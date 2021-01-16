Забыл про обещания: Хабиб готов возобновить карьеру

24 октября 2020-го Хабиб Нурмагомедов написал еще одну большую страницу в своей богатой истории, легко и непринужденно справившись с американцем Джастином Гэтжи, который буквально уснул после классного удушающего треугольника в исполнении российского чемпиона. Благодаря той победе Хабиб довел свою беспроигрышную серию до 29-ти боев, а также провел уже третью защиту титула в легком дивизионе UFC и занял первое место общего рейтинга лучшего бойцовского промоушена в мире. Историческим тот поединок стал во многом и из-за слов, сказанных Нурмагомедовым прямо внутри октагона сразу же после боя.

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«Я пообещал своей матери, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. Она осталась моим единственным родителем. Я хотел бы побольше времени ей уделить», — заявил тогда Орел.

Решение Хабиба уйти из профессионального спорта шокировало всех: и болельщиков, и самого Дану Уайта. Хотя глава UFC до последнего верил, что российский чемпион все-таки передумает и проведет еще один бой, уже 30-й в своей карьере. Ради этого Уайт не стал лишать Нурмагомедова чемпионского титула и дал ему достаточно времени на обдумывание своего решения. Оно, как считал президент лиги, было принято россиянином только на эмоциях. В связи с этим, а также на фоне намерений Уайта заплатить Хабибу кругленькую сумму за возвращение в октагон в СМИ образовалось множество слухов. Большинство из них сводилось к тому, что Орел все-таки проведет еще один бой. И, возможно, этим поединком станет даже реванш с Конором Макгрегором.

Но время шло, и спустя три месяца UFC начал новую активность. С возобновлением турниров уже в 2021 году промоушену было необходимо понять, какие планы строить на ближайшее будущее, особенно, когда до реванша Макгрегор — Порье в легком весе осталась неделя.

В связи с этим Уайт изменил свою тактику. Если до этого глава UFC в общении с Нурмагомедовым — даже косвенном — был мягок и уступчив, то теперь президент лиги занял атакующую позицию, потребовав от российского чемпиона окончательный ответ на вопрос о возвращении в октагон: либо да, либо нет. Третьего Уайт Хабибу не дал и анонсировал личный «пятиминутный» разговор с Нурмагомедовым в Абу-Даби, куда Орел прибыл, чтобы не только пообщаться с главой UFC, но и посмотреть на выступление своих друзей на ближайшем турнире.

Разговор состоялся вечером 15 января. После этого Хабиб в своем Instagram опубликовал очередной шуточный видеоролик, на сей раз использовав кадры из фильма «Кавказская пленница», тогда как серьезно настроенный Уайт подготовил болельщиков к итогам прошедшего диалога.

Met with UFC Lightweight Champion @TeamKhabib last night. Will announce his decision LIVE on ABC at 3pm ET #InAbuDhabi @visitabudhabi pic.twitter.com/ztNmrSEBQw — danawhite (@danawhite) January 16, 2021

О них функционер объявил уже по ходу турнира UFC Fight Island 7.

«Я был шокирован, когда он объявил о завершении карьеры после боя с Гэтжи. Тогда на Хабиба обрушилось много проблем: смерть отца, травма ноги перед самым боем... Еще на том турнире мы договорились с Нурмагомедовым о том, чтобы взять время на обдумывание. И вот вчера я с ним встретился, мы побеседовали на эту тему. Вы знаете, что на следующей неделе пройдет турнир UFC 257, на котором пройдут топовые бои. Конор Макгрегор сразится с Дастином Порье, Дэн Хукер — с Майклом Чендлером.

«И Хабиб сказал мне: «Пусть эти парни покажут что-то феноменальное, что-то такое, что заставит меня вернуться. Я не буду задерживать пояс в легком дивизионе. Если кто-то из этих бойцов впечатлит меня, то я вернусь»,

— объявил Уайт.

Турнир пройдет уже совсем скоро, в ночь с 23 на 24 января по московскому времени. Дэн Хукер занимает шестое место в рейтинге легкого дивизиона UFC, Майкл Чендлер же на грядущих соревнованиях проведет свой дебютный поединок в лучшей бойцовской лиге после ухода из Bellator, где американец был чемпионом в легком весе. Ну, а про Дастина Порье и Конора Макгрегора говорить уже не приходится — с обоими бойцами Хабиб уже встречался в октагоне в рамках защиты чемпионского пояса, и обоих заставил сдаться.

В данной истории, конечно, наибольшее внимание привлечено к персоне Макгрегора. Ирландец после исторического поражения в октябре 2018-го регулярно выступал с намерением провести реванш, однако Хабиб на это отвечал отказом. Теперь же, видимо, путь на бой с Орлом перед Ноториусом открылся — все в его руках.