«Хочу уронить британца, чтоб меньше болтал»: Поветкин и Уайт договорились о реванше

13 января стало известно о том, что россиянин Александр Поветкин проведет матч-реванш против британца Диллиана Уайта 6 марта. Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн. Также называлась дата 30 января, но уже очевидно, что в этот день встреча тяжеловесов не состоится.

Первый поединок между спортсменами прошел в августе 2020 года. Поветкин одержал победу в пятом раунде, а решающий удар россиянина был признан лучшим нокаутом года по версии авторитетного издания Boxingscene. Благодаря триумфу в этом поединке Поветкин стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и обладателем титула WBC Diamond.

Матч-реванш должен был состояться еще в ноябре 2020 года, но оказался отменен из-за того, что россиянин заболел коронавирусом.

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«Сейчас все нормально, уже бегаю потихоньку, тренируюсь. У меня было поражение легких меньше 10 процентов. Надо будет снова провериться, думаю, должно было уже пройти. Температура держалась 38,5 на протяжении дней 7-8, пока в больнице не начали капельницы ставить.

Когда заболел коронавирусом, это была уже завершающая стадия подготовки к реваншу, спарринги. До конца оставалось совсем немного, неделя или около того. Вирус случился очень не вовремя, не знаю, как я его подцепил», — рассказывал российский боксер порталу News.ru.

В том же интервью Поветкин обозначил всю серьезность предстоящего боя, заявив, что ему очень не нравится поведение Уайта, который «много болтает», и что он хотел бы еще раз нокаутировать британца.

Возможно, россиянина разозлила самоуверенность соперника, который заявил изданию Sky Sports, что якобы контролировал ход предыдущего поединка.

«Если я хоть раз точно попаду по Поветкину, то он точно не поднимется. У меня тяжелые кулаки и бью я как копытом. Я ронял его ударами, которые даже нормально не попадали», — говорил Уайт.

«Диллиан сказал, что не было нокаута, а он просто упал? Может, он просто не помнит этого удара и нокаута, поэтому и говорит, что его не было. Для него его действительно не было, — заявил Поветкин. — Хочется еще раз уронить Уайта, чтобы поменьше болтал. А потом уже постараюсь выйти на бой за титул чемпиона мира».

Любопытно, что в середине декабря британец обращался к своему промоутеру Эдди Хирну с просьбой найти ему нового соперника. Он был недоволен тем, что Поветкин долго восстанавливается от COVID-19.

Хирн сообщил, что его клиент выразил желание выйти на ринг с Луисом Ортисом, Деонтеем Уайлдером, Энди Руисом или Дереком Чисорой, но промоутер посоветовал дождаться восстановления Поветкина.

«Я искренне считаю, что Диллиану нужно стереть это поражение от Поветкина из своего послужного списка», — заключил Хирн.

За день до официального объявления новой даты поединка сайт промоутерской компании «Мир бокса» объявил, что Поветкин улетел в Геленджик, где проведет первый этап подготовки к реваншу.

Еще в ноябре 2020 года, когда Поветкина только выписали из больницы, боксер Александр Лебедев рассказал, что Русский Витязь сильно сдал в весе, но в то же время он отметил, что не сомневается в том, что его соотечественник скоро вернется в строй. Сам же боксер через месяц после болезни заверил своих поклонников в прямом эфире Instagram, что его вес к поединку будет составлять 102-104 килограмма.

Стоит отметить, что данный поединок может стать последним для Поветкина, который допустил, что закончит после него профессиональную карьеру.

«На мой взгляд, заканчивать нужно, если спортсмену надоело. А пока есть желание и у меня это получается, то почему бы не продолжать. Потом, после повторного боя, посмотрим. Может, и вправду меня переклинит и я скажу, что больше не хочу»,

— передает слова Поветкина РИА «Новости».

Уайт за свою карьеру провел 29 боев, одержав 27 побед (помимо Поветкина он уступил своему соотечественнику Энтони Джошуа в январе 2015 года). Британец является бывшим временным чемпионом мира по версии WBC (2019-2020) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC (2019-2020), чемпионом по версиям WBC Silver (2017-2019) и WBO International (2018-2019) в тяжелом весе.

Поветкин провел на профессиональном ринге 39 поединков, одержав 36 побед. Он уступил украинцу Владимиру Кличко в 2013 году, а через пять лет проиграл Энтони Джошуа. Бой с американцем Майклом Хантером завершился вничью.

На данный момент Русский Витязь является чемпионом мира по версии WBC и обладателем титула WBC Diamond. Также он был регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (2011-2013), WBC Silver (2014-2016), Всемирной боксерской организации (WBO International) (2017-2018) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Intercontinental) (2017-2018).