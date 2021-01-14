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По стопам Онопко и Овчинникова: Березуцкий покинет ЦСКА

Алексей Березуцкий может уйти из ЦСКА

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Алексей Березуцкий принял решение покинуть пост заместителя генерального директора московского ЦСКА Романа Бабаева, пишут СМИ. Тем не менее сообщается, что его еще попытаются уговорить остаться. В конце прошлого года из команды ушли помощники главного тренера Виктора Гончаренко Виктор Онопко и Сергей Овчинников.
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В ЦСКА продолжаются кадровые перестановки. На этот раз речь идет об административной персонале: по сведениям журналиста Ивана Карпова, Алексей Березуцкий покинет пост заместителя генерального директора Романа Бабаева. По неофициальной версии, у Березуцкого возникли разногласия с руководством клуба. Портал «Чемпионат.com» сообщает, что решение об уходе Березуцкий принял самостоятельно.

В конце прошлого года тренерский штаб покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко. Впрочем, главный тренер команды Виктор Гончаренко остался на своем посту, так же как и брат Алексея Василий Березуцкий, который с августа 2020 года работает помощником главного тренера команды.

Ходили слухи, что у тренерского штаба случился конфликт с Гончаренко, но Онопко опроверг эту информацию.

«Разногласий внутри тренерского штаба ЦСКА как таковых не было. Были дискуссии, споры по поводу сборов, тренировок, перелетов, состава. Каждый высказывал свое мнение — это абсолютно нормальная практика, рабочие моменты», — рассказал Онопко.

Были разговоры даже о том, что Василий Березуцкий в случае ухода Гончаренко из ЦСКА по итогам осенней части чемпионата может стать новым главным тренером армейцев. Однако впоследствии в отставку отправился не белорусский специалист, а двое его помощников, с которыми не продлили контракты.

Впрочем, вопрос с уходом Алексея Березуцкого из ЦСКА еще окончательно не решен. Портал Sport24 сообщает, что руководство команды попробует уговорить его остаться. Для армейцев он легендарная личность: выступал за клуб с 2003 по 2016 год, выиграл в качестве игрока шесть чемпионатов России, в том числе и самый первый титул в новейшей истории страны в 2003-м, когда красно-синие на три очка опередили в турнирной таблице петербургский «Зенит».

В январе 2020 года Алексей Березуцкий не скрывал своего оптимизма от того, что вернулся в родной для себя клуб.

«Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ПФК ЦСКА. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы беремся за нее с большим желанием и интересом», — говорил он в интервью клубному сайту.

Все время, что Алексей Березуцкий работает на своей новой должности, он ни разу не говорил, что его что-то не устраивает в команде. Наоборот, в ноябре он высоко отзывался о молодом поколении футболистов.

«Сейчас у ПФК ЦСКА много молодежи. Надо понимать, что давать результат, а не просто показывать какую-то красивую игру, намного проще с опытными футболистами в составе. Потому что все они уже как следует наошибались, понимают, что нужно делать и не совершают нелепых ошибок, когда, например, нужно потянуть время по ходу матча или где-то сэкономить силы при насыщенном графике. У нынешней команды есть прекрасный капитан, Игорь Акинфеев, есть опытный Марио Фернандес, а также Никола Влашич, который обладает лидерскими качествами. Я уверен, что в ближайшее время наша молодежь будет прибавлять. Так что все традиции живы и продолжают развиваться», — рассказал он пресс-службе команды.

Уход из клуба Онопко и Овчинникова и возможное расставание с Алексеем Березуцким может свидетельствовать о том, что в руководстве команды уже давно зреет конфликт, который не выносится на публику, о чем активно пишут некоторые инсайдеры.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает вторую строчку, отставая за 11 туров до конца чемпионата от лидирующего «Зенита» лишь на четыре очка, что позволяет красно-синим бороться за победу в турнире. Смазывает впечатление от сезона неудачное выступление красно-синих в Лиге Европы, где команда в группе с загребским «Динамо», австрийским «Вольфсбергом» и роттердамским «Фейеноордом» заняла последнее место. Можно сделать скидку на то, что армейцы играли в достаточно плотном графике и не смогли под него адаптироваться, ведь старт турнира был перенесен на месяц из-за пандемии коронавируса.

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