Губерниев готовится есть свою обувь: Россия вновь без медалей

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. Завтра женский и мужской пасьют. До свидания!
Что ж, подведем итоги. Эдуард Латыпов сегодня у России стал лучшим, финишировав на 11-м месте с одним промахом и минутой отставания от победителя Йоханнеса Бё. Матвей Елисеев стал 16-м, Александр Логинов — 19-м. Кирилл Стрельцов без промахов завершил гонку 27-м, Евгений Гараничев с тремя промахами вошел в топ-60. Антон Бабинов — 74-й. Россия вновь без медалей. Антирекорд теперь составляет 41 гонку без наград. До 50-го неудачного заезда, по итогам которого Дмитрий Губерниев пообещал съесть свою обувь, осталось не так много...
Финишировал Стрельцов в первой 30-ке, Гараничев остался в топ-60.
Устал Стрельцов. За километр до финиша проигрывает полторы минуты от Йоханнесу Бё. И это при том, что Кирилл отстрелялся без промахов.
За Гараничева тревожно становится. На 59-е место откатился Евгений, рискует он «пролететь» мимо гонки преследования, которая состоится завтра.
Между тем Латыпов на финише опустился на 11-е место. России в топ-10 сегодня не будет, к сожалению.
Молодец Стрельцов! 10 из 10 закрыл Кирилл на двух огневых рубежах. Да, бежит Кирилл далеко не лучшим образом, но сегодня он единственный из россиян, кто отстрелялся чисто.
Подходит ко второму огневому рубежу. Уступает Кирилл Гараничеву и Латыпову.
Не самый хороший ход у Стрельцова. Минуту и 3 секунды Кирилл уступает после 5,6 км.
Стрельцов прошел первый огневой рубеж без промахов, 30 секунд проигрывает лидеру Кирилл. При этом идет быстрее Гараничева, у которого на «лежке» тоже промахов не было.
Финишировал Гараничев. 49-е место пока что у Евгения и 2 минуты 39,5 секунды отставания от Йоханнеса Бё.
А на отметке 2,3 км у Кирилла отставание уже 20 секунд составляет. Хуже Стрельцова стартовали только Гараничев и Бабиков.
Стрельцов стартовал на две секунды хуже Логинова.
Нет. Похоже, весь подиум будет сегодня норвежский. Тарьей Бё был лучшим после второго огневого рубежа, не допустив ни одного промаха, но ходом все-таки уступил своему младшему брату Йоханнесу. Вторым финишировал Бё-старший, Легрейд — третий.
Логинов на финише проиграл Йоханнесу Бё минуту и 21 секунду. Пока что это 15-й результат.
Вторым финишировал Легрейд, который закрыл 10 мишеней из 10. Два норвежца в лидерах сейчас, Хофер третий, за ним Дале.
Гараничев... Чисто прошел первый огневой рубеж Евгений, а вот в «стойке» допустил аж три промаха. Более двух минут теперь проигрывает Гараничев и закрывает пятую десятку.
Последний из россиян — Кирилл Стрельцов — вышел на трассу.
Лукас Хофер немного разбавил норвежскую группу лидеров. Вторым финишировал итальянец, уступив с одним промахом Бё 32,4 секунды. Хотя Стурла Холм Легрейд наступает ему на пятки.
Логинов после 7,5 км проигрывает лидеру минуту и 6 секунд.
На отметке 4,1 км Гараничев пока что 15-й. При этом без промахов прошел первый огневой рубеж Евгений.
Бё, кстати, финишировал. Конечно же, Йоханнес первый. Выигрывает он у Дале 35,2 секунды. В отличной форме находится норвежец.
53,5 секунды проигрывает Йоханнесу Бё Александр Логинов.
Логинов последним выстрелом промазал. 9 из 10 закрыл Александр. Но даже без промахов очень плохо бежал Логинов, а теперь отставание лишь увеличится.
В итоге проиграл на финише Латыпов Дале 25,4 секунды. Пока что это третий результат, но скоро придет на финиш Бё.
Латыпов за километр до финиша идет пятым, уступая Бё 56,7 секунды.
У Логинова ход сегодня очень печальный. Без промахов Александр проигрывает перед вторым огневым рубежом Йоханнесу Бё 48 секунд.
Финишировал Елисеев. Проиграл Понсиуломе почти 30 секунд. И это с одним промахом, тогда как швед промахнулся дважды. Дале тоже финишировал, Йоханнес промежуточный лидер.
Елисеев за километр до финиша идет четвертым, проигрывая Дале 28,3 секунды.
