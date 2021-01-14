Российский камбэк: Латыпов принес четвертое место в эстафете

Вот такой получилась эта эстафета. Сборная России начала просто отвратительно, но в итоге смогла выбраться на четвертую позицию, что выглядит достаточно неплохим результатом. Ну а Норвегия с штрафным кругом едва не взяла золото, которое все же досталось Франции. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Латыпов уверенно расправляется на финише с Хорном. Четвертое место у сборной России.
Всего 4,2 с уступил Бё на финише. Ну а Италия выигрывает бронзу!
Не хватает дистанции Бё-младшему. Эмильен Жакелен приносит Франции золото! У Норвегии серебро.
500 метров до финиша. +11,1 с у Бё от Жакелена! Достанет?
Бё уже 6 секунд отыграл у Жакелена! А бежать еще 1,7 км! Латыпов держится впереди Хорна, но тот не отстает.
Топ-6 после последнего огневого рубежа!
А, нет, швейцарца Эдуард обогнал еще до рубежа. И пока Хорн мучился с двумя доппатронами, Латыпов закрыл пять из пяти! Россия вышла на четвертое место, отставание Хорна 1,5 с!
Латыпов, кстати, уже всего 20 секунд Хорну проигрывает. Хотя между ними еще швейцарец.
У Бё-младшего пять из пяти! +23,1 от француза. Многовато. Итальянец использовал два доппатрона и убежал за бронзой.
Восьмая стрельба: Жакелен уверенно стреляет, но мажет пятым выстрелом, однако закрывается первым доппатроном и убегает. Норвежец и итальянец на изготовке.
Ну а Бё в преддверии последнего рубежа уже поравнялся с Виндишем! 28 секунд уступают французу.
Латыпов почти догнал швейцарца, хотя от француза отставание выросло. Но с ним и не боремся.
Бё бежит быстрее лидирующего Жакелена, но недостаточно, чтобы отыграться без ошибок соперника. Ну а Виндиш отстает от француза. Все в руках Эмильена в этой гонке.
Положение после семи рубежей.
Латыпов прибежал к рубежу шестым уже с отрывом от украинца Примы. Чистая работа до последнего выстрела, но доппатроном закрылся. По-прежнему шестая наша команда. Но можно за топ-4 даже побороться благодаря ошибкам Хорна.
Тем временем итальянец Доминик Виндиш отстрелялся чисто и ушел вторым. Ну а третьим уже бежит Йоханнес Бё — он тоже чисто сработал!
Седьмая стрельба: Хорн и Жакелен пришли на рубеж вместе, но оба промахнулись первыми выстрелами. Дальше француз начал попадать и закрыл все мишени в пять следующих выстрелов, а немец умудрился смазать первые шесть выстрелов! Потом два попал хотя бы. ТРИ ШТРАФНЫХ КРУГА ДЛЯ ГЕРМАНИИ!
Латыпов держится седьмым. Лидерам чуть проигрывает, но украинца почти догнал.
Положение на передаче эстафеты. Логинов ходом уступил Пайфферу, но выиграл у Джакомеля. Теперь бежит Эдуард Латыпов.
Немец передал эстафету Филиппу Хорну даже с преимуществом над французом Эмильеном Жакеленом в шесть секунд.
«Умер» итальянец, а вот Пайффер мощно включился!
Очень тяжело Джакомелю! Уже догнали его преследователи, да и Логинов много отыграл.
Положение после шести огневых рубежей.
Логинов стреляет. Попадает первые четыре выстрела, но мажет пятый. Однако доппатроном быстро закрывается. Убегает девятым — 2:02,5.
Тарьей Бё немного замешкался при стрельбе — выцеливал из-за ветра, но все попал!
Шестая стрельба: Джакомель работает быстро и чисто! А вот у француза и немца по доппатрону. Оба закрываются и бросаются в погоню!
Логинов уже девятый — +1:50,4.
Клод, Джакомель и Пайффер бегут втроем впереди, а старший Бё уже сократил норвежское отставание до 41-й секунды. А впереди ведь еще этап Йоханнеса Бё!
Еще секунду отыграл у первого места Логинов ходом, но возглавляет гонку уже не итальянец Джакомель, а обогнавший его француз Клод!
Положение в эстафете после пятого огневого рубежа.
Логинов на первой лежке. Чисто работает лидер сборной России! Перемещает команду на десятое место, а отставание от лидера теперь меньше двух минут.
А вот Тарьей Бё вообще не промахивается и прилично сокращает отставание Норвегии от лидеров.
Пятая стрельба: у 20-летнего Томазо Джакомеля два промаха на пять выстрелов. Но мажут и немец с французом, и итальянец закрывается двумя доппатронами, сохраняя лидерство. Впрочем, теперь отрыва фактически нет, так как у Клода и Пайффера по одному промаху только.
У Логинова все те же +2:09,2.
Резво стартовавший Джакомель замедлился. Уже и Пайффер с Клодом, и Тарьей Бё, который бежит четвертым, начали сокращать отставание.
