Не справились без Логинова: Елисеев стал шестым в масс-старте

Главный тренер сборной России Валерий Польховский объяснил, почему Логинов не выйдет на масс-старт.

«Александр почувствовал себя не очень хорошо. Мы решили его поберечь, раз он, по его ощущениям, не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет», — сказал Польховский.