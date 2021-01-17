«Надеюсь, я впечатлил Хабиба»: как Холлоуэй уничтожил Кэттара

Кард первого события UFC в новом календарном году не был богатым на имена и громкие афиши — турнир в Абу-Даби был неким «разогревочным» намеченного на следующие выходные ивента, в рамках которого подерутся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Но ярких событий в этот вечер на «Бойцовском острове» случилось достаточно.

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Что интересно, предварительный состав боев, в отличие от основного, не впечатлил совершенно, где все схватки прошли всю дистанцию до судейских решений. Для российской аудитории же выделялось одно противостояние — Рамазан Эмеев (20-4) встречался с обидчиком Абубукара Нурмагомедова Давидом Завадой (17-6). Немец не выходил в клетку как раз с тех пор, как на московском турнире в ноябре 2019-го поймал на «треугольник» брата Хабиба. На том же ивенте Эмеев проиграл Энтони Рокко Мартину, но полгода назад закрыл это поражение победой над Никласом Штольце.

Поединок Эмеева и Завады получился очень близким. По количеству ударов немец чуть превосходил россиянина, но на стороне второго были тейкдауны. Судьи тоже разделились во мнении — раздельным решением победу в итоге отдали Эмееву. В таких случаях принято говорить, что реванш неизбежен, но Эмееву пора драться с топовыми соперниками.

Больше предварительного карда ждали и ранее анонсируемое Даной Уайтом объявление по будущему Хабиба Нурмагомедова, с которым он провел переговоры в ОАЭ. Как и предполагалось, ничего конкретного чемпион президенту UFC не пообещал: по словам Уайта, если Орла зацепят бои Конор — Порье и Майкл Чендлер — Дэн Хукер, то он может вернуться. Но это, как обычно, не точно.

"Show me something spectacular! Make me come back and fight!"@TeamKhabib's words to the lightweight division!



The Eagle opens the door to a return following #UFC257 pic.twitter.com/qatDzoR39H — UFC on BT Sport (@btsportufc) January 16, 2021

С первого боя основного карда стало уже значительно веселее. Непобежденный Пунахеле Сориано (8-0), пропустивший весь прошлый год из-за травм, встречался с перспективным сербом Душко Тодоровичем (8-1), уже успевшего отметиться крутым нокаутом в своем дебютном поединке в UFC несколько месяцев назад.

Все закончилось быстро: в первом раунде бойцы пошли в жесткий размен, победителем из которого вышел Сориано, оставшееся время до конца боя уже просто избивавший оппонента. Тодорович дважды побывал в нокдауне, не поднимал руки и практически не защищался — судье пришлось вмешаться и остановить кровопролитие, зафиксировав победу Пунахеле.

А вот бэкграунд следующих бойцы, вышедших в «восьмиугольник», обещал что-то интересное. Хоакин Бакли (12-4) в 2020-м оформил три нокаута, один из которых — удар с разворота пяткой в бою с Импой Касанганаем — был признан лучшим в году. В этот раз его соперником был терпящий бедствие в UFC Алессио Ди Кирико (13-5) с тремя поражениями подряд в рекорде. Итальянцу было необходимо побеждать, чтобы остаться на контракте с лучшей лигой мира. Так оно и случилось.

На второй минуте андердог выбросил хай-кик, а Бакли в это время как раз неудачно наклонился, и удар пришелся точно в голове. Последующее добивание — уже дело техники. Бакли закрыл лицо руками после победы и расплакался, будто сам не верил, что у него получилось вырубить такого цепного пса, как Бакли. Итальянец в итоге получил бонус за лучшее выступление вечера.

Продолжение последовало не менее мощным. Шедший на серии из семи побед подряд Сантьяго Понзиниббио (28-4), за плечами которого, впрочем, был более чем двухгодовалый простой, возвращался в октагон поединком с обладающим мощным ударом Ли Джинлиангом (18-6). «Ржавчина» в итоге и погубила опытного аргентинца: в первом раунде китайский боец в полную силу вложился в свою левую, наглухо уронившую Понзиниббио на настил. Ли, как и Де Кирико, получил за этот нокаут $50 тыс. от UFC.

Наконец, после непримиримой битвы ветеранов Карлоса Кондита (32-13) и Мэтта Брауна (24-18), где победа судейским решением отошла Прирожденному убийцу, в клетке появились участники главного события вечера.

Бывший чемпион полулегкого веса Макс Холлоуэй (22-6) потерпел три поражения в последних четырех поединках, все из которых были титульными. Но последнее выступление Благословенного, когда он раздельным решением отдал реванш (очень спорный и противоречивый итог) нынешнему чемпиону Алексу Волкановски, наверняка вселял оптимизм в поклонников Макса. У Келвина Кэттара (22-5) же карьеру идет по нарастающей: две победы после того самого поражения от Забита Магомедшарипова и звание главного проспекта дивизиона.

Впрочем, если он что и хотел своей впечатляющей «ударкой» доказать против Макса, то попытка получилась проваленной. С первого раунда Холлоуэй учинил Кэттару нереальное избиение, в своем стиле выбрасывая порой больше десяти ударов в один подход. Кэттар в таком темпе драться просто не привык, и после одного удачного попадания тут же пропускал скоростную серию, не успевая даже продохнуть.

Шансы на то, что Кэттар переломит ход поединка, закончились уже во втором раунде, когда его лицо было практически освежевано Максом.

Кэттар ни разу не побывал в нокдауне, хотя шатало его прилично несколько раз. В четвертом раунде все должно было закончиться: Холлоуэй в очередной раз зажал Келвина у сетки и хлесткими ударами пробивал голову и корпус. Тот уже не мог стоять на ног, но ценой невероятных усилий продолжал отвечать и почти вслепую выбрасывать свои удары. Никакого урона Максу они не причиняли, однако в какой-то момент Благословенный перестал жестоко избивать Кэттара и вызывал его в центр октагона для рубки. Так Келвин умудрился дожить до финального гонга.

«Меня нужно убить, чтобы вытащить из этой клетки. Я никогда ни перед кем не преклоню колени», — говорил Кэттар позднее.

По итогам пятираундового противостояния судьи насчитали 50:43, 50:43, 50:42 в пользу Макса. Также Холлоуэй установил рекорд UFC по количеству ударов за один бой — 445. Бывший чемпион явно начитался про хваленный бокс Кэттара, потому что после сокрушительной победы он побежал в комментаторскую и кричал, что именно он является лучшим боксером промоушена.

Бой был признан лучшим на UFC on ABC 1 — оба бойца получат бонус в размере $50 тыс. Но, что самое важное, теперь Холлоуэй снова в чемпионской гонке.

«На следующей неделе дерутся Конор и Дастин, если что-то случится с кем-то из них, Дана знает мой номер. Хабиб сказал, что хочет, чтобы кто-то произвел на него впечатление. Надеюсь, что мне это удалось», — сообщил Макс.