Даже Европа не нашла расизма: Тедеско наказали за конфликт с «Сочи»

Эхо скандального матча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и московским «Спартаком» (1:0), который состоялся еще 12 декабря, раздалось спустя больше недели на итоговом заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Одним из главных вопросов на повестке дня стал поиск виновников конфликта, произошедшего в перерыве матча и после него.

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Напомним, в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» случилась словесная перепалка между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым, которая в итоге переросла в потасовку с участием представителей обеих команд. В частности, под подозрение попал и хавбек хозяев Жоазиньо, которого обвинили в том, что он ударил помощника Тедеско Андреаса Хинкеля. Сам же наставник красно-белых на послематчевой пресс-конференции заявил, что подвергся оскорблениям со стороны одного из тренеров сочинцев Дмитрия Бородина. Тот, в частности, сказал в адрес Тедеско: «Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак», что в московском клубе сочли за признак расизма и ксенофобии.

КДК РФС изначально должен был рассмотреть данный конфликт 15 декабря, но из-за недостатка доказательных материалов перенес слушание на 21 число. Теперь же комитет вынес вердикт, наказав и Тедеско, и Бородина: тренеры были оштрафованы на 50 тыс. рублей каждый. При этом никакого факта оскорблений на почве расизма и ксенофобии со стороны сочинского специалиста выявлено не было — комитет обратился с просьбой рассмотреть данный эпизод в организацию «Футбол против расизма в Европе» (FARE), которая не сочла высказывания Бородина оскорбительными.

Сам тренер «Сочи», к слову, хоть и согласился с итоговым вердиктом, но также выразил мнение, что теперь КДК должен рассмотреть обвинения в расизме в его адрес со стороны «Спартака».

«Комитет по этике должен рассмотреть обвинения в расизме в мой адрес, случилось это уже после матча. Самый неприятный осадок остался именно после этой ситуации», — цитирует Бородина «Чемпионат».

Что касается Джанаева и Жоаозиньо, то к ним никаких санкций КДК не применил — оба футболиста были признаны невиновными.

«Я рад, что все так закончилось. Я был абсолютно спокоен, но теперь буду совсем спокоен. Ведь я никого не бил. Спасибо клубу, что защитили меня», — заявил Жоаозиньо.

Но этим Контрольно-дисциплинарный комитет не ограничился и дисквалифицировал Тедеско на три матча РПЛ. Данный вердикт был принят на основании оскорбительного жеста, который Тедеско продемонстрировал во время игры в сторону представителей «Сочи», изобразив шелест денежных купюр.

За аналогичный жест в сезоне-2018/19 на два матча был дисквалифицирован защитник «Урала» Стефан Страндберг, который тем самым выразил недовольство своим удалением в игре 29-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Тедеско оштрафован и дисквалифицирован за оскорбительный жест в технической зоне в адрес соперников. А именно — жест в виде «шелеста денежных купюр». Бородин оштрафован за недисциплинированное поведение. КДК РФС не установил факт физического контакта между Жоаозиньо и тренером Хинкилем. Мы получили документы из FARE, который нам разъяснил моменты, необходимые для принятия решения. Получили схему видеокамер и все записи с них, все это было изучено. Тедеско и Хинкеля на заседании не было, хотя мы их приглашали», — резюмировал глава КДК РФС Артур Григорьянц в интервью РИА «Новости», подчеркнув, что, согласно дисциплинарному регламенту РФС, санкции в отношении Тедеско будут действовать даже на международных турнирах и в других национальных первенствах.

Это, кстати, для немецкого специалиста может быть актуально после его публичного заявления об отказе продлевать контракт со «Спартаком». Тедеско уже улетел домой в Германию и, вероятно, теперь в Россию и не вернется.