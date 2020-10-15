Конкурент из Японии: Квята могут убрать из «Формулы-1»

Предстоящий после сезона-2021 уход японского производителя моторов «Хонды» из «Формулы-1» серьезно осложнил жизнь «Ред Булл» и «Альфа Таури», которые пользовались услугами этой компании.

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При этом изначально предполагалось, что новость существенно повлияет и на расклады по пилотам на будущий сезон. Так, Юки Цунода, занимающий третье место в «Формуле-2» и идущий к получению суперлицензии для выступления в «королевских автогонках», лишится лобби своих соотечественников.

Именно Цуноду называли кандидатом на место в «Альфа Таури» на следующий сезон, и эксперты сходились на том, что он заменит россиянина Даниила Квята, который уступает своему напарнику Пьеру Гасли и в квалификациях, и по очкам в личном зачете.

«Я общался с Марко Хельмутом (советником «Ред Булла» и «Альфа Таури» по автоспорту. — «Газета.Ru») после этапа в России, и он сказал: жаль, что вторая гонка была остановлена красными флагами. В результате Цунода теперь третий в чемпионате, — говорил глава спортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото еще после Гран-при России — до объявления решения компании об уходе.

— Мы не ожидаем, что о трансфере объявят непосредственно после этапа в Сочи. Но уже октябрь, и я обсуждаю с Марко возможные варианты. Тем не менее окончательного решения еще нет, хотя Марко — большой фанат Цуноды».

Впрочем, все заинтересованные лица в последнее время категорически заявляют, что уход «Хонды» из «Больших призов» никак не скажется на перспективах молодого японского гонщика.

Об этом говорят и в «Хонде», которая, вероятно, продаст свои мощности по производству моторов для «Формулы-1» «Ред Буллу», сохранив с ним хорошие отношения. Это, правда, вряд ли даст Цуноде какой-то национальный приоритет.

Однако сам японец остается ведущим пилотом молодежной программы «Ред Булл», и именно на него в системе рассчитывают больше всего как на ближайшую перспективу.

Уже в последнее время на эту тему так или иначе высказались многие официальные лица, и тональность их выступлений заставляет как минимум предполагать приход Цуноды в «Ф-1» уже в сезоне-2021.

«В данный момент за «Альфа Таури» выступают два быстрых гонщика — Пьер Гасли и Даниил Квят. Юки Цунода будет выступать за нас на молодежных тестах. И это никак не связано с решением «Хонды» не продолжать сотрудничество после 2021 года, — рассказал руководитель дочерней команды «Ред Булл» Франц Тост. — Основным фактором в философии «Ред Булл» всегда были выступления на трассе, скорость. А Цунода выступает хорошо, он здорово показывает себя в «Формуле-2» в этом году, выиграв две гонки, — если я правильно помню, в Спа и Сильверстоуне.

В Австрии он тоже лидировал под дождем до последних кругов, но не сумел выиграть из-за неполадок в работе радиосвязи. Так что он выступает очень хорошо — а именно это является решающим фактором в оценке пилота. Наша философия остается неизменной — а там посмотрим, какое решение примут в «Ред Булл».

Высказался, правда, не конкретно о Цуноде и вообще не слишком конкретно, и сам Хельмут Марко. Именно он фактически является тем человеком, который решает судьбу кадров в командах.

«Мы определились с тремя пилотами. Мы хотим принять решение по четвертому кокпиту не позже Стамбула (Гран-при в Турции состоится 13-15 ноября. — «Газета.Ru»)»,

— заявил Марко в эфире Sport1.

Издание F1-Insider предполагает, что речь идет о Гасли и как раз Цуноде (Макс Ферстаппен точно будет за рулем «Ред Булл», тем более у него долгосрочный контракт). При этом под вопросом будущее не Квята, а тайца Алекса Албона, показывающего слабые результаты на фоне Ферстаппена в главной команде.

«Отставание от Макса на «Нюрбургринге» было объяснимым. Если он продолжит так выступать, то с его местом на 2021 год все будет в порядке, — говорил в том же интервью Марко. — Есть Нико Хюлькенберг и Серхио Перес, но я не думаю, что кто-либо способен победить Ферстаппена. Вопрос в том, кто может находиться на расстоянии в три десятых от него? В хорошие дни у Албона это получается, и он еще молод. Ясно одно: нельзя сражаться за титул с одной машиной».

Публичная защита Албона выглядит оправданной с точки зрения поддержки пилота, но в нее никто не верит, потому что Алекс действительно плох, а в той самой последней гонке он испортил заезд не только себе, но и другому гонщику системы — Квяту, которому сломал переднее антикрыло, за что получил штраф от стюардов.

При этом «РБ» еще никогда в истории не приглашал гонщиков со стороны, хотя, похоже, очень близок к этому, ведь Марко и глава гоночного подразделения Кристиан Хорнер не собираются возвращать Гасли в главную команду .

По французу вообще поползли слухи об уходе в «Рено», где на него могут заменить не слишком впечатляющего Эстебана Окона.

Но и в этом случае перспективы Квята не станут лучше, ведь тогда СМИ предполагают приглашение Хюлькенберга или Переса в «Ред Булл» вкупе с напрашивающимся переводом Албона в «Альфа Таури».

Конечно, тайца могли бы и просто убрать из системы, но за него говорят еще и поддержка спонсоров, а также находящиеся в собственности Таиланда акции концерна «Ред Булл».

Так что все, похоже, упирается в выбор между Цунодой и Квятом. Эксперты официального портала «Формулы-1» расценили расклад в 70 на 30 в пользу японца, посчитав, что потеря места в «Альфа Таури» будет для Квята означать также окончание карьеры в «королевских автогонках».

Впрочем, не стоит забывать, что Цунода пока не имеет суперлицензии на выступление в «Ф-1». Он должен для ее получения финишировать в топ-4 в «Формуле-2» в текущем сезоне, на что он пока идет, но что ему не гарантировано (помешать могут россияне Роберт Шварцман и Никита Мазепин).

Тем не менее 4 ноября он проведет тесты на болиде «Альфа Таури» образца 2008 года (тогда эта команда еще называлась «Торо Россо») на автодроме в Имоле явно с прицелом на то, чтобы сделать затем шаг вперед.

Тем не менее у Квята еще остаются шансы сохранить свое место. Даниилу необходимо максимально удачно выступать в ближайших Гран-при и доказывать, что его потеря может отрицательно сказаться на перспективах команды.