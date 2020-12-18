Новый антирекорд: россиянки разгромлены в гонке преследования

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!
Антирекорд продолжает расти — это уже 37-я гонка россиян без медалей.
А вот у россиянок все очень плохо. Лучшей из наших стала Татьяна Акимова — 29-е место, два промаха, 2:40,4 минуты отставания от лидера. Затем идут Евгения Павлова — 33-е место, пять промахов, +2:48,1 минуты; Светлана Миронова — 43-е место, четыре промаха, +3:28,8 минуты; Анастасия Гореева — 44-е место, пять промахов, +3:29,6 минуты; Ульяна Кайшева — 50-е место, пять промахов, +4:09,2 минуты.
Ух, какая борьба на финишной прямой! Тандревольд вроде бы вырвалась вперед за последний километр, однако на самом финише Эльвира Эберг ускорилась так, что обошла норвежку на последних метрах! И шведка увела бронзу из-под носа у Тандревольд, обогнав ее на 0,6 секунды, — поздравляем!
Шведка Ханна Эберг пришла к финишу второй, отстав от Экхофф на 22,5 секунды. Поздравляем с серебром!
Норвежка Тириль Экхофф спокойно финишировала первой — поздравляем с победой!
Катастрофа на трассе! Вирер споткнулась на ровном месте и свалилась в снег, пропустив вперед Эльвиру Эберг и Тандревольд. Теперь итальянка останется совсем без медалей.
Эх, Вирер! Спокойно могла претендовать на серебро, но промазала последним выстрелом. Из-за штрафного круга итальянка ушла на трассу только третьей, уступая лидеру 47,7 секунды. Всего в 0,5 секунды от нее — шведка Эльвира Эберг, а в одной секунде — Тандревольд. Расслабляться нельзя!
Ханна Эберг отлично справилась с финальной стрельбой и уходит на трассу второй, проигрывая Экхофф 33 секунды.
Последняя стрельба стоя. Экхофф разбирается по-королевски — снова ни одного промаха и уверенное лидерство на трассе. Поздравляем норвежку с золотом, которое она уже фактически положила себе в карман!
Акимова не допустила осечек на третьей стрельбе, но это уже не особо спасает ситуацию: Татьяна идет 38-й. Гореева промахнулась один раз (39-е место), Миронова допустила сразу три осечки (50-е место), Кайшева закрыла все мишени, но четыре промаха до этого не оставили надежд на приличную позицию, — сейчас Ульяна 52-я.
Очень жаль! Павлова допустила сразу два промаха и опустилась на 25-е место. Отставание от Экхофф выросло до 2:04,2 минуты.
Третьей на трассу ушла Тандревольд (+19,7 секунды от лидера) — она также провела третью стрельбу идеально. Пока эта норвежка промахнулась лишь один раз — на втором огневом рубеже.
На второе место вырвалась итальянка Доротея Вирер! Она стартовала в гонке с десятой позиции, провела уже три стрельбы подряд без единой осечки, и это позволило ей теперь сэкономить немало сил без штрафных кругов и стать главной преследовательницей норвежки. Между ними — 15,4 секунды.
Третья стрельба — стоя. Экхофф идеальна — пришла быстрее всех и закрыла все мишени.
А вот как идут дела у других россиянок: Гореева на второй стрельбе не ошиблась и теперь идет на 39-м месте, Миронова тоже отстрелялась чисто (40-е место), Акимова один раз промахнулась (45-е место), Кайшева не закрыла две мишени (56-е место).
Павлова после второй стрельбы убежала на трассу 18-й (+1:08,8 минуты). Что ж, ситуация не сильно ухудшилась по сравнению с началом гонки. Но и не улучшилась.
Лидером после второй стрельбы осталась Экхофф, а вот на второе место благодаря безупречной точности на втором огневом рубеже поднялась шведка Ханна Эберг (+14,5 секунды). Третья — ее соотечественница Линн Перссон (+18 секунд).
Эх, Павлова допустила один промах! Как обидно — будет один штрафной круг. Теперь Евгения, кажется, лишилась даже теоретических шансов за что-то побороться. Хотя впереди еще половина гонки, не будем сдаваться сразу.
Тандревольд промахнулась последним выстрелом! Упустила стать возможность новым лидером гонки.
Вторая стрельба лежа. Экхофф допустила один промах и ушла на круг!
На отметке 3,6 км Экхофф по-прежнему лидирует, Тандревольд чуть отстала — между ними 14,7 секунды. Третьей идет немка Франциска Пройсс — +31,2 секунды. Ройселанд — четвертая (+45,6).
Остальные россиянки, к сожалению, промахнулись и зашли на штрафные круги. Акимова — один круг (41-е место, +2:01,4 минуты отставания), Гореева — два круга (46-е место, +2:13,5 минуты), Миронова — один круг (47-е место, +2:14,1), Кайшева — два круга (57-е место, +2:42,2).
Павлова на дебютной стрельбе идеальна — попала по всем мишеням с первого раза! Россиянка поднялась с 17-го на 13-е место и проигрывает лидеру теперь 1 минуту.
Первая стрельба лежа. Экхофф быстро закрыла все мишени, так ж здорово справилась Тандревольд, а вот третья норвежка Ройселанд промахнулась один раз и вынуждена была пройти штрафной круг. Теперь она отстает от лидеров на 30 секунд.
Павлова преодолела 1,6 км на одном уровне скорости с Экхофф — по-прежнему уступает 1:05 минуты, отставание не увеличилось.
На отметке 1,2 км Экхофф не подпускает к себе Тандревольд — между ними девять секунд. А вот Ройселанд неожиданно отпустила лидера очень прилично — на 31,3 секунды.
Все участницы стартовали — и среди них пять россиянок. Желаем удачи!
Гонка началась! Тириль Экхофф ушла на трассу. Всего восемь секунд спустя в гонку вступила другая норвежка Ингрид Тандревольд, и почти сразу за ней — Марте Ройселанд. В общем Норвегия у нас начинает сразу в топ-3.
Антирекордная серия сборной России уже доросла до 36 гонок без медалей. Конечно, хотелось бы, чтобы она прервалась в этом пасьюте, хотя надежды на это мало, будем честны. Будем ждать чуда.
Напомним правила пасьюта: женщины бегут 10 км с четырьмя огневыми рубежами: первый и второй из положения лежа, третий и четвертый — стоя. За каждый промах — штрафной круг 150 м.
Раньше всех в гонке стартует норвежка Тириль Экхофф, которая выиграла вчерашний спринт.
Россиянки вступят на трассу в следующем порядке: Евгения Павлова начнет 18-й (отставание от Экхофф — 1:05 минуты), Анастасия Гореева — 24-й (1:25 минуты), Татьяна Акимова — 33-й (1:32 минуты), Светлана Миронова — 39-й (1:41 минуты), а Ульяна Кайшева — 48-й (1:48 минуты).
Талантливая дебютантка сборной Ирина Казакевич, к сожалению, заняла в спринте лишь 61-е место и не смогла квалифицироваться на эту гонку, где участвуют топ-60 биатлонисток предыдущего старта.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляция женской гонки преследования на 10 км, которая проходит в рамках 4-го этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).