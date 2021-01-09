Антирекорд пал: Россия взяла золото в смешанной эстафете

На этой радостной ноте «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. С победой!
Сегодня нас ждет еще супермикст, который побегут Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Не пропустите — гонка начнется в 16.40 по мск.
Какая-то невероятная по накалу гонка. После первого этапа от Кайшевой казалось, что призы снова уплывают. Но какова же Светлана Миронова! Вытащила второй этап, Александр Логинов закрепил результат, а Эдуард Латыпов с безумным хладнокровием взял и съел Фийона Майе и Лагрейда на финише. Что-то фантастическое!
Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов — это сборная России, прервавшая антирекорд в 43 гонки без медалей.
Всего 0,7 секунды проиграла Норвегия. На третьем месте сборная Франции — отвалился Фийон Майе в концовке. А Белоруссия четвертая.
ПОБЕДА!!! БРАВО ЭДУАРД ЛАТЫПОВ!!! НА ФИНИШЕ УНИЧТОЖИЛ МОЛОДОГО ЛАГРЕЙДА!
На втором месте! Обгоняет на подъеме Латыпов Фийона Майе. Лагрейд уходит чуть вперед.
Латыпов в девяти секундах от француза и совсем рядом с Лагрейдом. Остается только бороться.
Два дополнительных патрона использует Латыпов, вперед убегают чистые Фийон Майе и Лагрейд! Есть шанс у России на подиум!
Подбираются почти вплотную к Латыпову отстающие. Нервно.
Почти 15 секунд преимущество у сборной России. Идут далее Франция, Германия и Норвегия (один дополнительный патрон использовал Лагрейд).
Латыпов! Какая «лежка»! Быстро выбил пять из пяти.
Логинов и Лагрейд бегут рядом. В восьми секундах Пайффер и Фийон Майе.
В трех секундах бежит Норвегия (тот самый монстр Лагрейд), а следом Германия и Франция.
С небольшим просветом Логинов завершает свой этап. Эдуард Латыпов будет завершать гонку.
Третьим бежит Долль, далее француз Клод. У Дале Логинов выигрывает десять секунд, а с тем в свою очередь за второе место борется Долль. Вот такая ситуация.
По одному дополнительному патрону используют Логинов и Дале, но россиянин быстрее! Уходит в отрыв Александр.
Дале наступил на палку Доллю, из-за чего некоторое время немец бежал без нее. В спину дышит Логинову норвежец.
Логинов шестью патронами закрывает все мишени, далее идут Долль, Дале и Клод. Норвежец особенно хорош.
В десяти секундах от Логинова немец Долль и француз Клод. Просвет серьезный. Норвежец Дале проигрывает 15 секунд.
Миронова передает эстафету Александру Логинову. Семь секунд выигрывает сборная России.
Вот это да! Обгоняет Миронова немку Херрман, подбирается к Бреза и выходит на первое место!
Светлана Миронова! Чисто закрывает «стойку»! На третьем месте сборная России после второй стрельбы.
Бреза с двумя дополнительными патронами закрывает все мишени, у Херрман тоже два дополнительных выстрела.
Не поменялась картина среди лидеров, вся основная борьба в группе преследователей развернулась.
Чисто и быстро стреляет Миронова! На пятое место она перемещает Россию.
Бреза чисто стреляет на «лежке» и продолжает лидировать, хоть и упала на выезде с коврика. Херрман следом за ней. Норвегия два дополнительных патрона использовала, а шведка Эберг идет на круг.
Отставание Мироновой растет — 36 секунд уже.
Немка Херрман переместилась на второе место, США теперь замыкает тройку. А от Норвегии второй этап бежит феноменальная Рейселанд — она уже сократила отставание на десять секунд. Швеция тем временем тоже подобралась к тройке лидеров, за что спасибо сказать надо Эберг.
Кайшева всего 30 секунд привезла, благодаря рывку на последнем километре. Светлана Миронова вступает в гонку.
Шевалье, завершающая первый этап с огромным просветом, передает эстафету Бреза.
Невооруженным взглядом видно, как нарастает у Кайшевой усталость. Но переходит тем не менее на десятое место.
Норвегия отстает более чем на 25 секунд — вот цена промахов. Немка Хинц и американка Игэн борются с лидирующей Шевалье.
Кайшева с одним дополнительным патроном закрывает все мишени на «стойке» и теперь на 13-м месте.
Шевалье прекрасно отстрелялась на втором рубеже, у Норвегии один промах, США и Германия — чистые и бегут следом за Францией.
Стартовые лидеры буксуют и идут одним звеном с огромным просветом от француженки Шевалье, вырвавшейся вперед.
На отметке 3,4 км Кайшева проигрывает уже 25(!) секунд.
Австрийка Швайгер очень жестко упала на спуске. Повезло, что никого не сбила.
А все лидеры, пусть и медленно, но отстрелялись на первом рубеже чисто. Очень тяжелое начало для россиян.
Два дополнительных патрона использовала Кайшева. Ну как так! Во втором десятке теперь сборная России, почти 20 секунд проигрываем.
Сборная Норвегии сегодня, конечно, с ошеломительным составом. Тандреволд, Рейселанд, Дале, Лагрейд...
Неплохо работает Кайшева на старте. С четвертым результатом она идет.
Гонка началась! Напомним, заявлены для участия в смешанной эстафете 24 сборные. Россия — под пятым стартовым номером.
От сборной России эстафету побегут Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Старт запланирован на 13:30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.