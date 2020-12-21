Новые потери ЧР: выбыл действующий чемпион Дмитрий Алиев

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев не сможет принять участие в чемпионате России. По словам президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова, в настоящий момент атлету противопоказано выходить на лед — по этой причине фамилия фигуриста исчезла из списка тренировочных групп турнира.

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«Дмитрий Алиев не будет выступать, врачи пока не разрешают», — заявил Горшков в разговоре с «Р-Спорт».

В декабре Алиев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Из-за этого 21-летний россиянин не выступил на московском этапе Кубка России и теперь из-за невозможности набрать должную форму чемпион России и Европы 2020 года пропустит еще один важный старт.

«Дима чувствует себя значительно лучше. Однако, к сожалению, эти две недели не дали возможности привести себя в полную боевую готовность перед ЧР. За несколько тренировок после такого перерыва подготовиться к турниру очень трудно. В ближайшее время станет понятно, какие турниры предстоят после Нового года — мы будем готовиться уже к ним», — приводит ТАСС слова тренера Алиева Евгения Рукавицына.

Все действующие российские чемпионы Европы в декабре остались вне игры из-за болезни. В январе 2020-го в австрийском Граце отечественные фигуристы взяли золото во всех видах программ: Алиев и Алена Косторная выиграли турниры одиночников, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оказались лучшими в парном катании, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов первенствовали в танцах на льду. Но прошел год, и из-за простуды или COVID-19 все вышеперечисленные спортсмены не смогли принять участие все на том же этапе Кубка России в Москве.

Из них к чемпионату страны готовится лишь Косторная.

Что же касается чемпионата России, то он пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. И количество звездных фигуристов, которые не смогут выступить на национальном первенстве, растет.

До чемпионов континента о невозможности побороться за золото ЧР уже говорили двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, вице-чемпион Европы Артур Даниелян и Роман Савосин.

Как итог, общественность разделилась на два лагеря. Одни, включая Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, придерживаются мнения, что чемпионат России необходимо провести вопреки обстоятельствам.

«Чемпионат России всегда был, есть и останется самым интересным соревнованием сезона. Ожесточенная борьба будет в Челябинске не только у девочек, но и у мальчиков. Безусловно, очень жаль, что так много заболело, однако из-за этого соревнования, как и жизнь, не отменяются», — цитирует Тарасову ТАСС.

На проведении ЧР настаивал в разговоре со «Спорт день за днем» и президент ФФККР Горшков:

«Во-первых, перенос — это очень сложно технически. А во-вторых, нет никакой гарантии, что к февралю или концу января не заболеет кто-то другой. Что я имею в виду под техническими сложностями? В Челябинске уже все организовано. Мы обсуждали все варианты. Народ поехал на чемпионат России — куда переносить?»

С другой стороны, многие утверждали, что из-за неблагоприятной обстановки в связи с COVID-19 и массовыми заражениями атлетов ЧР стоит отметить. Так, министр спорта страны Олег Матыцин в начале месяца признавался, что ждал от федерации предложений об отмене или переносе турниров по фигурному катанию.

Похоже, решение ФФККР по чемпионату России останется неизменным — окончательный список участников, учитывая все новые и новые случаи снятия с соревнований, узнаем непосредственно в день старта турнира.

А сборников, не сумевших полететь в Челябинск, теперь ждут долгие тренировочные сборы. Времени, чтобы вернуть былые кондиции, предостаточно: чемпионат Европы и финал Гран-при отменили, а мировое первенство в Стокгольме пройдет аж через три месяца (22-28 марта).