75-я жертва «Дакара»: триумф россиян омрачен смертью гонщика

15 января в Саудовской Аравии завершился всемирно известный ралли-марафон «Дакар» — одна из самых опасных (если не самая) многодневная гонка в мире, в которой спортсмены за две недели преодолевают тысячи километров по бездорожью, не имея права пользоваться GPS и опираясь только на карту с легендой.
Нынешнее ралли проходило в Саудовской Аравии с 3 по 15 января и состояло из 12-ти спецучастков общей протяженностью 7 646 километров. Чемпионы «Дакара» определялись в пяти классах — грузовом, автомобильном, мотовездеходном, мотоциклетном и квадроциклетном.
Россиянам удалось подняться на подиум только в одном классе — грузовом, но зато были заняты сразу три места. Пьедестал оккупировали экипажи команды «КАМАЗ-мастер»: победителем впервые в своей карьере стал Дмитрий Сотников, второе место занял Антон Шибалов, а бронза досталась Айрату Мардееву.
Это четвертый раз в истории, когда все награды грузового класса достались экипажам «КАМАЗ-мастера».
«У меня просто нет слов, одни эмоции, — заявил Сотников после финиша в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастер». — Это что-то фантастическое и невероятное. Наш экипаж и вся команда проделали очень тяжелую работу, чтобы оказаться на первом месте. Каждый спецучасток был настоящим испытанием, и очень здорово, что наш КАМАЗ ни разу не подвел нас».
Признание чемпиона в том, что каждый участок гонки превратился в испытание, — это не просто шаблонные слова после победы. Все время тяжелейшей гонки команды могут рассчитывать только на себя и постоянно борются с дикой природой, техникой и отсутствием сил и сна.
Организаторы предоставляют только трассу и обеспечивают судейство на ней, а вот, например, для ремонта машины пользоваться можно лишь услугами механиков из своей команды и собственными, закупленными заранее запчастями. Причем серьезный ремонт при помощи механиков происходит строго на специальных участках, предназначенных для отдыха, и идет обычно всю ночь, чтобы не терять дневного времени для гонки.
В случае серьезной аварии машины днем на «трассе» (условной, потому что нормальных дорог на «Дакаре» нет) экипажу машины приходится переворачивать и чинить транспорт полностью самим, поскольку даже механиков в этот момент нет рядом. Принимать помощь от зрителей и фанатов также строго запрещено — за это грозят штрафные минуты или дисквалификация.
Неудивительно, что в таких условиях главной задачей для многих участников становится просто дойти до финиша.
К тому же на «Дакар» может попасть фактически любой желающий, который предоставит соответствующий всем требованиям транспорт, пройдет специальные курсы и заплатит взнос. Не обязательно быть опытным спортсменом и не нужно проходить сложный отбор на других соревнованиях. По этой причине на «Дакаре» каждый год участвуют около 80% любителей — без большого количества запасной техники, внушительной команды механиков и солидного опыта. Во многом из-за этого ралли не обходится без жертв.
К несчастью, последний день «Дакара»-2021 ознаменовался не только победой Сотникова, но и гибелью французского мотогонщика Пьера Шерпена.
Это был его четвертый «Дакар», и до момента роковой аварии спортсмен шел на 77-м месте в общей классификации, не претендуя на попадание в призы. Дело в том, что Шерпен — один из тех самых 80% гонщиков-любителей, которые участвуют в опасной многодневке ради острых ощущений, испытания себя на прочность и знакомства с новыми странами и людьми.
На трех своих предыдущих «Дакарах» Пьер дважды дошел до финиша, а один раз прервал гонку из-за отказа мотора. Стоит отметить, что француз участвовал в зачете Original by Motul, участники которого проходят всю гонку в одиночку — без чьей-либо помощи в ремонте и прочем. Можно предположить, что после нескольких дней такого марафона силы уже на исходе и заметить опасный камень или обрыв становится гораздо сложнее.
Шерпен добрался до седьмого из 12-ти спецучастков и, когда позади остались 178 километров данного отрезка дистанции, разбился на бездорожье, упав с мотоцикла. Врачи, прибывшие на место аварии, нашли его в бессознательном состоянии и диагностировали серьезную травму головы.
Француз перенес операцию в нейрохирургическом отделении и был введен в искусственную кому. В этом состоянии он провел несколько дней. Затем гонщика решили транспортировать в больницу Лилля, однако он не перенес этот полет.
«Во время транспортировки на медицинском самолете Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в результате падения на седьмом этапе. Караван «Дакара» выражает искренние соболезнования его семье, родным и близким», — говорится в официальном сообщении организаторов ралли.
В предыдущий раз смертельные случаи были зафиксированы на «Дакаре» не далее как в прошлом году — тогда погибли нидерландец Эдвин Стравер (неудачно упал, сломав шейный позвонок и получив другие повреждения, которые привели к остановке сердца) и португалец Паулу Гонсалвеш (такая же ситуация). Оба являлись мотогонщиками, как и Шерпен.
Вообще мотогонщики — самая уязвимая категория участников «Дакара». Из 31 жертвы «Дакара» 22 были мотоциклистами. Всего же на этом ралли с 1979 года, когда оно было основано, погибли 75 человек, включая зрителей.
Пьер Шерпен@dakar/Twitter