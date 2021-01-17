«Дело не в деньгах»: что говорят о возможном возвращении Хабиба

16 января стало известно, что российский боец Хабиб Нурмагомедов, оставшийся непобедимым в ММА (29-0), рассматривает вариант возвращения в октагон после того, как в октябре 2020 года объявил о завершении спортивной карьеры. О такой возможности рассказал президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, с которым боец провел встречу.

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Последним поединком Нурмагомедова стал бой с американцем Джастином Гэтжи. Россиянин одержал победу и защитит титул чемпиона промоушена в легком весе в третий раз. А после объявил о том, что больше выходить в клетку не будет из-за обещания, которое дал матери – больше не драться без отца. Адлуманап Нурмагомедов, тренировавший своего сына, скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Сразу после этого решения стали говорить, что Нурмагомедов может вернуться ради того, что провести еще один поединок и одержать тридцатую победу, потому что этого хотел его отец.

Нурмагомедов отметил, что может вернуться, если его сможет впечатлить кто-то из бойцов на ближайшем турнире UFC. А на ближайшем мероприятии промоушена встретятся в реванше Конор Макгрегор и Дастин Порье, а также бой проведет Дэн Хукер с Майклом Чендлером. Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров весьма критично высказался о словах Хабиба, заявив, что нового ничего не происходит.

«Я, говорит, ушел. По полтора года не выступал, а тут он ушел. Почитайте мои старые интервью, я там все сказал, что и как будет, при том сразу. Мы это все уже проходили. Деньги были другие. Все это пройдено мной, ребятами по несколько раз. Тут не о чем разговаривать, ничего нового не происходит», — цитирует Тактарова Sport24.

Российский боец ММА Джефф Монсон отметил, что финансовый аспект играет весьма малую роль в вероятном возвращении Нурмагомедова на ринг. По мнению Монсона, для Хабиба важен именно вызов, который ему могут бросить.

«Зная Хабиба, я уверен, что дело не в деньгах. Он уже заработал много денег, у него есть все, что ему нужно. Остается только то, что это может быть просто вызовом для Хабиба. Это трудный шаг для бойца — отступить от своего пути и перестать драться.

Но бойцу сложно устоять от возвращения, когда у него такой бэкграунд. Мне кажется, Хабиб действительно хочет, чтобы его удивили, бросили вызов и заставили вернуться в октагон. Поэтому я очень даже верю в такой исход событий», — приводит слова Монсона Sport24.

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин, говоря о вероятном возвращении Нурмагомедова в октагон, отметил, что боец – молодой человек, полный сил. Спортсмен вполне мог отдохнуть от всех напряжений и стрессов, которые преследовали его последнее время. Семин заявил, что в изменении решения о завершении спортивной карьеры нет ничего страшного.

«Вполне вероятно, что он решил поменять свое решение о завершении карьеры. Ничего в этом страшного нет, такое часто бывает. У нас певцы много раз заканчивают, а потом продолжают. Многие люди обдумывают свою карьеру и по-новому ее возобновляют. Желаю Хабибу успехов, если он решит вернуться. Думаю, он еще будет добиваться всех титулов дальше. Может быть, у него есть и какая-нибудь особенная цель», — заявил Семин в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Депутат Госдумы и чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев поделился, что еще во время объявления о завершении карьеры Нурмагомедова, отнесся к этому весьма скептично, потому что так часто бывает – сначала спортсмен уходит, а потом решает вернуться, об этом говорят громко, чтобы подогреть интерес к персоне и к происходящему вокруг. При этом Валуев пока не знает, какой бой был бы интереснее и выгоднее, но отдельно выделил Макгрегора, который еще со своего поражения Нурмагомедову осенью 2018 года настаивает на реванше и всячески провоцирует россиянина.

«А по поводу мнения, что Хабиб может не сдержать слово... Сколько человек выступает, столько будет довольных и недовольных. Это к спортивной части отношения не имеет никакого, а к промоушену и раскруткам. Сдержал слово или не сдержал... Вам любой ньюсмейкер скажет, что для публичности — это здорово. В копилку известности работает этот принцип. Сейчас началось, что вот может быть вернется... Этот «может быть» сейчас месяц продлится. Относитесь к этому философски», — цитирует Валуева «СЭ».

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что у Нурмагомедова была причина, если тот все же принял решение вернуться, несмотря на то, что дал обещание матери больше не драться без отца.

Экс-боксер отметил, что в свое время он сам сдержал обещание, которое также дал своей маме, и на ринг больше не вышел.

«Не знаю, почему Хабиб допустил возвращение, надо услышать мотивы происходящего. Он еще молодой, наверное, чувствует, что может продолжать. Никто не может судить его. Наверняка он поговорил с мамой, и она это одобрила до принятия решения. Хабиб вправе принимать решение как он хочет», — приводит слова Цзю «Спорт-Экспресс».