Полиция завела дело после драки фанатов «Зенита» и «Спартака»

Тяжелая ситуация с коронавирусом в Северной столице не могла не сказаться на громком противостоянии «Зенита» и «Спартака». Матч проводился при пустых трибунах – такие меры, безусловно, лишали схватку былой атмосферы, но в то же время выглядели логично.

Реклама

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на «Газпром-Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на матче со «Спартаком» смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны», — так звучало официальное заявление петербургского клуба.

Однако фанаты, вопреки запрету, все-таки проникли на стадион. Ситуация попросту вышла из-под контроля: поклонники «Спартака» оказались не просто на арене, но и на одной трибуне с болельщиками хозяев. Ожидаемого столкновения избежать не удалось – побоище сумел прервать лишь вовремя подоспевший на помощь стюардам ОМОН, который пересадил красно-белых на верхний ярус.

В РПЛ уже отреагировали на случившееся накануне, призвав организаторов матча к ответу:

«В начале встречи «Зенит» — «Спартак» произошел инцидент между болельщиками двух команд. Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговоренных зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность».

А вот как в «Зените» объяснили ситуацию с присутствием фанатов на «Газпром-Арене».

«В рамках разрешенной квоты в изолированные ложи и бизнес-клубы были допущены болельщики «Зенита» и корпоративные клиенты, ранее приобретшие сезонные абонементы в эти зоны. К сожалению, небольшое количество абонементов попало на черный рынок, и часть из них была куплена в виде разового доступа представителями болельщиков «Спартака». Около 60 человек», — цитирует «Чемпионат» представителя пресс-службы действующих чемпионов страны.

Возвращаясь к стычке между болельщиками, заметим, что после матча в полицию было доставлено 19 человек. Помимо этого было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом ТАСС рассказали в главке Министерства внутренних дел (МВД) по городу и Ленинградской области.

«По факту конфликта между болельщиками двух команд отделом дознания УМВД России по Петроградскому району города Санкт-Петербурга 17 декабря 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Проводятся все необходимые процессуальные действия и устанавливаются лица, которые полиция намерена привлечь в качестве подозреваемых».

Отмечается, что в министерстве также было решено занять принципиальную позицию по данному инциденту.

«С одной стороны в стычке было задействовано около 35 фанатов «Спартака» и около 50 болельщиков «Зенита». Незамедлительно с целью недопущения массовых беспорядков на территорию стадиона были введены сотрудники полиции и Росгвардии, оказавших помощь стюардам в пресечении противоправных действий. Принятыми мерами конфликт был локализован — массовых беспорядков не допущено.

Для недопущения дальнейших столкновений футбольных фанатов во время передвижения по стадиону на гостевые сектора организовано сопровождение силами правоохранительных органов. После матча около 60 фанатов были вывезены со стадиона в сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии», — заявил представитель ведомства.

Что касается других задержанных, то полиция разыскала и взяла под стражу троих болельщиков «Спартака», которые 15 декабря развернули на Дворцовой площади баннер «Фанат не преступник». Еще двое человек, участвовавших в акции, по-прежнему находятся в розыске.

Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности по статье 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).