«Полное доминирование Канады»: что говорили после провала России

Канада — Россия — 5:0

Российская молодежка готовилась в полуфинале остановить главного фаворита МЧМ или же, как выразился главный тренер россиян Игорь Ларионов, нанести Канаде «первый шлепок».

На деле же «Красная машина» установила антирекорд: впервые в истории молодежных чемпионатов мира Россия (включая времена СССР) не смогла отличиться в двух матчах на одном МЧМ.

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Ранее подопечные Ларионова со счетом 0:2 на групповом этапе уступили Чехии. А ведь был еще и выставочный матч против тех же канадцев за пару дней до старта турнира, где российская атака тоже не смогла ничего выжать за 60 минут — 0:1.

«Надо отдать должное Канаде, они были свежее, быстрее и резче. Канадцы создавали моменты, вчетвером откатывались в обороне, держали шайбу. Мы не ожидали такого начала. К сожалению, наш гол отменили. Мы меняли сочетания нападающих во время игры. Начиная со второго периода, мы играли неплохо, — поделился впечатлениями от игры своей сборной Ларионов. — Игра Аскарова? Ни в коем случае не хочу его обвинять. Он наш основной вратарь, мы были уверены в нем. Не хотели менять Аскарова, это хороший голкипер, который давал нам шансы».

Тем не менее по ходу матча в Twitter появился аккаунт «Клюшка Аскарова», в котором всячески с юмором обыгрывается манера действий российского голкипера, постоянно теряющего клюшку. Канадцы две свои шайбы в полуфинале забросили, когда «орудие» стража ворот находилось на льду.

«Это бывает, он отыграл нормально. Два гола ему забили с пятачка»,

—цитирует ТАСС поддержавшего Аскарова президента Федерации хоккея России, а в прошлом легендарного вратаря Владислава Третьяка.

На послематчевой пресс-конференции наставник молодежной сборной России отметил силу соперника и не стал выделять один момент, ставший ключевым в поражении команды.

«Когда ты играешь с Канадой, нужно гораздо больше усилий, чем с другими соперниками. Это очень сильная команда, которая никому не проиграла. Мы хотели держать шайбу больше, контролировать игру. Этого не получилось, — сказал 60-летний специалист. — Удаление Подколзина стало ключевым моментом? Трудно, когда ты получаешь четыре минуты. Мы выстояли две минуты, играли неплохо, но эти вещи происходят, это играет большую роль. Удаления играют важную роль, мы дали сопернику возможность забить гол. Может, нам не хватило усилий и мастерства, перевести игру в их зону. Сбить темп, перевести игру в их зону».

Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин в микст-зоне сожалел о неудаче команды, а также рассказывал об эпизоде, когда перед стартом третьего периода собрал партнеров вокруг себя и пытался завести их.

«Хоккей — это игра. Так бывает, Канаду поздравляю с победой. Если бы можно сыграть матч сначала, что сделали бы иначе? Ничего уже не поменять. Так сложилось, надо было играть лучше, — цитирует форварда СКА «Чемпионат».

— Была беседа с ребятами. Заводили друг друга как могли. Призывал биться за тех, кто за нас болеет. Я счастлив, что работал и с Брагиным, и с Ларионовым. Извиняюсь, что нет результата. Испытываю сейчас тяжелые чувства. Завтра будет последняя игра на чемпионате мира, хочется закончить победой».

Довольно грустное, но вместе с тем объективное резюме случившемуся дал канадский эксперт Стив Курнианос, написавший абзац у себя в Twitter:

«Что еще можно сказать, кроме как о полном доминировании Канады в начале и удушающем продолжении, чтобы закрыть игру. Россия ничего не показала, и не из-за недостатка усилий или исполнительского мастерства. У Канады была лучшая команда, и это было заметно».

«На сегодняшний день команда Канады была сильнее нас — такое состояние. Нужно перестроиться на следующую игру, чтобы биться за бронзовые медали. Мы верили в команду, она у нас неплохая, слаженная, но не дала результата в сегодняшней игре. Надеемся на завтрашний матч», — вторит канадцу Третьяк.

Поделился своими впечатлениями от игры и автор единственной, правда отмененной, российской шайбы Михаил Абрамов:

«К сожалению, наш гол отменили, был офсайд, но мы не прекратили играть, продолжили создавать моменты. Незасчитанная шайба, наверное, могла что-то поменять в матче. Вы же видели, что мы давили, создавали моменты, — заявил вернувшийся в состав после одноматчевой дисквалификации форвард.

— У нас было плохое начало, а соперник был наоборот, очень силен в начале. Канадцы три матча сыграли на ноль на турнире. Потом уже сложно было вернуться в игру. Мы играли командой, я не думал о своей игре. Будем готовы к завтрашней игре за бронзу.

Мы не создали трудностей для Девона Леви? Возможно, мы допускали ошибки, когда соперник забивал. Но хоккей невозможен без ошибок, мы их разберем. Ждем завтрашней игры».