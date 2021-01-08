40 гонок без медалей: Экхофф выиграла спринт, Павлова — шестая

Что ж, будем подводить итоги. Экхофф — вне какой-либо конкуренции. Наши девушки не провалили гонку (хотя уже 40 стартов подряд без медалей у сборной России). Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, финишировавшая шестой. Миронова стала 15-й, Куклина — 20-й, Кайшева — 22-й, Казакевич — 56-й.
У Гербуловой, конечно, кошмар сегодня. Три промаха и 83-е время.
Миронова в итоге занимает 15-е место, у Куклиной 19-е место, Кайшева — 21-я.
Кручинкина с двумя промахами каким-то чудом восьмой финишировала! Шикарная скорость.
Ух, Доротея Вирер с двумя промахи в третьей десятке только идет.
Кайшева тоже не смогла зацепиться за топ-15 даже. Зато Миронова ходом проиграла лидеру всего 30 секунд! Эх, если бы не промахи и падение...
У россиянки Гербуловой, увы, один промах на первом рубеже.
Миронова с двумя промахи чуть не дотянула до десятки. 11-я она пока.
Лизе Хаузер промах не помешал — она третья после Экхофф и Эберг.
Кайшева пять из пяти на «стойке» выбила. Миронова тоже исправилась, но отставание уже очень большое.
У Алимбековой тоже не все лучшим образом. Два промаха на «лежке».
Павлова обгоняла Рейселанд на 11 секунд за 500 метров до финиша, а в итоге уступила больше шести.
У Мироновой и Кайшевой два и один промах соответственно.
Павлова финишировала с минутным отставанием от Экхофф.
Рейселанд невероятная. Два промаха, но все равно четвертой приходит на финиш.
У Кайшевой неплохой ход, но промах на первом рубеже...
У Казакевич два промаха на втором рубеже. Без шансов для Ирины сегодня.
А вот у Рейеселанд проблемы сегодня. Лидер Кубка мира настреляла на два штрафных круга.
У Павловой медленный ход, но стрельба отличная — ни одного промаха после двух рубежей.
Экхофф финиширует с невероятным преимуществом. Почти полторы минуты от Куклиной, которая пока в тройке. Давидова — вторая.
Экхофф снова без промахов стреляет и теперь единоличный лидер (Давидова один раз промазала). Куклина почти 40(!) секунд проигрывает.
У Казакевич один промах на первом рубеже.
Куклина чисто отстрелялась на втором рубеже и пока лидер. Но ситуация будет меняться.
И Павлова тоже вступает в гонку.
Казакевич уходит на дистанцию.
Экхофф быстро закрывает все мишени и убегает лидером с гандикапом 14 секунд. Совсем рядом Маркета Давидова.
У Экхофф и Эберг какая-то невероятная скорость. Естественно, сильно быстрее они Куклиной.
Куклина очень быстро стреляет на первом рубеже! Пять из пяти! 26 секунд выигрывает.
Анна Вайдель из Германии с нулем на первом рубеже уходит лидером. Впрочем, в гонке уже Тириль Экхофф, и скоро все изменится.
Куклина уходит на дистанцию.
Гонка началась!
В Оберхофе проходит пятый этап Кубка мира по биатлону. В женском спринте на 7,5 км Россию представляют Лариса Куклина (7-й стартовый номер), Ирина Казакевич (37), Евгения Павлова (43), Светлана Миронова (68), Ульяна Кайшева (71).