Главная битва года: «Зенит» принимает «Спартак»

Российский футбол еще никогда не заходил так глубоко в зиму — матчи в середине декабря станут первым, и, хочется верить, последним опытом в истории. Из-за пресловутого коронавируса и вызванных им ограничений нынешний сезон выдался максимально сложным. Плотность игр в календаре зашкаливает, число травм и усталость растет, результаты в еврокубках удручают, но совсем скоро наступит двухмесячная пауза. А перед ней — важнейшая игра, которая даст новый виток борьбе за чемпионство.

«Спартак» подходит к этому матчу в статусе аутсайдера. Неуверенные игры против «Динамо» (1:1) и «Урала» (2:2) вместе с поражением от «Сочи» (0:1) явно перевешивают победы над гораздо более слабыми «Ротором» (2:0) и «Тамбовом» (5:1).

Однако отсутствие умения играть в позиционную атаку и трудности со взломом плотной обороны в Санкт-Петербурге не сыграют никакой роли — хозяева привычно заберут мяч под свой контроль, а красно-белые попытаются действовать на контратаках.

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«Зенит» же после фееричного интервью аргентинца Себастьяна Дриусси, где он рассказал о недовольстве игрой на «дерьмовой» позиции вингера, получил шанс для использования новой тактической схемы. В ничего не значащем с точки зрения турнирных перспектив матче против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов (1:2), Дриусси вышел на острие атаки, забил мяч и в паре с Азмуном показал вполне себе добротный футбол.

Но Сергей Семак чаще предпочитает активно использовать фланги для того, чтобы оттуда навешивать на Артема Дзюбу, способного растолкать обороняющихся оппонентов и зацепиться за подбор. Нет сомнений, что именно №22 выйдет в стартовом составе — мотивация на «Спартак» у форварда будет привычно запредельная. А на фоне локального противостояния со своим критиком Геннадием Орловым, которого Дзюба в послематчевом интервью против «Динамо» назвал флюгером, Артем выйдет еще более заряженным.

У второй команды Премьер-лиги за эмоции и настрой отвечает главный тренер Доменико Тедеско, находившийся в шаге от виселицы в виде возможного решения КДК РФС об отстранении его на два матча за демонстрацию шелеста купюр в скандальной игре против «Сочи». На спартаковское счастье, заседание перенесли на 21 декабря, поэтому игру в Санкт-Петербурге Доменико отработает на бровке.

А вот кто точно не сможет помочь москвичам в предстоящем матче, так это бывший нападающий петербуржцев Александр Кокорин. 29-летний форвард даже не полетел на выезд со своей командой из-за очередного повреждения.

Судить главный матч зимы доверили Сергею Карасеву из Москвы. Согласно регламенту, арбитрам запрещено работать на играх команд, чье место прописки совпадает с местом прописки рефери, но для Карасева в виду наличия у него категории Международной федерации футбола (ФИФА) сделали исключение.

На трибунах «Газпром Арены» вечером в среду будет пусто. Присутствовать на матче разрешили лишь обладателям абонементов в бизнес-клуб и гостям, расположившимся в изолированных ложах стадиона. На фоне Ледового дворца, где свои матчи в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) при максимальной вместимости в 50% от общего числа проводит свои домашние встречи местный СКА, это решение выглядит странно.

Турнирные расклады перед игрой таковы: победа «Зенита» открывает сине-бело-голубым дорогу к третьему подряд чемпионскому титулу. В этом случае за оставшиеся 11 туров «Спартаку» придется отыграть как минимум семь очков, так как при возможном равенстве в таблице за счет преимущества в личных встречах выше окажутся петербуржцы.

Если победит «Спартак», команда закончит 2020 год на первой строчке и сможет, глядя свысока на своих соперников, готовиться к весенней части сезона.

Битва на Неве выдастся жаркой и беспринципной. «Спартак» не выигрывал у «Зенита» в гостях уже восемь лет, и когда, как не в этом решающем матче, прерывать эту печальную статистику? В свою очередь, у команды Сергея Семака есть прекрасная возможность скрасить горечь от выступления в Лиге чемпионов и уйти в отпуск в отличном настроении.

Все решится совсем скоро. Стартовый свисток на стадионе «Газпром Арена» прозвучит в 20.00 по московскому времени.