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Американский триумф: Россия осталась без медалей «Тур де Ски»

Диггинс выиграла индивидуальную гонку на этапе «Тур де Ски», Ступак — четвертая

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В итальянском Тоблахе идет второй этап «Тур де Ски» — самой престижной многодневки по лыжным гонкам. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию женской гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, в которой россиянки не смогли взойти на пьедестал.
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Трансляция
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16:00

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. Ждем мужскую гонку!

15:58

Что же касается отечественных лыжниц, то Ступак стала четвертой, Сорина — шестой, Жамбалова — 10-й, Кирпиченко — 16-й, Нечаевская — 17-й, Непряева — 21-й, Мацокина — 27-й, а Фалеева — лишь 51-й.

15:57

1. Джессика Диггинс (США) — 25.14,5 2. Рози Бреннан (США) — +14,8 3. Эбба Андерссон (Швеция) — +22,2

15:55

Что ж, самое время подвести итоги.

15:52

А вот золото у Диггинс! Шикарный результат американки, не оставившей шансов оппоненткам.

15:51

Бреннен финишурует первой. Но это серебро.

15:50

Ступак — вторая. А по логике будет четвертой.

15:48

Сорина немного проигрывает лидерам. Но пока она третья! Лучшее время у россиянок, однако дождемся Ступак...

15:47

Алиса Жамбалова отличные секунды показала. Она пока шестая. А Кирпиченко 12-я.

15:44

Начаевская пока 10-я, а Непряева — 11-я. Не лучшее выступление Натальи.

15:43

Но мы не забываем об американках, которые на промежуточных отметках не замечают соперниц! Это Диггинс и Роси Бреннен бьются за золото.

15:40

Сорина и Ступак показывают отличный ход! Первая поборется за топ-10, а вот второй неплохо бы и на пьедестал замахнуться.

15:38

Фрида Карлссон проиграла Эббе 30 секунд! Она уже не в тройке.

15:35

Многие атлетки уже завершили гонку. Пока лучшая на финише Делфин Клодель из Франции. На вторую строчку ее двигает Эбба Андерссон.

15:33

Эх, Диггинс без проблем на 2.1 км лучшей становится.

15:32

Ступак какая молодец! Она вторая на отметке 2.1.

15:29

После 6.7 км Андерссон опередила на 6 секунд соотечественницу Карлсонн.

15:26

Американка Джессика Диггинс — одна из фавориток гонки. Тренерский штаб решил поставить ее последней, 52-й. Посмотрим, что из этого выйдет.

15:23

На 2.1 км у Непряевой четвертый результат.

15:20

Неспешно развивается гонка. К слову, все россиянки уже стартовали...

15:18

Эбба Андерссон пока лучшая на отметке 2.1 км. Но скоро ее обгонит Фрида Карлссон. Да, так и есть!

15:15

Непряева стартовала.

15:12

Все интереснее становится! Обладательница красной майки Линн Сван (26) и Катарина Хенниг (28) понеслись к финишу.

15:09

Между тем идущие первыми спортсменки уже преодолели 2.5 км. Пока сложно говорить о лучших/худших промежуточных результатах — надо дождаться выхода на трассу фаворитов.

15:05

А вот и 12-й пошла наша Анна Нечаевская.

15:02

Самые сильные спортсменки начнут гонку позже. Например, 24-й начнет шведка Фрида Карлссон.

15:00

Начинается гонка! Первой стартовала Кейтлин Паттерсон из США.

14:55

Шикарная трасса, шикарная солнечная погода в Альпах — что еще нужно для хорошей гонки?

14:50

Всего же сегодня поборются за победу 52 лыжницы.

14:45

Цвета России сегодня будут представлять Анна Нечаевская, Анастасия Фалеева, Наталья Непряева, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

14:40

Начало гонки — в 15.00 мск.

14:30

Добрый день, уважаемые любители спорта! Начался второй этап «Тур де Ски», и соревнования переехали в Италию. Сегодня женщины бегут гонку с раздельным стартом на 10 км. Стиль свободный.

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