Без флага и гимна: Россия избежала поражения на старте ЧМ

Россия без флага и гимна

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес для России неутешительное решение, запретив отечественным спортсменам выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим национальным флагом и государственным гимном. Теперь российские атлеты участвуют в крупных взрослых международных первенствах в нейтральном статусе. И если использование российской символики запрещено, то слова «Россия» на форме и в названии команд разрешено.

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Этим первыми воспользовались отечественные гандболисты — на чемпионат мира, который стартовал в Египте, они поехали в качестве команды Федерации гандбола России (ФГР).

Вот таким образом персонал российской гандбольной сборной менял эмблему на форме:

При этом на сам турнир отечественные гандболисты попали во многом благодаря тонкостям регламента. Саму квалификацию россияне провалили и на чемпионат мира не отобрались. Однако нашей команде, равно как и полякам, была предоставлена Wild card.

Коронавирус лишил ЧМ-2021 двух участников

Пандемия коронавируса, которая длится уже почти целый год, ударила по всему мировому спорту. На фоне множества отмененных и перенесенных соревнований египтяне все-таки смогли сохранить чемпионат мира. Более того, организаторы даже смогли допустить на трибуны некоторую часть болельщиков. Интересно, что против этого активно выступали представители множества европейских сборных, и их просьбу даже вроде как приняли. Однако на матче Египет — Чили зрители все-таки присутствовали.

Непосредственным же участникам чемпионата повезло куда меньше.

Сначала из-за коронавируса и риска распространения инфекции ведущие гандболисты ряда европейских команд приняли решение отказаться от участия в соревнованиях. Затем же в срочном порядке с турнира снялись сборные Чехии и США.

В обеих командах были выявлены многочисленные случаи заражения COVID-19, в итоге вместо чехов в Египет прибыли македонцы, а американцев заменили швейцарцы. Для команды США этот исход и вовсе стал крайне обидным: в последний раз американцы выступали на мировом первенстве еще в далеком 2001-м. И вот, отобравшись на турнир спустя 20 лет, американские гандболисты были вынуждены пропустить соревнования.

Россия могла добыть волевую победу, но довольствуется ничьей

Для российской сборной — а, точнее, для команды ФГР — старт на чемпионате мира ознаменовался встречей с белорусами, которые вернулись на мировой форум после того, как пропустили прошлый турнир.

Несмотря на то, что счет в матче открыли россияне, первая половина встречи осталась полностью за белорусами. Уже к середине тайма подопечные Юрия Шевцова вышли вперед и сохраняли преимущество — то в одно очко, то в два — до самого перерыва.

Во втором тайме картина оставалась той же до определенного момента: ближе к половине тайма россияне забили 21-й мяч и сравняли счет, а после этого и вовсе на протяжении нескольких минут шли впереди. В самом конце же встречи сохранялся статус-кво, хотя по игре белорусская команда выглядела предпочтительнее и агрессивнее. Большую роль в том, что Россия оставалась в игре, сыграли голкипер Дмитрий Павленко, совершивший множество классных сейвов, а также Игорь Сорока, Дмитрий Киселев и Сергей Марк Косоротов, которые на троих забили 18 мячей.

На самых последних секундах победу для российской команды мог вырвать Даниил Шишкарев, который после разыгранного стандарта ворвался в площадь ворот, но попасть в створ, увы, не сумел.

В итоге 32:32 — сборная России начала выступление на чемпионате мира с ничьей.

Следующим соперником команды Велимира Петковича станет сборная Словении, которая считается фаворитом группы H. Встреча состоится 16 января.