«Поплыла кукушка»: Плющенко готов на бой с Железняковым

Новый виток конфликта команд Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко начался с поста хореографа Алексея Железнякова из «Хрустального» в социальных сетях.

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«Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге, без прикрас. Ненавижу балаболов (в оригинале использовалось более грубое слово. — «Газета.Ru»). Давай, Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю, ты просто пасанешь, как обычно, и придумаешь три тысячи седьмую отмазку.

Единственное мое желание — заткнуть твой неблагодарный поганый рот!» — написал Железняков, приложив картинку с пожеланием «Со старым Новым годом».

Это уже не первый выпад Железнякова в адрес двукратного олимпийского чемпиона. В прошлом он обвинял Плющенко в отсутствии «порядочности» из-за перехода к нему ведущих фигуристов «Хрустального», Александру Трусову — в «предательстве», Яну Рудковскую — в умении «сделать рекламу на скандале, хайпануть».

Впрочем, были спичи у хореографа и жестче. Все они главным образом связаны с защитой Тутберидзе от хейтеров и негативных высказываний — 39-летний Железняков работает с тренером дольше других из ее команды (уже 12 лет) и уверен, что только благодаря наставнице он стал тем, кем сейчас является.

Реакция Плющенко на скандальный пост Железнякова последовала незамедлительно — все-таки это первое серьезное обострение «войны» с Тутберидзе в 2021 году. Глава «Ангелов» предположил, что преподаватель хореографии из «Хрустального» отмечал новогодние праздники, с чем и был связан вызов на дуэль:

«Наверное, он в белой горячке, у него поплыла кукушка».

При этом Плющенко отметил, что для разрешения разногласий готов принять условия Железнякова и сойтись с ним в ринге, пусть хореограф и «может хотеть популярности».

«Почему он все время пишет? Его вообще ведь никто не трогает. И знать не знает, кто это такой. Я же говорил: дайте лупу, давай посмотрим, кто ты. Где этот Железняков и где я, не надо, наверное, сравнивать. Это первое. Может, ему хочется какой-то популярности? Второе, если он хочет о чем-то поговорить… Я ведь открыт. Ни от кого не бегаю, никого не боюсь. Пускай с удовольствием приезжает.

Если хочет какой-то официальный бой — с удовольствием побьюсь с ним. Хочет бои без правил — сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками — как угодно, я здесь открыт.

Правда, я даже не знаю, как он выглядит. Но с удовольствием приму бой», — приводит слова Плющенко Sport24.

К перебранке подключилась и супруга Плющенко. Она уверена, что «несчастный» Железняков исполняет чьи-то указания, нападая на них. На кого именно намекает Рудковская, неясно. Можно предположить, что речь идет о генеральном директоре «Самбо-70» Ренате Лайшеве, о ком-то из команды Тутберидзе или непосредственно самом тренере.

«Кто это? А... этот танцор! Снова наброс в наш адрес! Снова дергают нас, да еще и в праздник! Ну понятно, что он безумная марионетка. Думаю, кто управляет этим несчастным, говорить не надо. Жаль парня! Ну пусть придет. Мы его ждем. Я его лично встречу и надеюсь, что он ответит за свой «базар» или попросит прощение. Извините за мой сленг!» — заявила Рудковская.

В мире российских единоборств Железнякова с Плющенко приветствуют. Промоутер Владимир Хрюнов выразил готовность организовать дуэль между соперниками, если к нему последует обращение с соответствующей просьбой, и даже отметил, что не против предоставить Плющенко тренера для подготовки. Все это будет «ради афиши».

«У меня есть опыт организации подобных мероприятий. Это был бой между российским журналистом Русланом Асташковым и польским журналистом. Мы поступили следующим образом — и тому, и другому дали тренера и провели поединок. Если Евгений захочет, пусть обращается. Дадим ему тренера и проведем поединок по правилам бокса. Мы на себя возьмем организацию этого боя. И тот, и другой имеют спортивную подготовку.

Если есть желание, пусть обращаются. Плющенко — большое имя, большая афиша», – цитирует Хрюнова «СЭ».

Заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Кирилл Щекутьев также подтвердил заинтересованность организации в проведении боя.

Несмотря на то что команда Плющенко своими ответными высказываниями поддержала конфликт, на месте работы Железнякова не обрадовались поведению своего специалиста. В школе «Самбо-70» обещали провести разбирательство «с трудовой и дисциплинарной стороны».

«Считаю все это дуростью и неприемлемым поведением со стороны Железнякова. Чтобы не занимался ерундой, нужно заниматься работой, а не вот этими побрякушками. Я это рассматриваю, как шутку старого Нового года. Разговор с Железняковым обязательно будет. Что касается санкций, если он сведет это все к тому, что виноваты каникулы и Новый год — посмотрим. У нас серьезная организация, мы даем результаты. Самые глупые ситуации в том, что тебя провоцируют, а ты ведешься», – сказал Лайшев «Чемпионат.com».