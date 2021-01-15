75-я жертва «Дакара»: триумф россиян омрачен смертью гонщика

15 января в Саудовской Аравии завершился всемирно известный ралли-марафон «Дакар» — одна из самых опасных (если не самая) многодневная гонка в мире, в которой спортсмены за две недели преодолевают тысячи километров по бездорожью, не имея права пользоваться GPS и опираясь только на карту с легендой.

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Нынешнее ралли проходило в Саудовской Аравии с 3 по 15 января и состояло из 12-ти спецучастков общей протяженностью 7 646 километров. Чемпионы «Дакара» определялись в пяти классах — грузовом, автомобильном, мотовездеходном, мотоциклетном и квадроциклетном.

Россиянам удалось подняться на подиум только в одном классе — грузовом, но зато были заняты сразу три места. Пьедестал оккупировали экипажи команды «КАМАЗ-мастер»: победителем впервые в своей карьере стал Дмитрий Сотников, второе место занял Антон Шибалов, а бронза досталась Айрату Мардееву.

Это четвертый раз в истории, когда все награды грузового класса достались экипажам «КАМАЗ-мастера».

«У меня просто нет слов, одни эмоции, — заявил Сотников после финиша в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастер». — Это что-то фантастическое и невероятное. Наш экипаж и вся команда проделали очень тяжелую работу, чтобы оказаться на первом месте. Каждый спецучасток был настоящим испытанием, и очень здорово, что наш КАМАЗ ни разу не подвел нас».

Признание чемпиона в том, что каждый участок гонки превратился в испытание, — это не просто шаблонные слова после победы. Все время тяжелейшей гонки команды могут рассчитывать только на себя и постоянно борются с дикой природой, техникой и отсутствием сил и сна.

Организаторы предоставляют только трассу и обеспечивают судейство на ней, а вот, например, для ремонта машины пользоваться можно лишь услугами механиков из своей команды и собственными, закупленными заранее запчастями. Причем серьезный ремонт при помощи механиков происходит строго на специальных участках, предназначенных для отдыха, и идет обычно всю ночь, чтобы не терять дневного времени для гонки.

В случае серьезной аварии машины днем на «трассе» (условной, потому что нормальных дорог на «Дакаре» нет) экипажу машины приходится переворачивать и чинить транспорт полностью самим, поскольку даже механиков в этот момент нет рядом. Принимать помощь от зрителей и фанатов также строго запрещено — за это грозят штрафные минуты или дисквалификация.

Неудивительно, что в таких условиях главной задачей для многих участников становится просто дойти до финиша.

К тому же на «Дакар» может попасть фактически любой желающий, который предоставит соответствующий всем требованиям транспорт, пройдет специальные курсы и заплатит взнос. Не обязательно быть опытным спортсменом и не нужно проходить сложный отбор на других соревнованиях. По этой причине на «Дакаре» каждый год участвуют около 80% любителей — без большого количества запасной техники, внушительной команды механиков и солидного опыта. Во многом из-за этого ралли не обходится без жертв.

К несчастью, последний день «Дакара»-2021 ознаменовался не только победой Сотникова, но и гибелью французского мотогонщика Пьера Шерпена.

Это был его четвертый «Дакар», и до момента роковой аварии спортсмен шел на 77-м месте в общей классификации, не претендуя на попадание в призы. Дело в том, что Шерпен — один из тех самых 80% гонщиков-любителей, которые участвуют в опасной многодневке ради острых ощущений, испытания себя на прочность и знакомства с новыми странами и людьми.

На трех своих предыдущих «Дакарах» Пьер дважды дошел до финиша, а один раз прервал гонку из-за отказа мотора. Стоит отметить, что француз участвовал в зачете Original by Motul, участники которого проходят всю гонку в одиночку — без чьей-либо помощи в ремонте и прочем. Можно предположить, что после нескольких дней такого марафона силы уже на исходе и заметить опасный камень или обрыв становится гораздо сложнее.

Шерпен добрался до седьмого из 12-ти спецучастков и, когда позади остались 178 километров данного отрезка дистанции, разбился на бездорожье, упав с мотоцикла. Врачи, прибывшие на место аварии, нашли его в бессознательном состоянии и диагностировали серьезную травму головы.

Француз перенес операцию в нейрохирургическом отделении и был введен в искусственную кому. В этом состоянии он провел несколько дней. Затем гонщика решили транспортировать в больницу Лилля, однако он не перенес этот полет.

«Во время транспортировки на медицинском самолете Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в результате падения на седьмом этапе. Караван «Дакара» выражает искренние соболезнования его семье, родным и близким», — говорится в официальном сообщении организаторов ралли.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021

В предыдущий раз смертельные случаи были зафиксированы на «Дакаре» не далее как в прошлом году — тогда погибли нидерландец Эдвин Стравер (неудачно упал, сломав шейный позвонок и получив другие повреждения, которые привели к остановке сердца) и португалец Паулу Гонсалвеш (такая же ситуация). Оба являлись мотогонщиками, как и Шерпен.

Вообще мотогонщики — самая уязвимая категория участников «Дакара». Из 31 жертвы «Дакара» 22 были мотоциклистами. Всего же на этом ралли с 1979 года, когда оно было основано, погибли 75 человек, включая зрителей.