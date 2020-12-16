Карякин догнал Непомнящего: суперфинал ЧР вышел на финиш

Ян Непомнящий недолго оставался единоличным лидером — буквально за два дня Сергей Карякин сумел восстановить статус-кво.

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В девятом туре Ян играл черными с Даниилом Дубовым — чемпионом мира по рапиду 2018 года, шахматистом очень амбициозным, напористым, со своим ярко выраженным творческим почерком. Очень плодотворным оказалось его сотрудничество с Александром Рязанцевым, который не только очень сильный практик (чемпион России 2016 года), но и опытный тренер и авторитетный теоретик.

Тандем «Дубов+Рязанцев» заготовил мощную дебютную бомбу в одном из разветвлений защиты Грюнфельда, которую регулярно применяет Непомнящий. Ян принял вызов — избрал самое принципиальное продолжение и пожертвовал качеством за пешку, получив взамен несколько связанных проходных и потенциально могучих слонов. Однако слоны не успели «развернуться» и проявить себя: Даниил при помощи жертвы пешки, а потом и фигуры начал стремительную атаку на неприятельского короля. Чтобы избежать немедленного мата, черным пришлось отдать ферзя за ладью и слона, однако их фигуры оказались расположены крайне неудачно и не смогли оказать сопротивление белым. На 40-м ходу Дубов отпраздновал победу.

Сергей Карякин в этот день играл черными с Владимиром Федосеевым, и ему вновь пришлось защищаться в той же линии защиты Нимцовича (с 4.f3). На сей раз Сергей отказался от новомодного обоюдоострого продолжения в пользу несколько более старомодного, где черные получают немного пассивную, но очень крепкую позицию. Федосеев после дебюта оказал небольшое давление, но ничего существенного извлечь не сумел: аккуратной игрой черные добились полного равенства.

Заработав эти важные пол-очка, Карякин догнал Непомнящего.

В предпоследнем десятом туре оба лидера играли белыми: Ян против Андрея Есипенко, Сергей – против Владислава Артемьева, и оба отпраздновали победы. Непомнящий вновь продемонстрировал мощную домашнюю заготовку, как сейчас модно говорить — «проверку». В русской партии белые принесли довольно неожиданную позиционную жертву фигуры за две пешки. Если черные находят в ответ все правильные (с точки зрения «верховного судьи» — компьютера) ходы, то партия заканчивается вничью; но если хоть немного отойдут в сторону, то будут мучиться.

Андрей, потратив массу времени на обдумывание, до 24-го хода защищался наилучшим образом, но потом все-таки ошибся. Он сделал по-человечески логичный ход – отправил своего короля ближе к центру, а надо было отступать на последний ряд; там получалась форсированная ничья. Ян отлично использовал эту неточность (наверное, домашний анализ для него еще продолжался) и вскоре отыграл фигуру, получив две лишние пешки в ладейном окончании. Скорее всего, черные могли еще спастись, ведь их король и ладья были очень активны, но Есипенко попал в цейтнот и к тому же наверняка очень устал от тех непростых задач, которые ему пришлось решать. В итоге в ладейном окончании его игра была далека от идеала, и на 51-м ходу черные признали свое поражение.

Более драматично развивалась партия Сергея Карякина против Владислава Артемьева, который считается одним из самых перспективных среди наших молодых шахматистов. Владислав частенько уклоняется от наиболее принципиальных дебютных линий, стремясь как можно раньше начать самостоятельную игру. Главный минус такого подхода при игре черными: нередко начинать самостоятельную борьбу приходится в худшей позиции.

Вот что рассказал Сергей Карякин: «Партия получилась очень сложной, несмотря на то, что все складывалось для меня очень удачно с самого дебюта, где я был лучше готов. Я знал, что это позиция более перспективная для белых, хотя они отдают слона за коня. Мне кажется, что потом я нашел хороший маневр 17. Bd2, а затем провел подрыв 18. a3 и получил стратегический перевес. Далее у меня был выбор: либо атаковать короля черных (e5, Re4, Rh4), либо играть d5 с большим позиционным преимуществом. Я избрал первый вариант, но ужасно просчитался ходом 24. exf6, зевнув, что после 24...Bxf6 у меня нет 25. Bxh6 из-за 25...Bxh4 26. Bxf8 Bf6! Как мне кажется, я утратил львиную долю своего преимущества, но, с другой стороны, я рад, что собрался и продолжил борьбу. Влад был в цейтноте, ему нужно было сделать еще много ходов, а позиция все-таки по-игроцки была у него довольно неприятной из-за открытого положения короля, и действовать из общих соображений ему было сложно. Мне удалось сохранить напряжение, затем я нашел хороший маневр h4-h5. Понятно, что где-то черные могли играть сильнее, но я поддерживал давление и ставил проблемы».

Теперь судьба золотой медали решится в заключительном туре, где обоим лидерам предстоит играть белыми. Если они наберут равное количество очков в «основное время», то их ожидает тай-брейк в быстрые шахматы. Ровно 10 лет назад и тоже в Центральном доме шахматиста Карякин и Непомнящий уже играли тай-брейк за звание чемпиона России; тогда удача улыбнулась Яну… Впрочем, не будем опережать события.

Теоретически в борьбу за «золото» может вмешаться еще и Владимир Федосеев, который в 10-м туре нанес поражение Даниилу Дубову и вышел на чистое третье место.

Положение после 10-го тура:

1-2. Сергей Карякин, Ян Непомнящий – по 7 очков, 3. Владимир Федосеев – 6, 4-5. Максим Чигаев, Даниил Дубов – по 5,5, 6-8. Владислав Артемьев, Петр Свидлер, Никита Витюгов – по 5, 9. Андрей Есипенко – 4,5, 10. Максим Матлаков - 4, 11. Алексей Гоганов – 3,5, 12. Михаил Антипов – 2.

Пары заключительного, 11-го тура:

Дубов – Карякин, Чигаев – Непомнящий, Есипенко – Федосеев, Матлаков – Гоганов, Свидлер – Витюгов.

У женщин гонку по-прежнему возглавляет 19-летняя москвичка Полина Шувалова, но видно, что бремя лидерства сильно давит на ее плечи. После поражения в 8-м туре от Алисы Галлямовой она на следующий день с огромным трудом, буквально чудом сделала ничью с одним из аутсайдеров – Юлией Григорьевой. А в предпоследнем туре ей предстояло играть белыми с главной конкуренткой – Александрой Горякиной. Полина предпочла не рисковать и, воспользовавшись тем, что соперница избрала берлинский вариант испанской партии, нашла кратчайший путь к ничьей с массовым истреблением фигур. Все это хорошо известно в теории, но черные не могут уклониться от этой линии, если не хотят получить заведомо худшую позицию.

У женщин судьба «золото» также решится в последний день, и здесь тай-брейк вполне возможен.

Положение после 10-го тура:

1. Полина Шувалова – 7,5 очкк, 2. Александра Горячкина – 7, 3-4. Марина Гусева, Лея Гарифуллина – по 6,5, 5. Алиса Галлямова – 6, 6-7. Александра Костенюк, Алина Кашлинская – по 5,5, 8. Наталья Погонина – 5, 9-10. Ольга Гиря, Валентина Гунина – по 3,5, 11. Татьяна Гетьман – 2, 12. Юлия Григорьева – 1,5.

Пары заключительного, 11-го тура:

Гиря – Шувалова, Горячкина – Гетьман, Гарифуллина – Костенюк, Гусева – Кашлинская, Галлямова – Погонина, Григорьева – Гунина.