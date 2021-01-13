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«Некомфортные условия»: почему Константинова ушла от Плющенко

Станислава Константинова покинула академию Плющенко

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Российская фигуристка Станислава Константинова ушла из академии «Ангелы Плющенко». Спортсменка заметила, что покидает известного тренера без конфликта по причине некомфортных условий тренировок. «Газета.Ru» — о непростом решении Константиновой, решившей перезапустить карьеру.
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На подходе очередной громкий трансфер в российском фигурном катании: Станислава Константинова больше не тренируется под руководством Евгения Плющенко. Как передает Sport24, об этом стало известно из переписки в Instagram-аккаунте volkov_iceteam (страница принадлежит команде тренера Константиновой Александра Волкова. – «Газета.Ru»), скриншоты которой появились 13 января в СМИ и соцсетях. Также известную академию покинула еще одна спортсменка: речь идет о представляющей Азербайджан Екатерине Рябовой.

«Станислава ушла из нашей команды. Она покинула академию. Нам жаль. Желаем ей успехов», — отмечается в сообщении.

20-летняя Константинова присоединилась к академии Плющенко в феврале 2020 года. До этого с 10 лет она тренировалась у Валентины Чеботаревой в Санкт-Петербурге. Во время зимних праздников Станислава принимала участие в шоу Плющенко «Лебединое озеро».

Сама Константинова, комментируя перемены в своей карьеры, поблагодарила бывших наставников за сотрудничество и коротко высказалась о причинах ухода.

«Я прекратила сотрудничество с академией Плющенко и группой Александра Волкова. Причины в организационных моментах относительно тренировочного процесса. Произошли изменения — условия перестали быть комфортными. Мы сохраняем прекрасные отношения как с Александром Сергеевичем, так и с Евгением Викторовичем. Благодарю их за поддержку и за то, что вернули меня в спорт. Благодарна хореографу Мартин Даженэ за прекрасные программы и доброту.

Хочется отметить гостеприимство тренерского тандема Волковых. В условиях пандемии COVID-19, когда все было закрыто, мы с частью группы жили и тренировались у них в доме. Это дорогого стоит. Возвращаясь к Евгению Викторовичу, скажу, что он настоящий профи. Отдельное спасибо за приглашение в «Лебединое озеро». Незабываемые впечатления. Намерена продолжать тренировки и выступления. Надеюсь, что все еще получится и будет интересно», — сказала Константинова, добавив, что пока не знает, где будет тренироваться дальше.

Многие болельщики, начали гадать, где теперь окажется Константинова. Назывались имена Алексея Мишина и все той же Чеботаревой. Некоторые поклонники фигурного катания даже предположили, что спортсменка может и вовсе уйти из профессионального спорта. Однако чуть позднее в разговоре с ТАСС Константинова еще раз сделала акцент на том, что не намерена завершать карьеру.

На громкую новость об уходе Константиновой от Плющенко отреагировала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. Она заметила, что причиной такого решения могли стать неудовлетворительные результаты фигуристки: на прошедшем в декабре чемпионате России в Челябинске она стала лишь 16-й.

«Думаю, Константинова просто недовольна результатом. Предполагаю, что дело даже не в условиях, а в том, что она плохо выступила. Еще, как мне кажется, есть определенная финансовая составляющая. Платить деньги ради такого результата, наверное, не имеет смысла. Нет результата — человек недоволен. Но метаться от одного к другому — последнее, что можно делать. Может, Константинова хочет сделать перерыв», — цитирует Бестемьянову «СЭ».

Тренер Волков в разговоре с РИА «Новости» заявил, что Константинова сообщила ему о своем решении покинуть академию в начале января.

«Мы друг друга поняли, расстались хорошо. Думаю, что причина ее ухода главным образом в том, что у нас на катке стало меньше льда (специалист подразумевает время для ледовых тренировок — «Газета.Ru»)».

Что касается Плющенко, то он спокойно отнесся к уходу известной фигуристки из академии.

«Мы хорошо разошлись. Я не вдавался, не лез в работу Волкова и Константиновой. Саша Волков — сильный, грамотный специалист, он руководит тренировочным процессом. Да, они приняли такое решение. Поработали сезон — может, Стасе хочется взять новую планку, привлечь других тренеров. Искренне желаю ей удачи. Льда стало меньше? Опять же, определяет тренировочный процесс Волков. Его группа осталась в Москве: кому-то неудобно ездить в Подмосковье — школы, семьи», — сказал специалист в разговоре с «СЭ».

Жена Плющенко Яна Рудковская подчеркнула, что Константинова никогда не тренировалась у ее супруга.

«У нас с ней прекрасные отношения! Я хочу видеть ее во всех наших шоу. Почему расстались, мне неизвестно. В любом случае мне очень понравилась Константинова в «Лебедином озере». У Стаси была сложная роль, но она в ней была хороша. Я как продюсер всех наших шоу вижу наше сотрудничество в будущем», — отметила продюсер.

Не остался в стороне и Илья Авербух. Серебряный призер Олимпиады, хореограф и постановщик заявил, что это лишь «миграция спортсменов» и добровольное решение самой атлетки.

Прославленный же тренер Татьяна Тарасова комментировать решение фигуристки отказалась.

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Главным достижением Константиновой стало четвертое место на чемпионате Европы — 2019, а также бронза на домашней зимней Универсиаде (2019) и серебро на этапе Гран-при в Финляндии (2018). Помимо этого спортсменка является медалисткой турниров серии «Челленджер»: победительницей Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряным призером Warsaw Cup (2017), бронзовым призером мемориала Ондрея Непелы (2018), обладательницей серебряной (2017) и бронзовой (2018) наград чемпионатов России среди юниоров.

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