Остается в лидерах Бё, полминуты выигрывает Йоханнес у своего тезки Дале.
Бё тоже один раз промахнулся на втором огневом рубеже, но имел запас более чем в минуту Йоханнес.
Латыпов один промах в «стойке» допустил, 14,5 секунд проигрывает Эдуард Йоханнесу Дале.
Без промахов проходит Логинов первый огневой рубеж. 5 из 5!
Логинов на отметке 2,3 км проигрывает Йоханнесу Бё 11,7 секунды.
Бабиков финишировал. Его результат пока что десятое место. На данный момент — последнее. Две минуты и 19,1 секунды проиграл Антон Понсилуоме. Ужасно.
10,1 секунды Йоханнесу Дале проигрывает Елисеев. Это пока что второй результат.
Как обидно — последним выстрелом промазал Матвей Елисеев на втором огневом рубеже! 9 из 10 сегодня у Матвея.
Тем временем на трассу вышел еще один россиянин — Евгений Гараничев.
Понсилуома, кстати, только что финишировал. С двумя промахами 26 минуты и 4 секунды результат шведа.
Легко закрывает всю «лежку» Бё. 15,8 секунды выигрывает Йоханнес у Понсилуомы, который после первого огневого рубежа идет вторым.
Латыпов, к сожалению, не избежал промаха на первом огневом рубеже. Предпоследнюю мишень закрыть не смог.
Стартовал Александр Логинов. Особые надежды на Александра.
Йоханнес Бё вступил в борьбу за очередную победу. После 2,3 км норвежец идет лучшим ходом.
Еще один промах допустил Бабиков, на этот раз в «стойке». Минуту и 23 секунды он проигрывает.
5,9 секунды проигрывает Елисеев Понсилуоме, который на втором огневом рубеже, кстати, промазал дважды.
Елисеев хорошо прошел первый огневой рубеж, закрыв 5 мишеней из пяти.
У Латыпова после первого отрезка худший старт среди россиян. 9 секунд проигрывает лидеру.
Очень сильно отличается бег Елисеева с выступлением Бабикова. Если Антон на отметке 2,3 км потерял около 20 секунд, то Матвей держит планку и показывает пока что пятый ход, уступая лидеру 4 секунды.
Эдуард Латыпов вышел на трассу под 34-м номером.
Елисеев на отметке 0,8 км показывает 14-й ход, проигрывая Самуэльссону 6 секунд.
На отметке 4,1 км Понсилуома пока что лучший, Бабиков проигрывает ему уже минуту и семь секунд. Очередное слабое выступление от Антона.
Бабиков на «лежке» допустил один промах. Причем первым же выстрелом. Ушел на штрафной круг Антон, более 53 секунд он уже проигрывает лидеру.
Еще один россиянин — Матвей Елисеев — вступил в гонку.
Понсилуома прошел первый огневой рубеж без промахов.
Самуэльссон отстрелялся на «лёжке». 4 из 5 закрыл.
Бабиков после 2,3 км проигрывает уже 22 секунды.
Все еще быстрее всех бежит Самуэльссон. Около двух секунд ему проигрывает еще один представитель Швеции Мартин Понсилуома.
Француз Антонен Гигонна вышел на трассу под 13-м номером.
Впрочем, итальянец Доминик Виндиш бежит еще медленнее.
Слабо стартовал Бабиков. Пока что худший ход принадлежит ему — 7,4 секунды уступает он Самуэльссону.
Среди первых пяти биатлонистов лучший ход после 0,8 км показывает Самуэльссон.
Антон Бабиков под шестым стартовым номером вступил, надеемся, в борьбу за медали.
Гонка началась! Первым на трассу вышел Теро Сеппяля из Финляндии, за ним — «любимый» всеми российскими болельщиками швед Себастиан Самуэльссон, а также украинец Руслан Ткаленко.
Перед мужским спринтом сегодня в Оберхофе состоялась женская гонка, победу в которой одержала норвежка Тириль Экхофф. Среди россиянок лучшей стала Евгения Павлова, финишировавшая шестой. Таким образом, количество гонок, где Россия остается без наград, достигло 40.
Сборную России сегодня представят: Антон Бабиков (6-й стартовый номер), Матвей Елисеев (25-й), Эдуард Латыпов (34-й), Александр Логинов (52-й), Евгений Гараничев (62-й), Кирилл Стрельцов (102-й).
Гонка стартует в 16.15 мск.
Приветствуем всех любителей биатлона на текстовой онлайн-трансляции мужского спринта на 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира.