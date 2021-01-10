Первая медаль за 43 гонки: Россия вернулась к победам в биатлоне

10 января в рамках этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, прошла первая в сезоне смешанная эстафета.

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За сборную России в состязании выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

В день гонки стало известно о том, что у Логинова умер отец. Ранее лидер нашей команды не афишировал это.

Накануне Миронова выдала невероятную по накалу гонку в пасьюте, заняв четвертое место с отставанием от бронзового призера Лизы Терезы Хаузер на 30 секунд. Что касается Кайшевой (22 место в спринте в 19-е в гонке преследования ранее), то до последнего момента тренеры планировали, что эстафету побежит Лариса Куклина, но в итоге сделали ставку на Ульяну. Латыпов и Логинов в двух гонках в Оберхофе не смогли попасть в десятку сильнейших.

Наша сборная не видела медалей в биатлоне 43 гонки. Последний раз российские биатлонисты попадали на подиум 16 февраля 2020 года в Антхольце, когда Логинов завоевал бронзу в гонке преследования. Но на смешанную эстафету Россия смотрела с оптимизмом.

На первом этапе эстафеты от нашей сборной бежала Кайшева. На стартовом огневом рубеже она промахнулась дважды, но закрыла мишени дополнительными патронами и отставала от лидирующей француженки Анаис Шевалье на 18 секунд. На второй строчке расположилась немка Ванесса Хинц. Третье место занимала Ирене Лардшнайдер из Италии. На отметке 3.4 километра отрыв Кайшевой от первого места увеличился уже на 25 секунд. Поправить положение можно было только за счет удачной стрельбы на втором рубеже, однако и здесь Кайшева ошиблась — со второго рубежа она убежала 13-й, отставая от лидера на 35 секунд. Сборная Германии занимала второе место (+12,3), Замыкала тройку Клэр Иган из США (+13,9). Начало получилось тяжелым, но последний круг Кайшева, несмотря на усталость, прошла чуть ли не быстрее всех и передала эстафету Мироновой девятой с отставанием в 30 секунд.

Как оказалось, в этом и был расчет тренеров сборной России — в пользу Кайшевой, а не Куклиной, был сделан выбор именно благодаря ее способностям проходить последний круг.

Миронова начала свой этап спокойно и даже увеличила отставание от лидера еще на несколько позиций. Это оправдалось уже на первом рубеже — быстрая стрельба и пять закрытых мишеней пятью выстрелами. Со стрельбища она ушла на пятом месте, а ее отставание от первого места, которое занимало Жюстин Бреза, составляло 31 секунду. Команды Германии и США шли на втором и третьем местах соответственно. Миронова же и на лыжне не уступала своим соперницам.

На втором огневом рубеже Миронова снова отстрелялась без ошибок, что позволило ей подняться сразу на третье место, а гандикап Франции, которая занимала первое место, сократился до девяти секунд. Вторую строчку занимала сборная Германии. На последнем круге Миронова ускорилась и передавала эстафету Логинову уже с первого места. Германия закончила второй этап на втором месте (+7,6), замыкала тройку сильнейших Франция (+8,3).

Логинов немного увеличил отрыв от преследователей на первом километре дистанции. В стрельбе из положения лежа россиянин допустил одну ошибку, но все равно остался на первом месте. На втором месте расположилась Германия, за которую на третьем этапе бежал Бенедикт Долль, третьим был Йоханнес Дале из Норвегии. Французы тем временем выпали из первой тройки. Впрочем, первое место от четвертого отделяло лишь десять секунд.

Второй рубеж Логинов также закрыл с одним дополнительным патроном. Помогли ошибки соперников — Норвегия, Франция и Германия стреляли медленно и тоже с дополнительным патронами. Логинов убежал с рубежа первым. Второе место было у Норвегии (+9,6), немцы бежали третьими (+10,7), а французы, идущие четвертыми, снова отстали (+19,8).

Логинов закончил третий этап на первом месте, передав эстафету Латыпову.

Перспектива закончить гонку в медалях становилась все более осязаемой.

Латыпов не подвел. Сначала уверенно закрыл пять мишеней на первом рубеже, увеличив расстояние от Германии, Франции и Норвегии, которые ушли с огневого рубежа практически одновременно на 15 секунд. Затем оставалось удачно пройти последний огневой рубеж, чтобы была возможность не только побороться за долгожданное место в топ-три (норвежец Лагрейд и француз Фийон Майе, как и предполагалось, ходом значительно быстрее), но и выиграть золото.

Эдуард едва не завалил заключительную стрельбу, использовав два дополнительных патрона. Но перезарядку выполнил быстро, да и соперники дрогнули: немец Арнд Пайффер и вовсе ушел на штрафной круг, Лагрейд тоже промазал. Франция ушла на последний отрезок гонки на первом месте благодаря удачной стрельбе Фийона Майе. В итоге отставание Латыпова от лидера составило 9,3 секунды.

На финише Франция, Норвегия и России шли на расстоянии одной секунды. А на последнем подъеме француз отстал — Латыпов обогнал Кентена и уже дышал в спину Лагрейду. Норвежец попытался оторваться и создать просвет от Латыпова, но усталость взяла верх.

Уже на финишной прямой Латыпов обогнал Легрейда всего на 0,7 секунды и стал первым.

What a dramatic finish! Latypov out-skies Laegreid on the last meters! @russianbiathlon wins the Mixed Relay in #OBE21 pic.twitter.com/5ubXSZaId4 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2021

В последний раз сборная России побеждала в смешанной эстафете четыре года назад. Так что сегодня были прерваны сразу две неудачные серии отечественного биатлона.