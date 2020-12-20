Дань уважения Ленину: тело Марадоны могут поместить в мавзолей

25 ноября мир поразила шокирующая новость о смерти Диего Марадоны — легендарного аргентинца и одного из величайших футболистов в истории. После масштабной церемонии прощания с легендой в Буэнос-Айресе 27 числа аргентинца похоронили рядом с его родителями. А теперь, практически спустя месяц после этого, тело Диего Армандо могут эксгумировать. Причем по желанию самого же аргентинца.

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Как утверждает TyC Sports, еще за несколько месяцев до своей смерти Марадона написал завещание с обращением к своим родственникам, чтобы те забальзамировали его тело. Отмечается, что аргентинец якобы настолько боялся смерти, что хотел после нее сохранить свое тело на долгие годы. При этом в семье об этом еще не знали. The Sun же уточняет, что подобным действием Марадона также хотел отдать дань уважения Владимиру Ленину, чье тело с 1924 года находится в мавзолее на Красной Площади в Москве. Аргентинец также в своем обращении попросил рядом со своим телом создать небольшой музей, где посетители бы «продолжали получать любовь».

«После глубокого анализа я хочу выразить свое желание, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в указанном музее в окружении моих трофеев — личные предметы и любимые воспоминания, чтобы люди продолжали получать любовь из этого места»,

— приводят СМИ содержание письма.

Это позднее подтвердил Марио Бодри, который является адвокатом и нынешним ухажером Вероники Охеда, бывшей женой Марадоны. Именно в адрес Бодри, как утверждали СМИ в первые дни после смерти легендарного футболиста, Диего Армандо успел отправить последнее сообщение, в котором попросил Марио позаботиться о Веронике и о его семилетнем сыне Диего Марадоне-младшем: «Веронике с тобой хорошо, защити ее и моего ангела Диего, которому нет равных».

«Планируется создать мавзолей где-нибудь, чтобы поклонники могли его посетить. Это то, что Марадона также обсуждал со своими братьями. Предложение, которое у нас есть, серьезное, конкретное и покрывает расходы, но в конечном итоге это будет ответственность футбольной федерации», — заявил Бодри.

Пока что данная идея далека не то что от реализации, но и от конкретного ее обсуждения. Однако уже сейчас мир знает несколько случаев с увековечиванием памяти легендарного футболиста. Например, в Неаполе, где Марадона провел ярчайший отрезок своей карьере, выступая за «Наполи» и сделав этот клуб чемпионом, переименовали местный футбольный стадион, назвав его в честь аргентинца. А на родине великого игрока к переименованию готовится стадион «Унико де Ла-Плата», на которой проводят домашние матчи «Эстудиантес» и «Химнасия и Эсгрима». Именно «Химнасия» стала в итоге последним местом работы Марадоны. Также дань уважения Диего Армандо планируют власти Буэнос-Айреса, которые рассматривают вариант создать туристический, спортивно-культурный район в Агрономии, где базируется «Аргентинос Хуниорс» — первый клуб Марадоны. Например, в его честь теперь может быть названа улица, которая ведет к стадиону,

Незадолго до смерти Марадона перенес операцию после того, как ему диагностировали субдуральную гематому с сопутствующей анемией и обезвоживанием. Спустя несколько дней нахождения в больнице под наблюдением врачей аргентинец все-таки выписался и отправился домой проходить курс реабилитации. Именно дома Диего Армандо и стало хуже, а утром 25 ноября его сердце перестало биться. Позднее стало известно, что причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Врачи при вскрытии обнаружили в сердце дилатационную кардиомиопатию — патологию, которая приводит к увеличению камер органа. У Марадоны оно было увеличено почти в два раза.

Уже при выяснении обстоятельств трагедии прокурор Сан-Исидро обвинил в произошедшем врачей, которые не обеспечили легендарного аргентинца необходимым лечением, медикаментами и вниманием.

«Никто не позаботился о пациенте. Врачи не оказали ему должной помощи. За пациентом не наблюдали, не следили за состоянием его здоровья. Ему не давали необходимых лекарств, положенных людям, у которых больное сердце», — заявил прокурор, также обвинив лично доктора Леопольда Луке, который отвечал за состояние Диего Армандо при госпитализации.

Сам же Луке в ответ на данные обвинения в своей причастности к смерти Марадоны опроверг, заявив, что со стороны врачей ошибок допущено не было, а случай с легендарным аргентинцем оказался лишь печальным стечением обстоятельств.