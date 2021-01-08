Губерниев готовится есть свою обувь: Россия вновь без медалей

Что ж, подведем итоги. Эдуард Латыпов сегодня у России стал лучшим, финишировав на 11-м месте с одним промахом и минутой отставания от победителя Йоханнеса Бё. Матвей Елисеев стал 16-м, Александр Логинов — 19-м. Кирилл Стрельцов без промахов завершил гонку 27-м, Евгений Гараничев с тремя промахами вошел в топ-60. Антон Бабинов — 74-й. Россия вновь без медалей. Антирекорд теперь составляет 41 гонку без наград. До 50-го неудачного заезда, по итогам которого Дмитрий Губерниев пообещал съесть свою обувь, осталось не так много...