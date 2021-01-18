«Юве» проваливает сезон: как чемпион Италии уступил «Интеру»

Затравка у принципиальнейшего матча получилась скандальной. Итальянские, а затем и мировые СМИ быстро разнесли новость о том, что футболист «Интера» Артуро Видаль поцеловал эмблему «Ювентуса». Дело в том, что чилийский полузащитник тепло поприветствовал капитана «Юве» Джорджо Кьеллини и, когда спортсмены обнялись, Видаль поцеловал эмблему на груди бывшего одноклубника. Да, Артуро выступал за туринцев с 2011 по 2015 год (171 матч, 48 голов и 25 результативных пасов), но вряд ли ультрас черно-синих простили бы своему игроку подобное поведение... Если бы не исход воскресного поединка.

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Именно Видаль стал автором первого гола в матче 18-го тура итальянской Серии А. Чилиец головой переправил мяч в сетку ворот действующих чемпионов страны. Его дело продолжил Николо Барелла, который к результативной передачи на Артуро добавил и гол во второй половине встречи. 2:0 — важнейшая победа «нерадзурри» на «Сан-Сиро».

Как итог, «Интер» набрал 40 очков и догнал «Милан» (40 + одна игра в запасе) в турнирной таблице национального первенства. «Ювентус» (33), в свою очередь, далек от миланских команд: Криштиану Роналду и компания занимают лишь пятое место. Не остававшаяся без золота Серии А аж с 2012 года «старая сеньора» как никогда близка к тому, чтобы завершить сезон без победы в чемпионате Италии.

FT | Triplice fischio. L'Inter supera la Juve con il punteggio di 2-0#InterJuve pic.twitter.com/mmDhy3NWra — JuventusFC (@juventusfc) January 17, 2021

Очевидно, что «Юве» переживает не лучшие времена. Серьезные проблемы в золотой гонке помножены на недовольство работой главного тренера Андреа Пирло, которому пресса, прогнозируя скорую отставку, не раз подыскивала замену. Однако пока итальянец остается у руля команды и как может оправдывается за неудовлетворительный результат.

«С самого начала у нас было неправильное отношение к противостоянию с «Интером». А когда у вас нет решимости выигрывать, становится трудно. Мы просто не выходили на поле, были робкими, боялись атакующей игры хозяев. В мыслях мы сосредоточились только на защите, попросту не были агрессивными в этом отношении. Мы позволили «Интеру» проявить инициативу — в этих обстоятельствах они стали разрушительными.

Индивидуальные качества могут проявиться только в том случае, если вы сначала воспримете соперника с точки зрения агрессии и решимости. Мы этого не сделали, за что и поплатились. Безусловно, это плохое поражение, и мы не могли сыграть, чем сегодня. Однако нам нужно поднять голову и готовиться к следующему матчу», — передает слова специалиста Football Italia.

Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини в разговоре со Sky Sport Italia тоже заметил, что команде не стоит отчаиваться после краха в Милане:

«Вы можете провести все необходимые приготовления, но проблема в том, чтобы воплотить это в жизнь. Сегодня мы не выиграли ни одной дуэли, «Интер» больше заслуживал победу. У нас было слишком много касаний, слишком медленное движение мяча, слишком много ошибок. Это удар, но он не должен стать нокаутом! Есть время все наверстать. Предстоит еще долгий путь, который начнется в среду матчем против «Наполи» в Суперкубке Италии. Нужно оставить поражение позади и сосредоточиться на выигрыше первого трофея в сезоне».

А что же «Интер»? «Нерадзурри», оставив позади крах на групповом этапе Лиги чемпионов, набрали отличный ход — при условии сохранения нынешней формы они обязательно составят конкуренцию соседям по Милану в борьбе за чемпионство. Которого, к слову, не было у черно-синих с далекого сезона-2009/10.

«Конец ли это эпохи «Ювентуса»? Эпоха заканчивается, если вы ничего не обновляете, и эти слова не про «Юве», — призывает не короновать своих футболистов раньше времени наставник «Интера» Антонио Конте. – Они очень хорошо поработали в последние годы, приобретя Морату, Кулушевски, Маккенни и Кьезу, не говоря уже об Артуре. При этом «Юве» сохранил костяк в лице таких игроков, как Кьеллини, Бонуччи и Буффон.

В то же время сегодня мы сделали важный шаг. Нам надо научиться чувствовать вкус крови… Научиться убивать игру. Победа над «Ювентусом» с такими великими чемпионами, как Криштиану Роналду, должна придать уверенности в том, что вы на правильном пути. За свою тренерскую карьеру я ни разу не обыгрывал «Ювентус». Меня всегда разносили, что было заслуженно. Так что это прогресс».

А вот что сказал антигерой, превратившийся в героя. Речь идет о все том же Артуро Видале.

«Это важно для меня и для команды, ведь это была очень сложная игра против лучшей команды Италии. Рад, что забил первый гол за «Интер»! Сегодня мы доказали, что справляемся со сложной задачей выиграть скудетто. Это вселяет уверенность в том, что мы продолжим двигаться вперед», — заявил чилиец.