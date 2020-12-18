Арест и бан за драку: как наказали фанатов «Зенита» и «Спартака»

Центральный матч не только 19-го тура Российской премьер-лиги, но и, возможно, всей первой части сезона «Зенит» — «Спартак» (3:1) состоялся еще 16 декабря, однако разговоры вокруг этого противостояния ведутся до сих пор. Причем речь идет не только о спортивной составляющей встречи и о будущем Доменико Тедеско, который сразу после игры публично отказался продлевать контракт с красно-белыми по окончании сезона, но и об околофутболе. Без столкновений фанатов обеих команд не обошлось.

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Уже в самом начале матча на главной центральной трибуне «Газпром Арены» произошла стычка между болельщиками «Зенита» и «Спартака». До драки дело дойти не успело в результате вмешательства стюардов и органов правопорядка, которые впоследствии увели несколько десятков фанатов красно-белых сначала в подтрибунное помещение, а затем и на гостевой сектор.

«В начале встречи «Зенит» — «Спартак» произошел инцидент между болельщиками двух команд. Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговоренных зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность», — прокомментировали данный эпизод в Российской премьер-лиге.

Официально матч проходил без зрителей. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге организаторы допустили на стадион только владельцев сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны, журналистов и лиц, у которых был доступ в изолированные ложи.

Фанатский сектор активных болельщиков «Зенита», который также известен как «Вираж», был закрыт, гостевая трибуна — тоже. Однако болельщики и сине-бело-голубых, и красно-белых, на стадион все-таки попали.

В «Зените» появление фанатов команды гостей объяснили тем, что те якобы приобрели билеты «через черный рынок», однако один из тех болельщиков «Спартака», который попал на «Газпром Арену», в ответ на это заявил, что приобрел билет легально — через клиентский офис петербургского клуба.

«Если клиентский офис ФК «Зенит» — это черный рынок, то да, на черном рынке. Сначала продаете билеты всем, даже не спрашивая о клубных предпочтениях, а потом «а это они все через барыг, мы здесь ни при чем». Билет был приобретен в офисе «Зенита», привязки к абонементам не было вообще. Принимающая сторона сама реализовала небольшую квоту билетов в сектор А109, где и произошло нападение со стороны болельщиков хозяев, отдельно на этот матч, не сумев при этом обеспечить безопасность зрителей», — написал автор Telegram-канала «Выездные заметки», опубликовав также фотографию билета.

Скандал на одной лишь стычке фанатов на трибуне не закончился. Уже после стало известно о массовых задержаниях болельщиков сотрудниками правоохранительных органов с возбуждением дел о хулиганстве. Некоторую часть людей впоследствии отпустили, остальные девять задержанных находились под стражей в отделениях полиции более суток. Только к вечеру 18 декабря они выслушали свой приговор в зале Петроградского районного суда Санкт-Петербурга. Дело рассматривалось по ч.3 ст.20.31 КоАП РФ об административных правонарушениях, добиться оправдания с прекращением дела в связи с отсутствием состава удалось только пятерым болельщикам.

Четверых же в итоге приговорили к аресту и запретили им посещать спортивные соревнования. Среди осужденных оказался один фанат «Спартака» и трое поклонников «Зенита».

Болельщику красно-белых дали арест на двое суток и однолетний бан на посещение стадионов. Двух фанатов «Зенита» арестовали на семь суток с запретом на посещение спортивных мероприятий на один год, еще одного поклонника сине-бело-голубых суд приговорил к десяти суткам ареста и двум годам бана.

Отметим, что незадолго до начала матча в отделение полиции увезли трех болельщиков «Спартака», которые развернули на Дворцовой площади Петербурга баннер с надписью «Фанат не преступник».

Послание было адресовано в том числе и в поддержку одного из заводящих фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, более известного как «Амиго». Год назад, в декабре 2019-го, он был задержан после матча «Зенит» — «Спартак» и осужден за оскорбления в адрес форварда сине-бело-голубых и капитана сборной России Артема Дзюбы: Валерий Бевз тогда получил штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком в 1,5 года. Фанатов же, которые развернули баннер в центре Санкт-Петербурга, сначала обвинили в совершении административного правонарушения по п.1-2 ст.5 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании в Санкт-Петербурге» за нарушение минимальной дистанции между лицами, совершающими одиночное пикетирование, которая составляет 50 метров. Как сообщал журналист Sport24 Антон Дорофеев, ссылаясь на текст протокола о задержании, болельщики тем самым организовали акцию «с целью публичного выражения своего мнения и формирования мнения окружающих по поводу актуальных проблем социально-культурного характера, а именно «В поддержку футбольных фанатов», не согласовав это с властями города.

В итоге троих болельщиков отпустили также 18 декабря. Двое были признаны виновными по ст. 20.2 ч 2 КоАП РФ и арестованы на сутки, при этом им зачли срок, который они провели в отделении полиции. Судьба третьего же задержанного была некоторое время неизвестной: его в суд не повезли, так как двое его напарников дали показания, что тот баннер не держал.

«В Питере пропал один из фанатов «Спартака», задержанных за демонстрацию баннера «Фанат не преступник». После того, как двоих ребят отправили на суд, сотрудники полиции дали ему подписать бумагу об освобождении (причем с пустыми строчками в месте, где должно было быть указано время) и увели в неизвестном направлении», — сообщал Telegram-канал «Мутко против».

Позднее стало известно, что в итоге его оштрафовали на 1000 рублей за использование ненормативной лексики в общественных местах.