«Назову своего первенца Кирилл»: что в США говорят о дебюте Капризова в НХЛ

Феноменальный дебют

Российский форвард Кирилл Капризов долгое время провел в Континентальной хоккейной лиге и добрался до НХЛ в довольно молодом, но уже вполне зрелом по хоккейным меркам возрасте — в 23 года. Его дебют в составе «Миннесоты Уайлд» оказался сверхудачным и вызвал восторженную реакцию болельщиков и экспертов.

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Еще бы, ведь экс-форвард новокузнецкого «Металлурга», уфимского «Салавата Юлаева» и московского ЦСКА выступил в матче против «Лос-Анджелес Кингз» просто прекрасно. Сначала он отметился голевой передачей в первой шайбе матча, а затем при счете 1:3 организовал вторую шайбу «дикарей».

Но главное случилось уже в овертайме. Там Капризов перехватил неосторожную передачу Джеффа Картера назад на оказавшегося неготовым к ней Дрю Даути, выскочил один в ноль на Джонатана Куика и немножко коряво, но отправил тому шайбу в «домик», принеся своей команде победу (4:3 ОТ)!

Welcome to the NHL, Kirill Kaprizov!



First game, first goal. Not to mention it's a GWG in OT, great stuff. #NHLFaceOff pic.twitter.com/OGc6eYZNTA — NHL (@NHL) January 15, 2021

Попутно автор «золотой» шайбы Пхенчхана-2018 (тоже в овертайме) побил и повторил целый ряд исторических достижений, что только ярче подсвечивает его выступление.

Во-первых, Кириллу удалось стать всего четвертым игроком из России или СССР, кто в своей дебютной игре в сильнейшей лиге мира набрал три или больше очков. Столько же в 1989 году за «Калгари» набирал Сергей Макаров, а двумя сезонами позже за «Эдмонтон» Илья Бякин.

И только в сезоне-2002/03 Станислав Чистов в первой игре за «Анахайм» отметился голом и тремя результативными передачами.

При этом в истории «Миннесоты» еще никто не набирал в первом матче за команду трех баллов, а двумя отметился лишь Луи Белпедио, который в 2018 году сделал две передачи в игре с «Сан-Хосе».

Кроме того, россиянин стал первым игроком в истории, кто отметился голом в овертайме в своем первом поединке в НХЛ. В далеком сезоне-1941/42 впервые это сделал Ник Кнотт в составе «Бруклина», а в сезоне-1990/91 — Тим Суини за «Калгари».

Команда в восторге

Само собой, после матча о выступлении Капризова все отзывались сплошь положительно.

«Мы отмечаем его игру в нападении. Его игра в защите также была потрясающей. Когда вы не боитесь выпускать на лед столь особенного игрока, это очень простое решение, — говорил главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон. — Что я думал о моменте Кирилла в овертайме? Пожалуйста, забей».

Высказался и новый партнер Капризова американец Мэтт Дамба, с которым Кирилл проводит много времени на старте своей карьеры в НХЛ. Они даже вместе смотрели полуфинал МЧМ-2021 Канада — Россия (5:0).

«Это что-то с чем-то. Больше всего на льду заметна его целеустремленность, она делает его таким хорошим игроком, — заявил Дамба.

— Потом Капризов перехватывает шайбу и делает то, что все видели. Те, кто следит за его игрой, понимают, что это особенный талант».

«Я не знаю, как это сказать... Хорошая работа, ребята», — произнес сам Капризов по-английски в раздевалке команды, когда капитан «Уайлд» Джаред Сперджен вручил ему приз лучшего игрока встречи.

«Что мы увидели в исполнении Капризова? Волшебство. Представляю, какое давление на него оказывалось, потому что его давно ждали, все говорили о нем. Он сыграл потрясающе. Его рабочая этика на высоком уровне, ну а технику сегодня все увидели. Мы очень рады за него, — подчеркнул форвард «Миннесоты» Маркус Фолиньо. — Не стоит ожидать, что он каждый вечер будет так играть, но сейчас все счастливы, он очень талантливый парень. Были опасения, что он просто потеряется во всей этой шумихе, но нет, это не тот парень. Он будет иметь огромное влияние на игру нашей команды. Он способен делать вещи, создавать моменты из ничего».

Первенец в честь Капризова

«Капризов блестяще дебютировал, «подняв» «Миннесоту» до победы. Пять последних лет вопрос заключался в том, сможет ли Кирилл оправдать тот ажиотаж, который царил вокруг него. В своем первом матче в НХЛ 23-летний россиянин показал, что сможет. Хотя на самом деле перед его дебютом в лиге даже не было достаточно ажиотажа — настолько хорош он был в этот вечер. На протяжении всей игры он демонстрировал что-то невероятное, — написал в своей колонке автор Pioneer Press Дэйн Мизутани.

— Но, как бы ни важна была победа, хотя в сжатом сезоне из 56 матчей каждый выигрыш ценнее обычного, Капризов доказал, что он настоящий. Он был лучшим игроком на площадке, оправдав все высокие ожидания в своем первом матче в свитере «Уайлд».

И заставил всех задуматься, насколько хорош он может быть. В овертайме он сыграл роль героя, которую невозможно было даже придумать. Но он это сделал, и легенда о Капризове продолжила развиваться».

«Новичок Кирилл Капризов был архитектором победы, забив гол в дополнительное время — сенсационный дебют российского новичка в НХЛ. Он сделал обманное движение, обыграл Джонатана Куика и забил победный гол, — а это пишет уже Сара Маклеллан из Minneapolis Star-Tribune. — Поначалу обе команды действовали скованно, что объяснимо сжатыми сроками сборов и отсутствием контрольных матчей. Игра открылась лишь во второй половине первого периода — это случилось после того, как Капризов продемонстрировал свой хоккейный интеллект, отдав передачу на Бродина, открывшего счет».

«Капризов идет темпом, который позволяет набрать 168 очков и забить 56 голов!»

— в шутку написали в Twitter-аккаунте Minnesota Comrades.

«Чистая статистика, очки в среднем за игру за всю карьеру. Гретцки — 1,92, Капризов — 3», — продолжил в том же духе пользователь ThielbarWRLD.

Но ярче всех себя проявила комментатор матчей женской команды «Миннесоты» Алексис Пирсон, которая в конце третьего периода в своем Twitter написала, что назовет своего первенца в честь российского форварда, если он отличится в овертайме...

Естественно, по окончании матча аккаунт журналистки забросали комментариями об уже готовом имени для ребенка, который у нее только в планах.

«Боже, моего первенца будут звать Кирилл!» — написала сама Пирсон.

Ну а на следующее утро ведущая NHL Network из Миннесоты Джейми Херш еще подколола подругу, написав:

«Доброе утро всем болельщикам «Миннесоты» и их Советскому Спасителю, — начала сообщение Херш, очевидно, имея в виду Капризова.

— Также привет Алексис Пирсон и ее будущему мужу, который уже будет знать, что их первенца назовут Кириллом».

Но на этом Херш не остановилась и написала еще, что если родится девочка, то ее можно назвать «Кири» или «Капри».