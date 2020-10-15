«Сплю на балках»: баскетболистку Левченко оставили в изоляторе

Обладательница бронзовой награды чемпионата Европы, финалистка женской Национальной баскетбольной лиги (WNBA) белорусская баскетболистка Елена Левченко должна была выйти на свободу 15 октября после 15 суток ареста за участие в несанкционированном марше в Белоруссии. Спортсменка была задержана 30 сентября.

Однако белорусские СМИ утром 15 октября проинформировали, что арест Левченко будет продлен еще на 72 часа.

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Сама баскетболистка призналась, что условия изолятора, где ее содержали, могли негативно сказаться на ее здоровье. Согласно ее словам, она была лишена самых элементарных вещей: у нее не было матраса, не было горячей воды, заключенных не водили в душ, а спать они были вынуждены на металлических балках. Все это привело к обострению старых заболеваний Левченко.

«В изоляторе ставят под угрозу состояние моего здоровья. На протяжении последних 13 суток я сплю не на матрасе, который изъяли, а на холодных металлических балках. Также было изъято постельное белье. Две недели не было горячей воды. На протяжении всего этого времени не водили нас в душ.

Также две недели отключили слив в туалете — это рассадник бактерий и микробов. Последний раз нас водили гулять пять дней назад. Вся эта антисанитария привела к тому, что у меня появились вши. Обострились мои старые заболевания — позвоночные грыжи», — цитирует Левченко by.tribuna.com.

Баскетболистка была задержана 30 сентября в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях оппозиции, которые проходят в стране после президентских выборов. При этом сама Левченко проинформировала, что ее задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию. В тот же день состоялось слушание по ее делу, спортсменку обвинили по статьям КОАП за нарушение порядка организации или проведение массовых мероприятий, а также неповиновение сотрудникам милиции.

Левченко активно выступала за то, чтобы в стране были проведены повторные президентские выборы. Голосование состоялось в начале августа, было объявлено, что нынешний президент страны Александр Лукашенко получил поддержку 80,1% избирателей. За его главную соперницу Светлану Тихановскую отдали свои голоса 10,1% белорусов. После этого по всей республике начались акции протеста.

Баскетболистка входит в Свободное объединение спортсменов Белоруссии, она подписала открытое письмо к власти и силовым структурам.

З двадцать дней до своего ареста Левченко дала большое интервью Sport24. Она поделилась, что после того, как начала публиковать в своих социальных сетях посты о происходящем в стране, подмечала какие-то проблемы, ей начали писать различные угрозы и обвинять в предательстве своей страны.

«Без этого не обошлось. «Власть предала», «Тебе плохо жилось, что ли?» — такие вот странные вещи были. Почему-то есть те, кто считают, что спортсмены — не люди. Когда нам грозят лишением этих стипендий… Да этих денег на лекарства не хватает. Я стараюсь не обращать внимание на негатив. Сейчас много других вещей происходит, которые важнее», — сообщила тогда она.

Левченко призналась, что ее не удивило количество людей, которые вышли на улицы Белоруссии. Она отметила, что долгое время белорусский народ молчал и не имел возможности высказаться, однако сейчас она появилась, и люди стали более сплоченными.

«Долгое время люди не могли высказывать свое мнение. Сейчас же народ раскрывается. Он другой. Круто, что мы все сплотились ради общей цели. Я играла на чемпионатах мира и Олимпийских играх, но те эмоции были другими, чем те, когда мы идем вместе с народом. Я таких просто не испытывала. Не хочу говорить, что Олимпиада была какой-то не такой, это совершенно разное. Просто хочу сравнить эти события в плане мощных эмоций. И то, что происходит сейчас, когда мы собираемся, вызывает гордость за свой народ и нашу сплоченность. Мы хотим перемен, хотим их мирным путем. Такие вот эмоции», — заключила баскетболистка.