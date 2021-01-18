«Требуется реформа»: РПЛ хотят сократить до 12 команд

Проект реформы

18 января стало известно о том, что существует реальное предложение о сокращении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 команд.

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Слухи о возможном изменении формата российского элитного футбольного дивизиона ходят уже достаточно давно. Периодически официальные лица в Российском футбольном союзе (РФС), лиге и клубах высказывают свое мнение по данному вопросу в прессе.

Но выступление российских команд в еврокубках этой осенью, очевидно, стало катализатором уже конкретных шагов по реформированию отечественного клубного футбола, которое явно назрело.

По информации «РБ-Спорт», в данный момент РФС совместно с РПЛ действительно рассматривает вопрос реформирования элитного дивизиона чемпионата страны. Существуют два варианта реформы, но в обоих Премьер-лига будет состоять из 12 клубов.

В первом из них команды проводят так называемый регулярный чемпионат в два круга — то есть каждый коллектив сыграет 22 раза. После этого произойдет разделение на первую и вторую группы по шесть клубов, и в каждом из секстетов пройдет еще один двухкруговой турнир на десять матчей.

Итого каждая команда проведет 32 матча за сезон против 30, имеющихся сейчас. При этом верхняя шестерка в своей борьбе выявит чемпиона страны и распределит места в еврокубках, а во второй пойдет сражение за выживание.

«Этот вариант охарактеризован составителями проекта документа как «позволяющий гарантированно максимизировать количество высококонкурентных матчей в рамках предельно допустимого количества игровых дней», — говорится в сообщении.

При втором варианте реформирования РПЛ первый этап сезона выглядит точно так же: двухкруговой турнир из 22 туров, но дальше всех ждет уже плей-офф — опять же в двух подгруппах. Верхняя восьмерка начинает играть со стадии четвертьфиналов и бьется за чемпионство и еврокубки с финальной игрой за золотые медали.

Еще интереснее ситуация с четырьмя худшими коллективами РПЛ. Они объединяются с верхней четверкой из ФНЛ и борются за право сохранения прописки в элите, либо за промоушен.

В этом случае число игровых дней будет сокращено до 27, что позволит проводить турнир только в хороших погодных условиях и без «мидуиков», когда игры чемпионата идут в середине недели. Ну а матчи плей-офф «должны представлять особую коммерческую ценность».

Столкновение мнений

У самих участников процесса возможная реформа вызывает совершенно разные эмоции. Мнения высказываются противоположные.

«Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату, — цитирует Sport24 владельца московского «Спартака» Леонида Федуна. — С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев также выступил за сокращение количества клубов до 12.

«Мы поддерживаем подход с увеличением ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорить об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают — это очевидно. Будем работать», — заявил Медведев в комментарии «Спорт-экспрессу».

А вот председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов, наоборот, категорически не согласен с возможными изменениями, о которых высказался максимально саркастично.

«Я предлагаю дальше пойти: давайте сократим чемпионат до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию из 20 матчей каждый год. Болельщики Москвы и Питера будут очень довольны, — приводит комментарий Мурзагулова «Чемпионат».

— А если серьезно, то футбол в стране рождается не только в Москве и Питере. Посмотрите, сколько замечательных игроков вышло из российской глубинки.

Нашу лигу не сокращать надо, а увеличивать. Если увеличим до 18 команд, тогда игра будет более зрелищной. Люди не будут бояться туда свалиться, будут играть, думая о болельщиках. Считаю, что формат 12 клубов будет убийственным для нашего футбола. Мы просто убьем футбол в регионах. Наверное, коммерчески кому-то будет выгодно. Но одной коммерцией жить тоже нельзя».

Плюсы и минусы

На самом деле идея о сокращении формата РПЛ имеет как свои плюсы, так и минусы, что неудивительно. При этом говорить о каком-то серьезном эффекте, кажется, не приходится.

Можно вспомнить, как проводились и к чему приводили другие эпохальные изменения. Когда-то в российском футболе ввели лимит на легионеров, сделав это, само собой, в интересах национальной сборной.

Однако с тех пор полуфинал Евро-2008, которого национальная команда достигла с составом, выросшим в долимитную эпоху, так и остается лучшим результатом сборной.

Безусловно, с ним можно сравнить четвертьфинал чемпионата мира — 2018, но, во-первых, он был домашним, а во-вторых, там сборная России играла в оборонительный футбол, выживая в матчах с грандами, в то время как в 2008 году уничтожала в четвертьфинале Нидерланды в ярком и атакующем стиле.

Или вот переход на систему «осень-весна». Его идеологи говорили о том, что синхронизация календаря с еврокубковым сезоном поможет нашим клубам лучше выступать в Европе, однако ничего подобного победам ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА с тех пор так и не случилось, а в последние годы ситуация все хуже и хуже.

Сейчас богатые российские клубы выступают за сокращение числа участников турнира, чтобы поднять градус борьбы и сделать продукт более привлекательным для зрителей, телевизионщиков и рекламодателей.

Кроме того, считается, что соперничество с более классными соперниками поспособствует прогрессу команд.

На деле же наши гранды периодически уступают и аутсайдерам, а календарь, в котором придется постоянно играть с конкурентами, наверняка станет поводом для жалоб на усталость и невозможность эффективно бороться на два фронта. Ведь не секрет, что после игр в середине недели в еврокубках показатели их участников в матчах на выходных в РПЛ статистически существенно снижаются.

Впрочем, разговоры «бедных» команд о том, что расширение лиги поможет сделать футбол более привлекательным, не более чем попытка склонить чашу весов на свою сторону, не подкрепленная реальными фактами. В России в 90-х годах бывало 18 команд в элите, и особенно зрелищным футбол из-за этого не становился. Да и сейчас такое расширение просто увеличит количество участников борьбы за спасение, но не заставит их выстраивать яркий атакующий футбол, отказавшись от автобусов.

Отечественная лига прекрасно известна своей жесткостью и закрытостью. Российский футбол закрыт и специфичен, забивать тут сложнее, нежели, например, в результативных Нидерландах, где акцент смещен в сторону созидания.

Да, разрушают клубы РПЛ весьма неплохо, но в Европе в матчах с более классными соперниками это зачастую перестает работать, а вот неумение разнообразно атаковать сказывается.

Кажется, что для прогресса нашего футбола и РПЛ, в частности, нужны несколько иные изменения, чем сокращение или расширение лиги. С другой стороны, новый формат действительно может поднять зрелищность и сделать ставший довольно пресным турнир интереснее. Но покажет все только время, а до введения изменений в строй можно лишь предполагать, очень рискуя ткнуть пальцем в небо.