Логинов по-прежнему 15-й. Еще уступил лидеру 7 секунд, но у ближайших конкурентов отыграл тоже немало.
Итальянец Джакомель начал очень бодро и уже по 7 секунд привез немцу Пайфферу и французу Клоду!
Итак, вот положение на передаче эстафеты. У сборной России спасать положение побежал Александр Логинов! Елисеев совсем сдал ходом на финишном отрезке...
Немец обогнал француза, но они продолжают работать вместе. Хофер еще чуточку оторвался.
Хофер уверенно бежит лидером, а за ним на почтительном расстоянии работают Фийон-Майе и Долль. Норвегия, пробежавшая штрафной круг, везет российской сборной полминуты...
Положение после четвертого огневого рубежа.
У швейцарца два дополнительных патрона, белорус Бочарников закрывается с одним. Матвей Елисеев на своем втором рубеже. Попал первыми тремя выстрелами, но затем дважды подряд промахнулся. Закрыл двумя доппатронами. Еще выросло отставание.
Четвертая стрельба: идеально работает Хофер и убегает лидером к передаче эстафеты. Но классно — быстро и чисто — стреляет и Фийон-Майе. Немец Долль уходит с рубежа третьим, использовав один доппатрон.
Никто не может приблизиться к уверенно лидирующему Лукасу Хоферу. Он даже до 12-ти секунд увеличил свой отрыв от второго места. Елисеев 15-й. Сначала пару секунд отыграл, теперь 4 секунды проиграл.
Елисеев, который бежит вместе с Дале и словенцем Яковом Факом, опережает казахстанского и бельгийского биатлониста и поднимается по ходу дела на 15-ю позицию.
Положение после третьего огневого рубежа.
Завозились и шведы с австрийцами. И у них тоже будет по кругу! Матвей Елисеев убегает с двумя доппатронами. Очень много отстаем.
Третья стрельба: первым заканчивает стрельбу итальянец, за ним француз и швейцарец. У Долля один доппатрон, уже уходит в гонку и белорус, а у Йоханнеса Дале из сборной Норвегии будет штрафной круг!
Белорус Бочарников в 25 секундах позади топ-5, швед Понсилуома проигрывает 35 секунд. Остальные еще больше. Елисеев уже 19-й, но отрыв +1:07. Сейчас будет третий рубеж.
Бенджамин Долль, которому Лессер передал эстафету первым, возглавляет пелотон. Сразу за ним итальянец Лукас Хофер и француз Кентен Фийон-Майе. Ну а дальше и норвежец с швейцарцем. Такая группа из пяти лидеров.
Передача эстафеты. Пока для нас все грустно. Три доппатрона — это немного, но ходом Стрельцов уступил катастрофически! Сможет ли отыграть Матвей Елисеев?
Положение в топ-20 после стойки.
У Стрельцова промах первым выстрелом, но дальше он закрывает все пять мишеней. Вот только отстаем очень сильно. Долго выцеливал Кирилл. Он только 22-й — +38,6!
Вторая стрельба: чисто и быстрее всех стреляет... Эрик Лесссер! Правда, там и итальянец с швейцарцем заканчивают, использовав доппатроны. Бормолини уходит лидером, но немец сразу за ним!
Норвежец, итальянец и швейцарец прилично оторвались от всех. Сейчас будет второй рубеж.
На отметке 4,5 км Стрельцов уже 17-й, а вот отставание от лидирующих норвежца и итальянца растет...
Стрельцов остается 19-м и проигрывает уже 21 секунду, а вот Лессер поднялся на 14-ю позицию. Но группа там довольно плотная. Немец у нашего спортсмена те же 3,5 с выигрывает.
Лидировавшего после рубежа белоруса Лобастова уже обошли и норвежец Кристиансен и итальянец Бормолини. Стараются немного оторваться от преследователей.
Сразу образовалось отставание в 19,8 с, а прямо перед Стрельцовым также использовавший два доппатрона немец Эрик Лессер. Есть возможность зацепиться за быстрого соперника.
Первая стрельба: первым закрывается итальянец, за ним белорус, украинец, швейцарец и норвежец. У Стрельцова два промаха, но оба дополнительных патрона укладывает в цель!
Подходят спортсмены к первому огневому рубежу.
К отсечке 2,0 км первым привозит пелотон Эрик Лессер, Стрельцов держится в пятерке, его опережает еще Ондржей Моравец из Чехии.
Как обычно на старте, плотной группой идут соперники. Норвежец и немец держатся впереди, сразу за ними швед и шан Кирилл Стрельцов.
Старт дан! Погнали!
Сборная России сегодня выступает под четвертым номером. Вот список и состав фаворитов:
1. Норвегия (Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) 2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Оскар Брандт, Себастьян Самуэльссон) 3. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Филипп Хорн) 7. Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Харальд Леммерер) 8. Франция (Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе, Фабьен Клод, Эмильен Жакелен) 12. Украина (Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима)
Сборную России представят Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Старт гонки запланирован на 16.30 мск.
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