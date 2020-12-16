«Не продлю контракт»: Тедеско покинет «Спартак»

Московский «Спартак» в центральном матче 19-го тура Российской премьер-лиги в битве за лидерство был разбит в Санкт-Петербурге чемпионом двух последних сезонов «Зенитом» со счетом 1:3.

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По игре все могло быть и куда хуже — красно-белые сами нанесли всего пять ударов по воротам Андрея Лунева, и только два дошли до створа, но не стали опасными.

«Зенит» пробил 27 раз, по-настоящему доминировал, а единственный гол москвичей в свои ворота нелепо забил Деян Ловрен, скидывавший своему голкиперу мяч грудью.

И хотя сама игра, от которой ждали бескомпромиссного сражения, не оправдала ожиданий, после матча все равно громыхнула информационная бомба.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать истекающий по окончании сезона контракт с клубом и покинет его.

«Сегодня последняя игра года, желаю всем счастливого Рождества и Нового года. Последние несколько недель писали о моем контракте, — начал свою речь немецкий специалист.

— Вчера я проинформировал владельца клуба, что не буду продлевать контракт. Это самое трудное решение в моей карьере. Я невероятно горд быть тренером «Спартака», здесь все было потрясающе, потрясающая атмосфера, но ситуация с коронавирусом вносит изменения.

Когда я подписывал контракт, семья могла летать ко мне, я к ним. Я верю в игроков и всех, кто связан с клубом. Я уже сообщил об этом решении команде. Владелец клуба сказал, что хочет продлить контракт, я чувствовал любовь и поддержку от всех. Я очень честный человек, хочу дать время клубу, это никак не связано с деньгами.

Сейчас будет трансферное окно, но мне не хочется играть в эти игры, потому что знаю, что не буду руководить командой в следующем сезоне. Спасибо».

Тедеско пришел в «Спартак» 14 октября 2019 года, заменив отправленного неделей ранее в отставку Олега Кононова, и с тех пор работал с красно-белыми, подписав соглашение сроком до июня 2021 года.

Слухи о возможной отставке тренера ходили после увольнения генерального директора Томаса Цорна из-за неудовлетворительных результатов прошлого сезона при больших затраченных на приобретения суммах, однако Тедеско остался и после прихода на должность приглашавшего его в «Спартак» Цорна Шамиля Газизова.

Инсайдеры сообщали, что на самом деле немецкий наставник был недоволен отставкой менеджера и собирался тогда и сам покинуть Москву, но тогда его отговорили.

В нынешнем сезоне красно-белые выступают очень неплохо и до матча с «Зенитом» претендовали на то, чтобы закончить календарный год на первом месте в турнирной таблице, но даже после поражения идут вторыми и не закончат ниже третьей строчки (обойти спартаковцев может ЦСКА, которому 17 декабря предстоит встреча с «Ростовом»).

Тедеско обмолвился о коронавирусе, который не дает полноценно видеться с семьей, но внимания заслуживают и слова специалиста о нежелании участвовать в зимней трансферной кампании.

Кажется, что Доменико Тедеско готовит общественность, а то и подводит руководство клуба к решению об увольнении уже сейчас.

Какой смысл продолжать сотрудничество с тренером, который настолько не заинтересован в работе в клубе, что и об уходе заранее объявил, и даже трансферами заниматься не хочет?

Провальные матчи команды против «Сочи» (0:1) и «Зенита» на финише осенне-зимнего отрезка еще четче обнажили кадровые трудности «Спартака». Сейчас селекционной службе самое время в поте лица в тесном контакте с тренером подбирать игроков, которых тот будет встраивать в игру...

«В начале сезона я встречался с журналистами, они говорили, что у клуба цель стать чемпионами. Мы выигрывали, до сих пор выигрываем, за исключением последних двух матчей, — также рассказал Тедеско.

— Это всего 6 очков, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы было 0. Мы будем бороться до конца. Игрокам необходим перерыв, особенно Ларссону и Понсе. Летнего перерыва у нас не было, мы без отпуска восемь месяцев.

Но этот год был необычным из-за пандемии, мы играли два раза в неделю, команда к такому не привыкла. «Зенит» может проводить ротацию — когда-то может играть Дзюба, когда-то Азмун. На замену выходили Дриусси и Ерохин, которые могут делать разницу.

У нас очень молодая команда, я могу очень долго об этом говорить. Не стоит говорить о календаре в контексте еврокубков, просто какие-то команды готовы к этому графику. «Спартак» к нему не готов».

И все же кажется, что дальше Тедеско о «Спартаке» говорить не будет, потому что пути клуба и тренера, у которого к тому же всегда было немало интересных предложений из-за рубежа, разойдутся.