Выпивал с людьми из «Сочи»: арбитр матча «Спартака» попал в скандал

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» вполне может претендовать на победу в номинации «Самая скандальная встреча года в РПЛ». Противостояние и все, что его окружало, оказалось по-настоящему богатым на громкие события. Во-первых, запоминающейся получилась сама игра: отмененный гол форварда красно-белых Джордана Ларссона и победная голевая комбинация экс-зенитовцев Антона Заболотного и Кристиана Нобоа, которые помогли петербуржцам занять первое место в таблице, придержав москвичей в гонке лидеров чемпионата.

Во-вторых, много шума вызвала потасовка, произошедшая уже после игры в подтрибунном помещении стадиона «Фишт», непосредственное участие в которой принял наставник «Спартака» Доменико Тедеско, а также последовавшие от немецкого специалиста обвинения в адрес тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина об оскорблениях на почве расизма. По этим конфликтам, кстати, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза накануне уже вынес решение, оштрафовав и Бородина, и Тедеско, и попутно дисквалифицировав немецкого тренера на три матча за оскорбительные жесты.

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Пока футбольная общественность обсуждала и анализировала последний вердикт КДК, в медиапространство неожиданно ворвался рефери Игорь Панин, который работал главным арбитром того самого матча. Как сообщает «Спорт-Экспресс»,

судья был замечен через несколько часов после игры в одном из отелей города в компании представителей руководства «Сочи». Причем, по данным источника, Панин также употреблял спиртные напитки.

Данную информацию распространил и «Чемпионат» с одним лишь дополнением: общение футбольного арбитра с людьми из стана южан якобы было кратковременным и не сопровождалось распитием алкоголя. Так или иначе, теперь рефери грозит отстранение от его деятельности. На данный момент официального решения по этому поводу в судейском комитете Российского футбольного союза еще не приняли, однако, судя по словам главы ведомства Ашота Хачатурянца, это является лишь вопросом времени.

«Арбитр Игорь Панин отстранен на неопределенный срок за нарушение кодекса», — цитирует функционера Sport24.

Впрочем, если проанализировать дисциплинарный кодекс арбитра и инспектора РФС, то пункта и статьи о каких-либо санкциях для судей за приватное и неформальное общение с представителями футбольных клубов вне официальных мероприятий в нем нет.

Факт встречи с судьей после матча со «Спартаком» подтвердили и в «Сочи». По словам генерального директора южан Дмитрия Рубашко, с Паниным общался начальник команды. При этом факт какого-либо сговора с арбитром в стане сочинцев опровергли.

«Мы встречаем судей, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошел начальник команды. Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями. РФС рассматривает проект, при котором клубы не должны контактировать с судьями. Мы его поддерживаем. Мы привозим судей на стадион, развозим в аэропорт. Зачем здесь все высасывать из пальца? Другое дело, что когда будет принято правило, что клубы не ответственны за перемещения судей, то станет легче. Тогда контактов не будет. Алкоголь на столе? Не знаю, был там алкоголь или не был, поэтому мне тут сложно что-то говорить», — приводит слова Рубашко «Чемпионат».

Скандального оттенка данной ситуации добавляет недовольство «Спартака» работой рефери в игре с «Сочи». У красно-белых возникли вопросы по эпизодам, которые могли сказаться на результате встречи. В частности, речь идет о двух вероятных пенальти в ворота южан, которые Панин и его бригада в лице Романа Милюченко, Адлана Хатуева, Романа Галимова и отвечавшего за VAR Артема Любимова не определили. Так, на 45-й минуте хавбек «Сочи» Ибрагим Цаллагов сыграл в своей штрафной площади рукой, а уже на 54-й минуте матча он же столкнулся с защитником гостей Самуэлем Жиго. Оба эпизода впоследствии проанализировала Экспертно-судейская комиссия РФС, которая нарушений правил со стороны Цаллагова не зафиксировала.

Итоги заседания Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по итогам 18-го тура Тинькофф РПЛ:https://t.co/RRFy8Vrc3P — РФС (@rfsruofficial) December 15, 2020

Что касается Панина, то впервые 35-летнему рефери из Дмитрова доверили судить матчи Российской премьер-лиги только в августе 2018 года. С тех пор он обслужил 26 встреч. Но теперь, видимо, отправится отдыхать от судейства вслед за Алексеем Еськовым, Василием Казарцевым и Максимом Матюниным.