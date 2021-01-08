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Губерниев готовится есть свою обувь: Россия вновь без медалей

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

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В немецком Оберхофе стартовал 5-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта, победу в котором одержал норвежец Йоханнес Бё.
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Трансляция
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17:40

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. Завтра женский и мужской пасьют. До свидания!

17:35

Что ж, подведем итоги. Эдуард Латыпов сегодня у России стал лучшим, финишировав на 11-м месте с одним промахом и минутой отставания от победителя Йоханнеса Бё. Матвей Елисеев стал 16-м, Александр Логинов — 19-м. Кирилл Стрельцов без промахов завершил гонку 27-м, Евгений Гараничев с тремя промахами вошел в топ-60. Антон Бабинов — 74-й. Россия вновь без медалей. Антирекорд теперь составляет 41 гонку без наград. До 50-го неудачного заезда, по итогам которого Дмитрий Губерниев пообещал съесть свою обувь, осталось не так много...

17:33

Финишировал Стрельцов в первой 30-ке, Гараничев остался в топ-60.

17:31

Устал Стрельцов. За километр до финиша проигрывает полторы минуты от Йоханнесу Бё. И это при том, что Кирилл отстрелялся без промахов.

17:30

За Гараничева тревожно становится. На 59-е место откатился Евгений, рискует он «пролететь» мимо гонки преследования, которая состоится завтра.

17:26

Между тем Латыпов на финише опустился на 11-е место. России в топ-10 сегодня не будет, к сожалению.

17:25

Молодец Стрельцов! 10 из 10 закрыл Кирилл на двух огневых рубежах. Да, бежит Кирилл далеко не лучшим образом, но сегодня он единственный из россиян, кто отстрелялся чисто.

17:23

Подходит ко второму огневому рубежу. Уступает Кирилл Гараничеву и Латыпову.

17:20

Не самый хороший ход у Стрельцова. Минуту и 3 секунды Кирилл уступает после 5,6 км.

17:16

Стрельцов прошел первый огневой рубеж без промахов, 30 секунд проигрывает лидеру Кирилл. При этом идет быстрее Гараничева, у которого на «лежке» тоже промахов не было.

17:14

Финишировал Гараничев. 49-е место пока что у Евгения и 2 минуты 39,5 секунды отставания от Йоханнеса Бё.

17:11

А на отметке 2,3 км у Кирилла отставание уже 20 секунд составляет. Хуже Стрельцова стартовали только Гараничев и Бабиков.

17:11

Стрельцов стартовал на две секунды хуже Логинова.

17:09

Нет. Похоже, весь подиум будет сегодня норвежский. Тарьей Бё был лучшим после второго огневого рубежа, не допустив ни одного промаха, но ходом все-таки уступил своему младшему брату Йоханнесу. Вторым финишировал Бё-старший, Легрейд — третий.

17:08

Логинов на финише проиграл Йоханнесу Бё минуту и 21 секунду. Пока что это 15-й результат.

17:07

Вторым финишировал Легрейд, который закрыл 10 мишеней из 10. Два норвежца в лидерах сейчас, Хофер третий, за ним Дале.

17:06

Гараничев... Чисто прошел первый огневой рубеж Евгений, а вот в «стойке» допустил аж три промаха. Более двух минут теперь проигрывает Гараничев и закрывает пятую десятку.

17:06

Последний из россиян — Кирилл Стрельцов — вышел на трассу.

17:05

Лукас Хофер немного разбавил норвежскую группу лидеров. Вторым финишировал итальянец, уступив с одним промахом Бё 32,4 секунды. Хотя Стурла Холм Легрейд наступает ему на пятки.

17:04

Логинов после 7,5 км проигрывает лидеру минуту и 6 секунд.

17:01

На отметке 4,1 км Гараничев пока что 15-й. При этом без промахов прошел первый огневой рубеж Евгений.

17:00

Бё, кстати, финишировал. Конечно же, Йоханнес первый. Выигрывает он у Дале 35,2 секунды. В отличной форме находится норвежец.

17:00

53,5 секунды проигрывает Йоханнесу Бё Александр Логинов.

16:59

Логинов последним выстрелом промазал. 9 из 10 закрыл Александр. Но даже без промахов очень плохо бежал Логинов, а теперь отставание лишь увеличится.

16:58

В итоге проиграл на финише Латыпов Дале 25,4 секунды. Пока что это третий результат, но скоро придет на финиш Бё.

16:57

Латыпов за километр до финиша идет пятым, уступая Бё 56,7 секунды.

16:55

У Логинова ход сегодня очень печальный. Без промахов Александр проигрывает перед вторым огневым рубежом Йоханнесу Бё 48 секунд.

16:54

Финишировал Елисеев. Проиграл Понсиуломе почти 30 секунд. И это с одним промахом, тогда как швед промахнулся дважды. Дале тоже финишировал, Йоханнес промежуточный лидер.

16:52

Елисеев за километр до финиша идет четвертым, проигрывая Дале 28,3 секунды.

