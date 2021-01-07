Шантаж экс-игрока «Динамо»: лидер «Реала» предстанет перед судом

Карим Бензема успешно выступал за сборную Франции с 2007 по 2015 год. Но затем последовал громкий скандал: нападающего мадридского «Реала» отстранили от выступлений за национальную команду из-за дела, связанного с шантажом его партнера по сборной Матье Вальбуэна. Впрочем, как и самого Вальбуэна. Еще спустя три года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Бензема больше никогда не попадет в шорт-лист «трехцветных».

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В ноябре 2015-го Бензема был арестован французской полицией для проведения следственных действий — допроса — как один из фигурантов дела Вальбуэна и провел за решеткой несколько дней. Бывший полузащитник московского «Динамо» месяцем ранее обратился в правоохранительные органы, заявив, что неизвестные шантажируют его с помощью некого видео интимного характера — до сих неясно, что на нем запечатлено, однако предполагается, что мужчина по имени Аксель завладел старым телефоном Матье и нашел там сексуальный ролик с участием игрока и молодой девушки в отеле. Тогда прокуратура задержала четырех человек, в числе которых был и экс-нападающий «Ливерпуля» Джибриль Сиссе, получивший известность в России по недолгим выступлениям за «Кубань». Сиссе впоследствии допросили и отпустили, а трех других подозреваемых оставили под стражей. Упоминал Вальбуэна и имя тогдашнего игрока «Манчестер Сити» Самира Насри — из прослушки телефонов выяснилось, что он якобы был в курсе происходившего, но в дальнейшем Насри в качестве подозреваемого не фигурировал в расследовании.

Что касается Бензема, то в разговоре со следователем Вальбуэна сообщил, что Карим беседовал с ним и советовал заплатить ту сумму, которую требуют шантажисты. По версии следствия, форвард «Реала» вступил в сговор с преступниками — Мустафой Зуауи и Акселем Анго, известными личностями в футбольных кругах в то время. Позднее удалось установить, что злоумышленники неоднократно контактировали с Каримом Зенати, другом детства Бензема, а тот через некоторое время признался, что у них с Каримом действительно была договоренности о тот самом разговоре игрока с Вальбуэна.

«Не переживай. У него нет выбора. Я все до него донесу. Он заплатит», — якобы сказал Бензема в одном из разговоров с преступниками.

Бензема уверял, что у них с Вальбуэна был лишь «дружеский диалог», в котором он, по его же словам, предостерегал друга, советуя заплатить. Вальбуэна, напротив, считает, что Бензема подстрекал его откупиться от шантажистов, поскольку у них существовал сговор. Бензема обвиняется в том, что действовал в качестве посредника для вымогания денежных средств.

В 2020-м состоялось слушание в Кассационном суде: Бензема подал апелляцию, в которой оспаривал лояльность следствия. Согласно постановлению высшего французского суда, методы, используемые следственными органами, были последовательными и не противоречили закону, как утверждала защита 33-летнего футболиста. «Следователи, несомненно, прибегли к хитрости». Но эту уловку нельзя считать нелояльной», — признавался генеральный прокурор Фредерик Деспорт. Иск Бензема проиграл со словами «Маскарад продолжается!», что открыло путь к продолжению уголовного преследования.

7 января Уголовный суд Версаля постановил, что Бензема и четверо других обвиняемых по делу должны будут ответить перед судом.

«Мы, к сожалению, не удивлены. Это решение столь же абсурдно, сколь и предсказуемо», — заявил адвокат Бензема Сильвен Кормье.

«Это логическое продолжение той цепи, которая точно устанавливает причастие к делу разных людей», — заключил защитник Вальбуэна Пол-Альберт Ивейн.

В случае худшего развития событий Бензема может грозить максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Проблемы с законом, несомненно, скажутся на спортивной карьере игрока, который в нынешнем сезоне находится на подъеме: он впервые за долгие годы стал неоспоримым лидером «Реала» в атаке и является лучшим бомбардиром команды — на его счету восемь голов и пять результативных передач.