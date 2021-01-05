«Канадцы даже не вспотели»: в Америке смеются над Россией

«Мы утверждали, что Россия задаст жару. Но нет»
Противостояние России и Канады является самой настоящей хоккейной классикой, и матчи на любом возрастном уровне вызывают огромный интерес у всех любителей хоккея. Так было на прошлом молодежном чемпионате мира, когда в финале канадцы в драматичной борьбе все-таки вырвали золото, так произошло и на текущем МЧМ, где давние соперники встретились в полуфинале.
По сути эта встреча носила негласный статус скрытого финала, ведь ее победитель таким образом стал бы конечным фаворитом итогового матча, потому и от обеих команд ждали острой и жесткой борьбы на площадке.
На деле же все получилось совершенно иначе: Россия пропустила уже на первой минуте, первый период завершился со счетом 0:3, а с площадки в итоге ушла при разгромных 0:5. Как такового сопротивления команда Игоря Ларионова канадцам оказать не сумела, чему удивились не только в России, но и в Северной Америке. Местные журналисты хоть и прогнозировали победу канадцев, но не ожидали, что она получится такой легкой.
«Мы утверждали, что для Канады схватка с Россией станет настоящим испытанием, что россияне зададут жару. Но нет. Канада устроила настоящий обстрел ворот российской сборной и даже не вспотела. За всю историю противостояния эта игра стала одной из самых однобоких, когда один соперник полностью превзошел второго»,
— заявил один из обозревателей Sportsnet.
Того же мнения придерживаются и авторы канадского издания Toronto Star, где выход своей национальной сборной в финал молодежного чемпионата мира оценили как обычное событие.
«Русским была уготована та же участь, что постигла и остальных соперников Канады на этом турнире. Наша мощная сборная буквально прошлась катком по России, так и не встретив достойного отпора.
Обычно игры между Канадой и Россией проходят в ожесточенной борьбе, этого же ждали и на этом турнире. Но в итоге русские не смогли оказать мощного сопротивления. Их проблемы в атаке были видны еще по матчам с Чехией и Германией. В полуфинале с Канадой эта проблема оказалась для россиян ключевой»,
— пишут канадские журналисты.
На официальной сайте турнира обозреватель ИИХФ Эндрю Подникс назвал Россию «очередной жертвой агрессивных канадцев». Отметили «полное доминирование кленовых» и обозреватели TSN, которые при этом назвали Россию «действительно сильной сборной». Автор заметки Боб Маккензи посчитал, что главным фактором победы канадцев стали их «настоящая игра и отличное взаимодействие по всей площадке», а также обратил внимание на действия российского вратаря Ярослава Аскарова.
Аскаров и его клюшка стали интернет-мемом
Действительно, 18-летний российский голкипер стал настоящим антигероем встречи с Канадой. До этого матча и даже до самого старта турнира Аскарова называли едва ли не лучшим вратарем чемпионата. Похвала в адрес Ярослава была обоснованной, все-таки не каждому голкиперу удается быть выбранным на первом раунде драфта НХЛ под 11-м номером. Теперь же у боссов «Нэшвилл Предаторз» если и не возникли сомнения в своем выборе, то точно появились мысли о том, на что первым делом стоит обратить внимание на тренировках с российским вратарем.
Для Аскарова матч с Канадой в целом получился неудачным, равно как и для всей российской сборной. Однако два эпизода с участием Ярослава бросились в глаза уж слишком сильно. Оба в итоге стали голевыми.
Так, при второй пропущенной шайбе Аскаров неожиданно потерял свою клюшку и, доигрывая момент, был вынужден забрать ее у своего защитника.
При четвертом же голе канадцев Ярослав выронил клюшку из руки дважды. Причем со стороны даже показалось, что российский вратарь едва ли не специально выбросил ее.
Действия Аскарова в итоге вызвали негодование у его канадского коллеги по цеху, экс-голкипера «Баффало Сейбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Мартина Бирона.
«Никогда, никогда, никогда вратарь не должен брать клюшку своего полевого игрока, если потерял свою. Это мешает защитникам полноценно обороняться. Вратарь же, если потерял клюшку, способен справиться с ситуацией и без нее! Я только что спросил у своего 16-летнего сына-вратаря, что он должен делать, если потерял клюшку. И он ответил: «Схвачу клюшку защитника». Нет! Я терплю неудачу как отец!» — написал он у себя в Twitter.
Обозреватели The Hockey News и вовсе подчеркнули, что у Аскарова проблемы с владением своей же клюшкой имеются достаточно давно и проглядывались на протяжении всего турнира.
Критика в адрес молодого российского голкипера на этом не закончилась. В конечном итоге «клюшка Аскарова» даже стала именем нарицательным, породив в интернете множество шуток. Дошло до того, что в Twitter несколько пользователей создали новые аккаунты с никнеймами «клюшка Ярослава Аскарова».
«Ярослав только что бросил меня у стойки для клюшек», «Он просто оставил меня в раздевалке, чтобы начать третий период с другой», «Я бы солгал, если бы сказал, что не завидую вратарям, которые проявляют нежную любовь и заботу к своим клюшкам, держа их крепко», «Я должен признаться. Канадский игрок измазал меня маслом перед матчем. К сожалению, Ярослав не умеет говорить на языке палок, поэтому он не был предупрежден», — такого рода шутки и мемы разлетелись по социальным сетям.