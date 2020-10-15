«Пришел в величайший клуб»: «Спартак» подписал Мозеса

Маленькая эпопея с приобретением московским «Спартаком» правого защитника лондонского «Челси» и сборной Нигерии Виктора Мозеса благополучно для красно-белых завершилась 15 октября.

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Сначала в Twitter-аккаунте клуба опубликовали отрывок знаменитой песни Луи Армстронга «Go down, Moses», прозрачно намекнув на событие, а через несколько десятков минут «Спартак» официально объявил о переходе.

29-летний футболист взят десятикратными чемпионами России в аренду, при этом в договоре прописано право выкупа. По данным СМИ, спартаковцы могут оформить трансфер на постоянной основе за приблизительно €10 млн.

Сам Мозес ретвитнул публикацию с песней Армстронга, добавив: «Я понял! Сделаем красиво».

«Мне кажется, очень хорошо, что Мозес теперь с нами. Для «Спартака» это усиление. Главное, что в первую очередь этот трансфер был согласован с Доменико Тедеско. Это была наша общая работа. Мы надеемся завтра увидеть Мозеса уже в Москве», — цитирует гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова Sport24.

«Почему выбрали именно его? Вы увидите почему», — приводит слова топ-менеджера «Чемпионат».

Сам нигериец появился в Instagram «Спартака», обратившись к болельщикам команды.

«Всем привет! Для меня огромное удовольствие стать игроком «Спартака» — одного из величайших клубов Европы. Не могу дождаться начала работы с моими новыми одноклубниками. Сезон должен стать интересным. Вперед, «Спартак»! Сделаем красиво!» — сказал футболист.

Ожидается, что он прилетит в Москву 16 октября, а уже 17-го числа сможет принять участие в матче очередного тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок».

«Возможно. Почему нет? С ним работали на удаленке наши тренеры. Все было под контролем. Физическое состояние у него нормальное», — рассказал прессе Газизов.

По информации СМИ, футболист, в начале недели прошедший в Риме медосмотр, оказавшийся успешным, будет получать в Москве меньше €3 млн в год.

Мозес является универсальным правофланговым игроком, способным сыграть не только в защите, но и на позиции вингера, а также закрыть всю бровку. Именно в этой роли его наверняка и видит Доменико Тедеско.

Таким образом, Роман Зобнин, закрывавший правый фланг на старте сезона, сможет вернуться на свою родную позицию в центре поля и составить пару опорных полузащитников с Алексом Кралом.

Мозес перебрался в «Челси» из «Уигана», где ярко проявил себя в Английской премьер-лиге на старте карьеры, еще в 2012 году. За «синих» он провел в чемпионате 87 матчей, отличившись 12 забитыми мячами.

При этом в «Челси» Мозес фактически провел только три сезона, все остальное время мотаясь по арендам. Зато под руководством Антонио Конте он в кампании-2016/17 выиграл чемпионский титул, причем команда тогда играла по очень похожей на спартаковскую схеме, где нигериец действовал именно на правой бровке.

В сезоне-2012/13 он выиграл Лигу Европы, а в 2018-м стал обладателем Кубка Англии.

В арендах Мозес поиграл на Туманном Альбионе в «Ливерпуле», «Сток Сити» и «Вест Хэме», а в сезоне-2018/19 перебрался в турецкий «Фенербахче». Там же он, закрепившись, играл и на старте прошлой кампании, но зимой воссоединился с Конте в очередной аренде, отыграв в Серии А 12 матчей за «Интер» и сделав в них пять результативных передач.

Кроме того, Мозес — одна из главных звезд нигерийской сборной, хотя ему в свое время предлагали выступать за национальную команду Англии, так как он перебрался в Великобританию в 11-летнем возрасте, когда на родине были убиты его родители, католические миссионеры.

За Нигерию он провел 38 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами. В составе «суперорлов» он в 2013 году выиграл Кубок африканских наций.

Для «Спартака» это, безусловно, серьезное и звездное приобретение, и теперь Газизову остается только попытаться подписать еще одного опорного полузащитника. По крайней мере такое пожелание высказывал Тедеско, а клуб вел в этом направлении работу.