Месси повторил рекорд Пеле, но не смог одолеть «Валенсию» Черышева

«Барселона» на своем поле потеряла очки в матче с «Валенсией» — командой, которая из-за системного кризиса в клубе, вызванного шестью годами ужасного управления в исполнении владельца Питера Лима, и постоянной чехарды тренеров никак не может вернуться на свой лучший уровень и чаще болтается где-то внизу турнирной таблицы. Например, в данный момент «летучие мыши» идут на 12-м месте в Ла Лиге, набрав после 14 туров всего 15 очков.

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Казалось, что с такой командой каталонцы точно справятся, тем более что в прошлом туре они обыграли крепкий «Реал Сосьедад» (2:1), идущий на второй строчке в чемпионате.

Однако команда россиянина Дениса Черышева неожиданно дала гранду такой отпор, что подопечные Рональда Кумана не сразу пришли в себя.

В первом тайме «Валенсия» выглядела даже лучше хозяев поля, накрепко закрывшись в обороне, но при этом регулярно выбираясь в весьма острые контратаки. «Барселона» не справлялась с быстроногими валенсийцами, а Марк-Андре тер Штеген был вынужден творить настоящие чудеса в рамке.

На 29-й минуте Муктар Дьякаби логично вывел «Валенсию» вперед: после аккуратного навеса с углового в исполнении Карлоса Солера 24-летний француз, оставленный каталонскими защитниками совершенно без присмотра, в красивом прыжке пробил головой и попал точно в нижний правый угол — тер Штеген не дотянулся.

«Валенсия» и дальше продолжала нагнетать обстановку, заставляя немецкого голкипера летать по углам ворот, пока на 45-й минуте Антуан Гризманн не ворвался в штрафную «летучих мышей» и не повалился на газон после того, как защитник Хосе Гайя положил руку ему на спину и, возможно, слегка задел ногу.

За это судья назначил в ворота гостей пенальти и сначала дал Гайя прямую красную карточку, но после видеоповтора все же решил ограничиться желтой. При этом 11-метровый остался в силе, и исполнять его пошел Лионель Месси.

Аргентинец внезапно не сумел реализовать пенальти — пробил на удобной для голкипера высоте и ближе к центру ворот, что позволило Хауме Доменеку сделать сейв.

Но на подборе первыми оказались каталонцы и навесом отправили мяч обратно в штрафную, где удачно задержавшийся Месси пробил головой в пустой угол ворот — 1:1. Наверное, именно таким необычным способом капитан «Барселоны» и должен был забить исторический мяч, который позволил ему повторить рекорд Пеле по голам за один клуб.

Теперь на счету Месси 643 гола за «Барселону» — столько же легендарный бразилец забил за «Сантос».

Этот рекорд оставался неприкосновенным 46 лет. Чтобы набрать 643 мяча за «Сантос», Пеле понадобилось 17 лет — он забивал регулярно с 1957 года по 1974-й.

Месси справился примерно за тот же срок, потратив на это достижение 16 лет. Свой первый гол за «Барселону» на взрослом уровне аргентинец забил в сезоне-2004/05, а, начиная с кампании-2008/09, его бомбардирские показатели начали стремительно расти.

В 2014-м нападающий побил рекорд легендарного баскского футболиста Тельмо Сарры по числу голов в Ла Лиге за один клуб (253), который не удавалось повторить никому в течение 59 лет. Неудивительно, что Месси теперь является обладателем наибольшего количества трофеев Пичичи (лучшего бомбардира сезона в Ла Лиге) — у него их семь.

Также аргентинцу принадлежит мировой рекорд по количеству голов за один сезон (73), а также по количеству мячей за один календарный год (91) — именно он побил рекорд Герда Мюллера.

Совсем скоро Месси окончательно перепишет на свое имя и достижение Пеле по голам за один клуб — впереди у «Барселоны» матчи с «Вальядолидом» (23 декабря) и «Эйбаром» (29 декабря), которые вряд ли сохранят свои ворота в неприкосновенности.

Возвращаясь к игре против «Валенсии»: во втором тайме каталонцы взяли себя в руки и перехватили инициативу, как и полагается фаворитам матча.

Уже семь минут спустя после возобновления игры защитник Рональд Араухо вывел сине-гранатовых вперед великолепным ударом боковыми ножницами. Никто не ожидал от 21-летнего уругвайца такой прыти, и защитники «Валенсии» даже не пытались опекать его в штрафной, однако игрок наказал их за невнимательность и здорово поймал мяч на ногу после случайного отскока, выведя «Барселону» вперед — 2:1.

Однако «летучие мыши» сумели не опустить руки и продолжили выходить в контратаки, однако из которых привела к прострелу Хосе Гайя в центр вратарской (причем он выполнил этот пас не глядя, надеясь на подключение партнеров) и голу Макси Гомеса, который прочувствовал ситуацию и открылся на острие атаки — 2:2.

С таким счетом и закончился матч — «Барселона» потеряла два очка, а «Валенсия», которая располагается во второй половине таблицы, одно приобрела. Россиянин Денис Черышев, к сожалению, результативными действиями не отличился, но провел на поле все 90 минут и в целом выглядел неплохо.