16:52

Остается в лидерах Бё, полминуты выигрывает Йоханнес у своего тезки Дале.

16:51

Бё тоже один раз промахнулся на втором огневом рубеже, но имел запас более чем в минуту Йоханнес.

16:50

Латыпов один промах в «стойке» допустил, 14,5 секунд проигрывает Эдуард Йоханнесу Дале.

16:50

Без промахов проходит Логинов первый огневой рубеж. 5 из 5!

16:48

Логинов на отметке 2,3 км проигрывает Йоханнесу Бё 11,7 секунды.

16:47

Бабиков финишировал. Его результат пока что десятое место. На данный момент — последнее. Две минуты и 19,1 секунды проиграл Антон Понсилуоме. Ужасно.

16:47

10,1 секунды Йоханнесу Дале проигрывает Елисеев. Это пока что второй результат.

16:46

Как обидно — последним выстрелом промазал Матвей Елисеев на втором огневом рубеже! 9 из 10 сегодня у Матвея.

16:46

Тем временем на трассу вышел еще один россиянин — Евгений Гараничев.

16:43

Понсилуома, кстати, только что финишировал. С двумя промахами 26 минуты и 4 секунды результат шведа.

16:42

Легко закрывает всю «лежку» Бё. 15,8 секунды выигрывает Йоханнес у Понсилуомы, который после первого огневого рубежа идет вторым.

16:41

Латыпов, к сожалению, не избежал промаха на первом огневом рубеже. Предпоследнюю мишень закрыть не смог.

16:41

Стартовал Александр Логинов. Особые надежды на Александра.

16:39

Йоханнес Бё вступил в борьбу за очередную победу. После 2,3 км норвежец идет лучшим ходом.

16:38

Еще один промах допустил Бабиков, на этот раз в «стойке». Минуту и 23 секунды он проигрывает.

16:37

5,9 секунды проигрывает Елисеев Понсилуоме, который на втором огневом рубеже, кстати, промазал дважды.

16:36

Елисеев хорошо прошел первый огневой рубеж, закрыв 5 мишеней из пяти.

16:35

У Латыпова после первого отрезка худший старт среди россиян. 9 секунд проигрывает лидеру.

16:34

Очень сильно отличается бег Елисеева с выступлением Бабикова. Если Антон на отметке 2,3 км потерял около 20 секунд, то Матвей держит планку и показывает пока что пятый ход, уступая лидеру 4 секунды.

16:32

Эдуард Латыпов вышел на трассу под 34-м номером.

16:30

Елисеев на отметке 0,8 км показывает 14-й ход, проигрывая Самуэльссону 6 секунд.

16:29

На отметке 4,1 км Понсилуома пока что лучший, Бабиков проигрывает ему уже минуту и семь секунд. Очередное слабое выступление от Антона.

16:27

Бабиков на «лежке» допустил один промах. Причем первым же выстрелом. Ушел на штрафной круг Антон, более 53 секунд он уже проигрывает лидеру.

16:27

Еще один россиянин — Матвей Елисеев — вступил в гонку.

16:26

Понсилуома прошел первый огневой рубеж без промахов.

16:25

Самуэльссон отстрелялся на «лёжке». 4 из 5 закрыл.

16:25

Бабиков после 2,3 км проигрывает уже 22 секунды.

16:24

Все еще быстрее всех бежит Самуэльссон. Около двух секунд ему проигрывает еще один представитель Швеции Мартин Понсилуома.

16:22

Француз Антонен Гигонна вышел на трассу под 13-м номером.

16:20

Впрочем, итальянец Доминик Виндиш бежит еще медленнее.

16:20

Слабо стартовал Бабиков. Пока что худший ход принадлежит ему — 7,4 секунды уступает он Самуэльссону.

16:19

Среди первых пяти биатлонистов лучший ход после 0,8 км показывает Самуэльссон.

16:18

Антон Бабиков под шестым стартовым номером вступил, надеемся, в борьбу за медали.

16:16

Гонка началась! Первым на трассу вышел Теро Сеппяля из Финляндии, за ним — «любимый» всеми российскими болельщиками швед Себастиан Самуэльссон, а также украинец Руслан Ткаленко.

16:11

Перед мужским спринтом сегодня в Оберхофе состоялась женская гонка, победу в которой одержала норвежка Тириль Экхофф. Среди россиянок лучшей стала Евгения Павлова, финишировавшая шестой. Таким образом, количество гонок, где Россия остается без наград, достигло 40.

16:10

Сборную России сегодня представят: Антон Бабиков (6-й стартовый номер), Матвей Елисеев (25-й), Эдуард Латыпов (34-й), Александр Логинов (52-й), Евгений Гараничев (62-й), Кирилл Стрельцов (102-й).

16:05

Гонка стартует в 16.15 мск.

16:00

Приветствуем всех любителей биатлона на текстовой онлайн-трансляции мужского спринта на 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира.

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