ИИХФ организовал честное и непредвзятое расследование по поводу целесообразности проведения ЧМ в Белоруссии, учитывая нарастающие проблемы с безопасностью, связанные как с политическими беспорядками, так и с COVID-19. Финальной частью этого процесса стала встреча с белорусским правительством на прошлой неделе и заказ еще одного независимого экспертного доклада.

Принимая во внимание все, что совет ИИХФ изучил в ходе этого расследования, был сделан вывод, что сейчас невозможно гарантировать благосостояние команд, зрителей и официальных лиц в случае проведения чемпионата мира в Белоруссии».

Президент Международной федерации Рене Фазель оперативно прокомментировал это решение:

«Очень жаль, что мы вынуждены отказать совместной заявке Минска и Риги.

Мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира стал инструментом для примирения и помог решить социальные и политические проблемы, возникшие в Белоруссии. Мы пытались найти позитивный путь.

И, хотя совет ИИХФ против того, чтобы ЧМ-2021 использовался для политической пропаганды какой-либо из сторон, он признает, что проведение турнира в Минске было бы неуместным, учитывая, что там есть более серьезные проблемы, а безопасность сборных, зрителей и официальных лиц чемпионата мира должна быть в приоритете».

В заявлении на сайте Международной федерации хоккея также говорится, что теперь совет организации рассмотрит вопрос, оставлять ли Латвию хозяйкой ЧМ-2021, поскольку она подавала заявку совместно с Белоруссией. Также отмечается, что

ИИХФ теперь больше склоняется к тому, чтобы провести турнир в одной стране, — это снизит риски заражения коронавирусом и сократит количество перемещений команд.

В данный момент федерация рассматривает три варианта проведения чемпионата мира: 1) Латвия может принять турнир в одиночку, 2) Латвия может принять турнир совместно со Словакией, 3) Латвия может принять турнир совместно с Данией.

Все эти страны уже высказали желание стать хозяйками ЧМ-2021, однако активнее всех на данный момент высказывается Латвия.

«Мы готовы к любому решению ИИХФ — можем в одиночку провести турнир, можем и вместе с другой страной», — заявил в комментарии ТАСС президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

А министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter одобрил решение ИИХФ перенести мировой форум из Белоруссии по политическим мотивам:

«Я приветствую решение Международной федерации хоккея отказаться от проведения ЧМ-2021 в Минске. Это четкое послание о том, что спорт не должен использоваться во благо авторитарных режимов.

Латвия выполнит свои обязательства и готова рассмотреть возможность принятия у себя всех матчей чемпионата».

Напомним, сомнения в целесообразности проведения чемпионата мира в Белоруссии стали высказываться после того, как летом 2020 года в стране началась волна протестов из-за уверенной победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Часть населения не согласилась с итогами голосования, посчитав их сфальсифицированными, и вышла на улицы с протестами. Ситуация не успокоилась до сих пор.