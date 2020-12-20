«Приму бой»: Канело готов к трилогии с Головкиным

Тяжелый год

Канело появился в ринге лишь в первый раз в 2020-м. В ноябре прошлого года нокаутировал россиянина Сергея Ковалева, а до этого одолел в объединительном поединке Даниэла Джейкобса и забрал титул в бою у Рокки Филдинга. С момента реванша с Геннадием Головкиным тем временем кануло уже два года — за это время в карьере мексиканца многое поменялось.

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После той самой победы Альварес получил самый большой в истории спорта индивидуальный контракт от стриминг-сервиса DAZN, который, ко всему прочему, сделал его наиболее высокооплачиваемым атлетом мира. За пять лет компания должна была выплатить Саулю общее вознаграждение в размере $365 млн, а Канело в свою очередь обязывался провести 11 боев. Скандал и выход Альвареса из соглашения произошел на фоне тяжелых последствий пандемии: в DAZN больше не готовы были платить боксеру, хоть и лучшему в мире, более чем $30 млн за каждый поединок. Положение своего основного спонсора Канело не разделил, и тогда ему просто перестали устраивать бои.

Затем Альварес пошел отстаивать свои деньги в суд. Подал крупный иск за нанесение материальных потерь на DAZN, но в итоге стороны решили все мирно, и Канело просто освободили от контракта, выплатив определенную денежную компенсацию.

Но и на этом не все. Параллельно у мексиканца развивался конфликт с промоутерской компанией Golden Boy Promotions, которую возглавляет Оскар Де Ла Хойя. Напряженными отношения Канело и агента были уже довольно давно. Главным образом, Альварес обвинял Де Ла Хойю в многочисленных нарушениях контракта. Наконец, в ноябре Канело получил то, что хотел: стал свободным агентом и отныне не делится ни с кем деньгами. Впрочем, на спортивную составляющую его жизни это, судя по всему, никак не повлияло.

Бой против Смита

Каллум Смит выходил на ринг против Канело в статусе лучшего боксера второго среднего веса, обладателя титулов супер-чемпиона мира по версии WBA и чемпиона по версии WBC Diamond. На профессиональном уровне у британца не было ни одного поражения. Как и предполагалось, встреча с Альваресом это изменит.

С первых раундов Канело занял центр ринга, доминировал и заставлял Смита вязнуть у канатов. Британец значительно выше и габаритнее Альвареса, но доставать своими длинными руками шустрого мексиканца у него не получалось. Примерно на середине дистанции Сауль окончательно забрал себе тотальное преимущество, что под конец превратилось просто в избиение. Статистика поражает: по количеству дошедших до цели ударов Альварес превзошел соперника более чем вдвое (209 против 97), а процент попаданий Смита составил всего 18%.

Судьи единогласно определили победителя в пользу Канело — 119-109, 119-109, 117-111.

«Мы проделали отличную работу, готовясь к этому бою, хотя у меня был длительный простой. Я счастлив вернуться и победить парня, который больше меня. Доказал, что я являюсь лучшим боксером в мире. Мне нравится выступать в суперсреднем весе. Добыть два титула в суперсреднем весе – одно из лучших достижений в моей карьере. Я хочу объединить пояса, я хочу новых вызовов. Это моя цель», – произнес Альварес после боя.

«Канело был хорош, честная игра. Но у меня была проблема с левой рукой, и он все время попадал по ней. И все же никаких оправданий. Кажется, пора признаться, что я перерос этот дивизион», — ответил Смит.

A CLINICAL PERFORMANCE FROM CANELO. pic.twitter.com/6ySsgDEK3w — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

Что дальше

Вокруг Альвареса не утихают разговоры по поводу трилогии с Головкиным. Предыдущие два их боя получились чрезвычайно прибыльными, и логично, что в DAZN, до недавнего времени имевший контракты с боксерами, был настроен на третий поединок. Но теперь организовать это будет не так просто, поскольку Канело уже не имеет соглашения с компанией. По большому счету, наибольшей потерей для DAZN при разрыве контракта с Саулем называлось именно то, что вариант с трилогией отпадает.

Тем не менее сейчас понятно одно: сделать это невероятно сложно, учитывая аппетиты Альвареса, но возможно.

У Канело давно нет спортивного интереса боксировать с Головкиным, о чем он неоднократно говорил. Он уверен, что победил его после ничейного первого боя и закрыл все вопросы о лучшем в мире. К тому же, у мексиканца есть амбиции доминировать в другой весовой категории. Но по-настоящему серьезного соперника для Канело сейчас найти трудно, и это будет играть свою роль в новых переговорах по Головкину. Вряд ли Сауль не берет во внимание и потенциальный доход, который может получить.

«Я хочу драться с лучшими. Если представится возможность принять бой с Головкиным, я приму его. Я показал, что готов драться с лучшими», — заключил Альварес по окончании поединка со Смитом.

У Головкина, к слову, тоже недавно прошел бой. Днем ранее он защищал свой пояс чемпиона мира по версии IBF в поединке против поляка Камила Шереметы. Встреча получилась настолько неконкурентоспособной (казахстанец просто семь раундов издевался над Шереметой, четырежды отправив того в нокдаун), что подбор оппонента для GGG подвергли жесточайшей критике. Так или иначе, после турнира Головкин подтвердил, что снова готов попробовать силы в бою с Канело. Поскольку Сауль выдал лучшее выступление в карьере со Смитом, то Головкину придется тяжко.

Опять-таки, согласно слухам, трилогия произойдет только в том случае, если дату боя назначат до мая 2021 года.