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Антирекорд пал: Россия взяла золото в смешанной эстафете

Россия выиграла смешанную эстафету в Оберхофе, взяв первую медаль за 43 гонки

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В немецком Оберхофе проходит 5-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты, победу в которой одержала сборная России, прервавшая серию из 43 гонок без медалей.
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Трансляция
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14:50

На этой радостной ноте «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. С победой!

14:45

Сегодня нас ждет еще супермикст, который побегут Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Не пропустите — гонка начнется в 16.40 по мск.

14:45

Какая-то невероятная по накалу гонка. После первого этапа от Кайшевой казалось, что призы снова уплывают. Но какова же Светлана Миронова! Вытащила второй этап, Александр Логинов закрепил результат, а Эдуард Латыпов с безумным хладнокровием взял и съел Фийона Майе и Лагрейда на финише. Что-то фантастическое!

14:42

Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов — это сборная России, прервавшая антирекорд в 43 гонки без медалей.

14:40

Всего 0,7 секунды проиграла Норвегия. На третьем месте сборная Франции — отвалился Фийон Майе в концовке. А Белоруссия четвертая.

14:39

ПОБЕДА!!! БРАВО ЭДУАРД ЛАТЫПОВ!!! НА ФИНИШЕ УНИЧТОЖИЛ МОЛОДОГО ЛАГРЕЙДА!

14:37

На втором месте! Обгоняет на подъеме Латыпов Фийона Майе. Лагрейд уходит чуть вперед.

14:36

Латыпов в девяти секундах от француза и совсем рядом с Лагрейдом. Остается только бороться.

14:35

Два дополнительных патрона использует Латыпов, вперед убегают чистые Фийон Майе и Лагрейд! Есть шанс у России на подиум!

14:33

Подбираются почти вплотную к Латыпову отстающие. Нервно.

14:30

Почти 15 секунд преимущество у сборной России. Идут далее Франция, Германия и Норвегия (один дополнительный патрон использовал Лагрейд).

14:28

Латыпов! Какая «лежка»! Быстро выбил пять из пяти.

14:27

Логинов и Лагрейд бегут рядом. В восьми секундах Пайффер и Фийон Майе.

14:24

В трех секундах бежит Норвегия (тот самый монстр Лагрейд), а следом Германия и Франция.

14:22

С небольшим просветом Логинов завершает свой этап. Эдуард Латыпов будет завершать гонку.

14:20

Третьим бежит Долль, далее француз Клод. У Дале Логинов выигрывает десять секунд, а с тем в свою очередь за второе место борется Долль. Вот такая ситуация.

14:18

По одному дополнительному патрону используют Логинов и Дале, но россиянин быстрее! Уходит в отрыв Александр.

14:16

Дале наступил на палку Доллю, из-за чего некоторое время немец бежал без нее. В спину дышит Логинову норвежец.

14:13

Логинов шестью патронами закрывает все мишени, далее идут Долль, Дале и Клод. Норвежец особенно хорош.

14:09

В десяти секундах от Логинова немец Долль и француз Клод. Просвет серьезный. Норвежец Дале проигрывает 15 секунд.

14:07

Миронова передает эстафету Александру Логинову. Семь секунд выигрывает сборная России.

14:05

Вот это да! Обгоняет Миронова немку Херрман, подбирается к Бреза и выходит на первое место!

14:03

Светлана Миронова! Чисто закрывает «стойку»! На третьем месте сборная России после второй стрельбы.

14:02

Бреза с двумя дополнительными патронами закрывает все мишени, у Херрман тоже два дополнительных выстрела.

14:00

Не поменялась картина среди лидеров, вся основная борьба в группе преследователей развернулась.

13:57

Чисто и быстро стреляет Миронова! На пятое место она перемещает Россию.

13:56

Бреза чисто стреляет на «лежке» и продолжает лидировать, хоть и упала на выезде с коврика. Херрман следом за ней. Норвегия два дополнительных патрона использовала, а шведка Эберг идет на круг.

13:54

Отставание Мироновой растет — 36 секунд уже.

13:52

Немка Херрман переместилась на второе место, США теперь замыкает тройку. А от Норвегии второй этап бежит феноменальная Рейселанд — она уже сократила отставание на десять секунд. Швеция тем временем тоже подобралась к тройке лидеров, за что спасибо сказать надо Эберг.

13:49

Кайшева всего 30 секунд привезла, благодаря рывку на последнем километре. Светлана Миронова вступает в гонку.

13:48

Шевалье, завершающая первый этап с огромным просветом, передает эстафету Бреза.

13:47

Невооруженным взглядом видно, как нарастает у Кайшевой усталость. Но переходит тем не менее на десятое место.

13:46

Норвегия отстает более чем на 25 секунд — вот цена промахов. Немка Хинц и американка Игэн борются с лидирующей Шевалье.

13:45

Кайшева с одним дополнительным патроном закрывает все мишени на «стойке» и теперь на 13-м месте.

13:44

Шевалье прекрасно отстрелялась на втором рубеже, у Норвегии один промах, США и Германия — чистые и бегут следом за Францией.

13:42

Стартовые лидеры буксуют и идут одним звеном с огромным просветом от француженки Шевалье, вырвавшейся вперед.

13:41

На отметке 3,4 км Кайшева проигрывает уже 25(!) секунд.

13:40

Австрийка Швайгер очень жестко упала на спуске. Повезло, что никого не сбила.

13:38

А все лидеры, пусть и медленно, но отстрелялись на первом рубеже чисто. Очень тяжелое начало для россиян.

13:37

Два дополнительных патрона использовала Кайшева. Ну как так! Во втором десятке теперь сборная России, почти 20 секунд проигрываем.

13:35

Сборная Норвегии сегодня, конечно, с ошеломительным составом. Тандреволд, Рейселанд, Дале, Лагрейд...

13:33

Неплохо работает Кайшева на старте. С четвертым результатом она идет.

13:30

Гонка началась! Напомним, заявлены для участия в смешанной эстафете 24 сборные. Россия — под пятым стартовым номером.

13:25

От сборной России эстафету побегут Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

13:20

Старт запланирован на 13:30 мск.

13:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.

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