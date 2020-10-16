«Творился ад»: вратарю из Черногории угрожали за поддержку Армении

Конфликт Армении и Азербайджана затронул и футбол.

Голкипер ереванского клуба «Алашкерт» Андрия Драгоевич поставил себя в неудобное положение, после победы сборной Черногории над Азербайджаном опубликовав в Instagram-stories картинку с итоговым результатом матча Лиги наций и хэштэгом #FORARMENIA («Для Армении»).

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За постом Драгоевича последовал колоссальный шквал критики, обрушившийся на его страницу в социальной сети. Однако, как уверяет футболист, эту ситуацию преподнесли неверно: по словам Андрии, он выражал мнение не всей сборной Черногории, а только свое, тем самым поддержав «народ, который любит». Впрочем, никакого отношения к последней победе черногорской команды Драгоевич не имеет, поскольку в последний раз вызывался туда в начале года.

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«Все зашло слишком далеко. Меня перепутали с другим вратарем Драгоевичем. И мой пост — личная инициатива. А не позиция сборной Черногории, к которой я сейчас не имею отношения. Мне даже звонили из сборной и спрашивали, что происходит. Азербайджанская федерация футбола в негативном тоне обратилась к черногорской.

В моем Direct вообще творился ад… Писали угрозы. Публикация многих разозлила, но я не имел ввиду ничего плохого.

Те же футболисты из чемпионата Азербайджана поддерживают сборную Азербайджана… И что? Даже Майкл Эссьен реагировал на ситуацию в Нагорном Карабахе. Или вот сербы, которые поддерживают армян. Еще раз — я всего лишь поддержал дорогую мне страну. Все», — объяснился игрок в интервью Sport24.

28-летний Драгоевич с сентября защищает цвета «Алашкерта», куда перебрался на правах свободного агента из другого армянского клуба — «Пюника». Карьера черногорского спортсмена в Армении началась еще в 2018 году, и за это время он успел провести больше 55-ти матчей в армянской Премьер-лиге. В сборную Черногории Драгоевич действительно вызывался, но ни одного официального матча за команду так и не провел.

«Я буду всегда с армянским народом. Мне очень больно видеть, как страдают армяне. Я восхищаюсь этой нацией. Когда началась война — я чувствовал, как все армяне переживают за свой народ. Здесь любой готов пойти и встать грудью за свою родину, свою землю. Но я бы не хотел говорить о политике. Я не политик, я простой футболист, так что хотел бы мирного неба», — считает вратарь.

Драгоевич — не первый спортсмен, навлекший на себя критику после того, как прокомментировал ситуация в Нагорном Карабахе.

Например, первая чемпионка в истории UFC и одна из самых могущественных бойцов-женщин в мире Ронда Роузи была одной из немногих, кто встал в конфликте на определенную сторону. Американка эмоционально высказалась о действиях Азербайджана на территории непризнанной республики.

«Выразите свое возмущение ничем не спровоцированными агрессивными действиями Азербайджана при поддержке Турции и с неприкрытым стремлением совершить этническую чистку армян на их исторической родине», — написала Роузи в Instagram, опубликовав флаг Армении.

Однако есть и другие вещи, которые коснулись непосредственно спортивного мира в связи с войной в Карабахе. Многие атлеты оказались погружены в конфликт в прямом смысле этого слова. По мере развития ситуации в Арцахе все больше спортсменов были мобилизованы и отправлены на фронт. 5 октября стало известно, что в зоне боевых действий погибли 22-летний футболист Липарит Даштоян...

и 33-летний представитель силового триатлона Татул Арутюнян. Оба сражались на стороне Армении.

О своем отбытии на передовую в составе армянских добровольцев также сообщил 20-летний чемпион Европы по вольной борьбе Арсен Арутюнян.

Ранение в ходе боев получил член сборной Армении по боксу Лео Папян.

Также в Карабахе находится бывший нападающий «Урала» и сборной Армении Эдгар Манучарян. В августе он завершил карьеру футболиста.

В азербайджанскую армию для участия в конфликте в Карабахе был призван 30-летний чемпион одного из крупнейших бойцовских промоушенов мира — Rizin — Тофик Мусаев.